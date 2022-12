«After the End» σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά στο Bios

Το έργο After the End του βραβευμένου Βρετανού συγγραφέα Dennis Kelly ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά από τις 9 Ιανουαρίου 2023 και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στην κάτω σκηνή του Bios.

Ένα ψυχολογικό θρίλερ για τα παιχνίδια του μυαλού που παίζουν οι άνθρωποι όταν βρεθούν σε αγχωτικές και κλειστοφοβικές καταστάσεις.

Μαρκ: Εγώ είχα προετοιμαστεί και για όλο αυτό, είχαμε τα πάντα για να επιβιώσουμε. Tροφή, το Dungeons and Dragons και ένα μαχαίρι…



Λουίζ: Βρισκόμασταν όλοι στομπαρ όταν συνέβη η έκρηξη. Ξύπνησα και βρέθηκα μαζί με τον Μαρκ στο καταφύγιο, μου έσωσε τη ζωή…

Λίγα λόγια για το έργο



Η Λουίζ ξυπνάει σε ένα καταφύγιο μαζί με τον όχι και τόσο συμπαθή συνάδελφό της, Μαρκ. Το προηγούμενο βράδυ έχει συμβεί μια πυρηνική έκρηξη και ο Μαρκ τής έχει σώσει τη ζωή. Το καταφύγιο είναι δικό του. Πρέπει να συμβιώσουν μέχρι να τελειώσει όλο αυτό και να τους σώσουν. Μόνο όταν βρεθούν σε έναν κλειστοφοβικό κόσμο όπου μεγάλα θέματα –σεξ, πολιτική, εξουσία, έρωτας, φασισμός, ευθύνη, φιλίες, εμπιστοσύνη– έρχονται να επηρεάσουν τη σχέση τους, αρχίζει να αναδύεται ο πραγματικός τους εαυτός. Ποιος είναι ο θύτης και ποιος το θύμα; Πρέπει να επιβιώσουν ως το τέλος και μετά το τέλος. Μπορούμε να ξεφύγουμε πραγματικά από τα σημάδια μιας εμπειρίας που ήρθε να μας καθορίσει;

Θα μπορούσα να σου κάνω πολύ κακό, αν ήμουν κακός άνθρωπος.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα



Ο Dennis Kelly γεννήθηκετo 1970 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Eίναι πολυβραβευμένος θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Μεταξύ των βραβείων του συγκαταλέγονται: BAFTA TV award, British Comedy Awards, British Screenwriters' Awards και International Emmy Awards. Kάποια σημαντικά του έργα είναι τα εξής:Ορφανά, Mατίλντα το Μιούζικαλ, Utopia, Together, Αγάπη και Χρήμα, Girls and Boys, After the End.

Σημείωση: Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 18 ετών. Περιέχει γυμνό, σκηνές βίας και κακοποίηση.

Συντελεστές:



Συγγραφέας: DennisKelly

Μετάφραση: Σοφία Φυτιάνου

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Βουρνάς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ευρώπη Αργυροπούλου

Σκηνική επιμέλεια: Σοφία Φυτιάνου, Ευρώπη Αργυροπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης

Μουσική: Δημήτρης Καράς

Φωτογραφίες: Γιώργος Γιαννίμπας

Video Teasers: Δημήτρης Καράς

Επικοινωνία: Νατάσα Παππά

Ερμηνεύουν:



Άρης Κανέλλος, Σοφία Φυτιάνου

Ημέρες παραστάσεων

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 απότις9 Ιανουαρίου 2023

Χώρος

BIOS

Πειραιώς 84,Αθήνα

Τηλ: 210 3425335

Διάρκεια: 90 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση εδώ



Γενική είσοδος: 14 ευρώ

Φοιτητές / Σπουδαστές / Κάτοχοι Κάρτας Πολυτέκνων / ΑΜΕΑ / Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ) / Ατέλειες: 12 ευρώ