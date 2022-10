«Ανδρόγυνο»: H ανατρεπτική παράσταση επέστρεψε στο Vault

Η μαύρη κωμωδία «Ανδρόγυνο», που συνδυάζει το stand up, τον αυτοσχεδιασμό, την παντομίμα και το σωματικό θέατρο, επέστρεψε στο Vault Theatre Plus. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, έως την 1η Νοεμβρίου, το ευρηματικό έργο που έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από κριτικούς και κοινό, σε παραγωγή της Life After Death Theatre Company, μιλάει για την πατριαρχία και την έμφυλη βία, σατιρίζοντας τα στερεότυπα μίας συντηρητικής κοινωνίας.





Σύσσωμη η ...επιστημονική κοινότητα, επί σκηνής, με τη βοήθεια δύο στερεοτύπων, αποκαλύπτει στους θεατές τα αποτελέσματα ερευνών και μελέτης επί σειρά ετών πάνω στο Αρσενικό και το Θηλυκό και τη μεταξύ τους σχέση και επιχειρεί με τη βοήθεια του κοινού, το οποίο συμμετέχει ενεργά, να δώσει απαντήσεις πάνω σε θεμελιώδη ερωτήματα: Τι ορίζεται ως Ανδρόγυνο; Είναι ο γάμος μια κοινωνική απειλή; Μπορούν δύο ψυχές να μονιάσουν κάτω από την ίδια στέγη; Σπάνε τα στερεότυπα και αν ναι, τι ήχο κάνουν;



Μαρτυρίες ζευγαριών που έχουν απασχολήσει τους ειδικούς με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, παίρνουν σάρκα και οστά μπροστά στους θεατές σε μια προσπάθεια κατανόησης πριν προλάβουν να «καταβροχθίσουν» ο ένας τον άλλο. Στην πορεία της εξέλιξής της, η παράσταση έχει αναπτυχθεί και εμπλουτιστεί με την οπτική του φύλου μέσα και από την επιστημονική υποστήριξη και βιωματική συνεργασία με την Συμμαχία των Φύλων - Gender Alliance Initiative.



Η σκηνοθεσία είναι της Βίκυς Αδάμου, σε κείμενο της Χριστίνας Σαμπανίκου. Ερμηνεύουν οι Χριστίνα Σαμπανίκου, Βίκυ Αδάμου, Johnny O.



Δείτε το τρέιλερ: