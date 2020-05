Δευτέρα 18 Μαΐου 2020: 12 παραστάσεις για να δείτε σήμερα online

12 αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορείτε να απολαύσετε online, σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2020!



Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:



Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση



Μέσα από το νέο πρότζεκτ της Στέγης με τίτλο «ENTER», καλλιτέχνες ανά τον κόσμο ετοίμασαν νέα έργα, φτιαγμένα στην περίοδο της καραντίνας, μέσα σε μόλις 120 ώρες. Δείτε σήμερα το «Λάλκα» από τη Λένα Κιτσοπούλου, η οποία, σε υψόμετρο 1.400 μ., συνειδητοποιεί πολλά για την επιβίωση του ανθρώπου μέσα σε ένα ζοφερό παγκόσμιο σύστημα!



Δείτε το εδώ.



Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος



Δείτε σήμερα στις 21:00, την παράσταση «Τρεις Αδελφές» του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις.



Δείτε την παράσταση εδώ.



Θέατρο Πορεία



Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Δείτε σήμερα τον ηθοποιό Χάρη Εμμανουήλ να διαβάζει τον «Επιτάφιο» του Περικλέους.



Δείτε το εδώ.



Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος



Δείτε σήμερα στις 18:30 μία διάλεξη live, με τίτλο «Οι πανδημίες στην ιστορία (14ος-21ος αιώνας): Από την πανώλη στον κορωνoϊό». Ο Κώστας Κωστής, διακεκριμένος ιστορικός, θα εξετάσει ιστορικά το επιδημικό φαινόμενο, τις επιπτώσεις του στον άνθρωπο αλλά και τις επιδράσεις που μπορεί να ασκήσει στην οικονομία, την κοινωνία αλλά και την πολιτική ζωή ενός τόπου.



Παρακολουθήστε τη διάλεξη εδώ.





Ίδρυμα Ωνάση



Δείτε σήμερα τον «Μοσκώβ-Σελήμ» του Γεώργιου Βιζυηνού, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ξανθόπουλου, ένα έργο-ύμνος στη φιλία και τον άνθρωπο, αλλά και πολλές άλλες παραστάσεις που είναι διαθέσιμες για online παρακολούθηση.



Βρείτε τα εδώ.





Μέσω της πλατφόρμας «zoom»



Η Έλλη Παπακωνσταντίνου δημιουργεί μια ψηφιακή παράσταση με τίτλο «Antigone Test Ι this is Me in my Room». Το κείμενο στηρίζεται στα «Ίχνη της Αντιγόνης» ένα από τα γνωστότερα έργα της σπουδαίας σύγχρονης Σουηδής Χριστίνας Ουζουνίδη που αντλεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο της Αντιγόνης και μιλά για την έμφυλη διαχρονική βία και την κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας. Η παράσταση κάνει πρεμιέρα σήμερα στην πλατφόρμα του «zoom» στις 19.15. Για να αγοράσετε το εισιτήριο σας και να δείτε την παράσταση, μπείτε εδώ.



Comédie-Française



Η Comédie-Française σήμερα στις 21:30, προβάλει την παράσταση «The Marriage of Figaro» (Le Mariage de Figaro) του Πιερ-Ωγκυστέν Καρόν ντε Μπωμαρσαί, σε σκηνοθεσία του Christophe Rauck.



Δείτε την παράσταση εδώ.



Schaubühne του Βερολίνου



Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, η Βερολινέζικη Schaubühne ανεβάζει με ελεύθερη πρόσβαση, μια παράστασή της, η οποία θα είναι διαθέσιμη μόνο από τις 19:30 μέχρι τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα, προβάλει «Η Συνάντηση» (The Encounter), ένα σόλο ρεσιτάλ του Simon McBurney, από την θρυλική ομάδα Complicité, σε μια διεθνή συμπαραγωγή με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.



Δείτε την παράσταση εδώ.



Metropolitan Opera Νέας Υόρκης



Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει την όπερα «Ναμπούκο», μία από τις γνωστότερες όπερες του Τζουζέπε Βέρντι, σε μουσική διεύθυνση του James Levine. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.



Δείτε την παράσταση εδώ.



Κρατική όπερα της Βιέννης



Κάθε μέρα, η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει και από μία παράσταση στην streaming πλατφόρμα της. Σήμερα, λοιπόν, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε online, στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Το Λυκόφως των Θεών» (Götterdämmerung) του Ρίχαρντ Βάγκνερ, σε μουσική διεύθυνση του Peter Schneider.



Δείτε την παράσταση εδώ.



Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας



Δείτε ξανά την παράσταση «Barber Shop Chronicles» του Inua Ellams, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Olivier Bijan Sheibani. Η παράσταση διαθέτει υπότιτλους και θα είναι διαθέσιμη έως τις 21/5.



Δείτε την εδώ.



Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

H Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προβάλει την όπερα «Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι, σε σκηνοθεσία του Richard Eyre. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως τις 8/6 στα ιταλικά με αγγλικούς υπότιτλους.



Δείτε την παράσταση εδώ.

Κι άλλες θεατρικές παραστάσεις online!

Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε παλαιότερες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, που είναι διαθέσιμες online στο ψηφιοποιημένο αρχείο του, τη νέα υπηρεσία on demand του Θεάτρου Τέχνης, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις έναντι χαμηλού αντιτίμου, εμβληματικές παραστάσεις από το αρχείο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, καθώς και άλλες πολλές παραστάσεις που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο!