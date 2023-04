«Απ’ την Αρχή»: 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών για νεαρούς θεατές

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Artika δημιουργεί ένα διεθνές φεστιβάλ παραστατικών τεχνών αφιερωμένο στην πρώτη ηλικία του ανθρώπου.Στόχος του φεστιβάλ είναι να φέρει στο προσκήνιο το κοινό των παιδιών που βρίσκονται στην προσχολική ηλικία, να αναδείξει την ανάγκη του ανθρώπου να έρχεται σε επαφή με την τέχνη από την αρχή της ζωής του και να γνωρίσει στο ελληνικό κοινό τη δουλειά ξένων καλλιτεχνών και διαφορετικά είδη παραστάσεων. Το φεστιβάλ θα πλαισιώσουν παραστάσεις, ομιλίες-συζητήσεις και εργαστήρια και θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,με την υποστήριξη του Creative Europe 2018-2022 στο πλαίσιο του προγράμματος Mapping, και υπό την αιγίδα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της φιλοσοφικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.





Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνοπτικά περιλαμβάνει:

• 4 παραστάσεις από το εξωτερικό

• 2 ελληνικές παραστάσεις

• Masterclassesγια επαγγελματίες

• Εργαστήρια για παιδιά

• Συζητήσεις

• Έκθεση ζωγραφικής

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα θα έχει ως εξής:

Διεθνείς παραστάσεις

⦁ Animation Theatre in Poznań & Art Fraction Foundation, Πολωνία

«Ψίθυροι από το δάσος» / «Whispers from the woods», 35΄

Κουκλοθέατρο για θεατές 2 – 4 χρονών

Θέατρο ΠΟΡΤΑ, Παρασκευή 5 Μαΐου στις 10:30πμ για παιδικούς σταθμούς, Σάββατο 6 Μαΐου στις 11:00πμ για οικογένειες και κοινό

⦁ Theatre Madam Bach, Δανία

«Σπίτι» / «Home», 30’ + 10΄ διάδραση

Εικαστικό θέατρο για θεατές 2 – 6 χρονών

Θέατρο ΕΛΕΡ, Παρασκευή 5 Μαΐου στις 10:30πμ για παιδικούς σταθμούς, Σάββατο 6 Μαΐου στις 11:00πμ για οικογένειες και κοινό

⦁ Breloque Theater Company, Austria

«ΜΠΡΕΛΟΚ – Αναμνήσεις απολεσθείσες & ευρεθείσες» / «BRELOQUE – Memories lost & found», 50’

Θέατρο για θεατές 3+

Θέατρο ΕΛΕΡ, Κυριακή 7 Μαΐου στις 11:30μμ για οικογένειες και κοινό, Δευτέρα 8 Μαΐου στις 10:30πμ για παιδικούς σταθμούς

⦁ deStilte dance company, Ολλανδία

«Στάσου ένα λεπτό» / «Wait a minute», 40’

Χορός για θεατές από 6 μηνών – 5 χρονών

Θέατρο ΠΟΡΤΑ, Κυριακή 7 Μαΐου στις 12:00μμ για οικογένειες και κοινό, Δευτέρα 8 Μαΐου στις 10:30πμ για παιδικούς σταθμούς.

Ελληνικές παραστάσεις

⦁ Ομάδα ΒίΔα, Ελλάδα

«ΝτοΝτό», 30’

Θέατρο για θεατές 1 – 3 χρονών

Θέατρο ΕΛΕΡ, Σάββατο 6 Μαΐου, 17:30 για οικογένειες και κοινό

⦁ Ομάδα Artika, Ελλάδα

«… και βγαίνω!», 35’ + 10’ διάδραση

Θέατρο με ζωντανή μουσική και χορό για θεατές 10 μηνών – 6 χρονών

Θέατρο Πόρτα, Σάββατο 6 Μαΐου, 17:30 για οικογένειες και κοινό.

Masterclass για επαγγελματίες

⦁ «Μουσική στο θέατρο για τις πολύ νεαρές ηλικίες» με τον Christian Schrøder, καλλιτεχνικό διευθυντή, ηθοποιό και μουσικό και την Pernille Bach, concept developer, εικαστική καλλιτέχνης και ηθοποιός

Θέατρο ΕΛΕΡ, Παρασκευή 5/5, 14:00-17:00

⦁ «Αφήγηση Ιστοριών Μέσω του Σωματικού Θεάτρου» με την Adriana Salles, τον Andreas Simma και τον Γιώργο Περβολαράκη

Θέατρο ΕΛΕΡ, Κυριακή 7/5, 14:00-17:00

Εργαστήρια για παιδιά

Δύο θεματικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 χρόνων με αφορμή τις παραστάσεις του φεστιβάλ και την εμπειρία των παιδιών ως θεατών.

Παρασκευή 5/5, 17:30-18:45

Σάββατο 6/5, 12:00-13:30

Εργαστήριο Νέοι Καλλιτέχνες Δημιουργούν

Το εργαστήριο αυτό που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο 2023, μέσα από μία βιωματική προσέγγιση, στόχο είχε να απελευθερώσει την δημιουργικότητα των συμμετεχόντων και να τους εισάγει στον μοναδικό κόσμο του θεάτρου για πολύ νεαρές ηλικίες. Η δουλειά του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί σε ομάδες παιδιών σε παιδικούς σταθμούς από τις 2 έως τις 12 Μαΐου 2023.

Συνέδριο και Συζήτηση

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα γίνουν δύο σημαντικές δράσεις με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση των παραστατικών τεχνών για τις πολύ νεαρές ηλικίες. Θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της φιλοσοφικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα τις πλαισιώσουν καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό, και πανεπιστημιακό χώρο, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Έκθεση ζωγραφικής «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΘΕΑΤΕΣ»

Παράλληλα με τις δράσεις το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει 141 έργα ζωγραφικής που εικονογραφήθηκαν από δεκάδες καταξιωμένους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και θα προβάλλονται σε τέσσερεις μεγάλες οθόνες στο φουαγιέ του θεάτρου ΠΟΡΤΑ, ενώ μερικά από αυτά θα είναι τυπωμένα.

Η είσοδος στην έκθεση θα είναι ελεύθερη.

Κόστος συμμετοχής:

Παραστάσεις

Για οικογένειες: 10 ευρώ, 8 ευρώ για ανέργους, 4μελείς οικογένειες, πολύτεκνους και ΑΜΕΑ, 3 ευρώ για επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών (κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις)

Πώληση εισιτηρίων εδώ



2107234567, Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία: 7 ευρώ. Για να κλείσετε θέσεις επικοινωνείτε με την Artika στο 6908881527.

Masterclass: 50 ευρώ, early bird 40 ευρώ μέχρι 7 Απριλίου

⦁ Δηλώσεις συμμετοχής «Μουσική στο θέατρο για τις πολύ νεαρές ηλικίες»: https://bit.ly/3yGK0cW

⦁ Δηλώσεις συμμετοχής «Αφήγηση Ιστοριών Μέσω του Σωματικού Θεάτρου»: ⦁ https⦁ ://⦁ bit⦁ .⦁ ly⦁ /3⦁ yD⦁ 4⦁ enV

Εργαστήρια για παιδιά: 8 ευρώ/παιδί

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο artika.info@gmail.com ή στο 6908881527.

Διευθύνσεις θεάτρων:

Θέατρο ΠΟΡΤΑ, Λεωφόρος Μεσογείων 59, Αθήνα 11526 Αθήνα

Θέατρο ΕΛΕΡ, Φρυνίχου 10, Αθήνα 10558