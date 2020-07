Διεθνές Δίκτυο Θεάτρου Ντοκιμαντέρ: Πρόγραμμα του MEETING EVENT 2020

Το Διεθνές Δίκτυο Θεάτρου Ντοκιμαντέρ συστάθηκε πριν λίγους μήνες, με σκοπό να δημιουργήσει έναν δυναμικό πόλο έρευνας, καλλιτεχνικής δημιουργίας και ανάδειξης του θεάτρου ντοκιμαντέρ εντός κι εκτός Ελλάδας.



Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, διοργανώνει την πρώτη του συνάντηση στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς &Πέτρου Ράλλη). Εκεί, για τρεις μέρες, θα συναντηθούν δημιουργοί του είδους, σπουδαστές, μελετητές, θεωρητικοί και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το ιδιαίτερο αυτό είδος θεάτρου, για να συμμετάσχουν σε εργαστήρια, συζητήσεις, παρουσιάσεις και στρογγυλά τραπέζια.



Το αναλυτικό πρόγραμμα του MEETING EVENT βρίσκεται στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΔΔΘΝ και περιλαμβάνει 3 + 1συνολικά δράσεις:

MEET THE ARTIST





Τις δύο πρώτες ημέρες του MEETING EVENT 2020, σκηνοθέτες του είδους συναντούν το κοινό, και μέσα από ομιλίες και εισαγωγικά εργαστήριαπαρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές της δουλειάς τους. Μέσα από τη δράση αυτή, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη ματιά και το σκηνοθετικό στίγμα του κάθε δημιουργού, όπως και το ευρύ φάσμα μεθόδων, προσεγγίσεων και θεματικών του θεάτρου ντοκιμαντέρ.



Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τη δουλειά των Άρη Λάσκου, Γεωργίας Μαυραγάνη, Πρόδρομου Τσινικόρη, Κορίνας Βασιλειάδου-Χάρη Πεχλιβανίδη (Influx) και Ανέστη Αζά-LauraUribe. Στις 12 Σεπτεμβρίου τη δουλειά και τις μεθόδους τους παρουσιάζουν οι Δημήτρης Μπαμπίλης, Εύα-Οικονόμου Βαμβακά, Παντελής Φλατσούσης, Μάρθα Μπουζιούρη, Γιολάντα Μαρκοπούλου και Ελένη Ευθυμίου.Κάθε δημιουργός έχει οργανώσει το εργαστήριό του διαφορετικά: άλλοι μέσω συζητήσεων, άλλοι μέσω ασκήσεων, άλλοι μέσω παρακολούθησης θεατρικών αποσπασμάτων, άλλοι μέσω της αναλυτικής παρουσίασης της ερευνητικής διαδικασίας που ακολούθησαν για τη δημιουργία επιλεγμένων παραστάσεών τους.



Οι συναντήσεις αυτές απευθύνονται σε καλλιτέχνες, μελετητές, φοιτητές παραστατικών τεχνών και σε όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το θέατρο ντοκιμαντέρ. Κάθε εργαστήριο έχει περιορισμένο αριθμό θέσεων. Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο κάθε εργαστηρίου, για την ακριβή ώρα και αίθουσα διεξαγωγής και φόρμα για δήλωση συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα της δράσης.





STAGE ON SCREEN



Τις δύοπρώτες ημέρες του MEETING EVENT 2020, μετά το τέλος των εργαστηρίων, ο προαύλιος χώρος του Σεραφείου μετατρέπεται σε θερινό σινεμά, με την προβολή δύο ξεχωριστών μαγνητοσκοπημένων παραστάσεων θεάτρου-ντοκιμαντέρ. Δύο παραστάσεις που βάζουν την πόλη στο κέντρο της θεματικής τους και πουδιέγραψαν μία λαμπρή πορεία εντός κι εκτός ελληνικών συνόρων.



Στις 11 Σεπτεμβρίου, στις 20:30 παρακολουθούμε την παράσταση των Κορίνας Βασιλειάδου και Χάρη Πεχλιβανίδη «Ορυχείο Ίψεν: Ένας εχθρός του λαού συναντάει το λαό», την παράσταση που κέρδισε την Υποτροφία Ίψεν 2013 του διεθνώς αναγνωρισμένου θεσμού Ibsen Scholar ships, του Υπουργείου Πολιτισμού της Νορβηγίας. Η παράσταση κατόρθωσε να ανοίξει έναν από σκηνής διάλογο ανάμεσα στο ιψενικό έργο και στο αμφιλεγόμενο θέμα της εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική. Στις 12 Σεπτεμβρίου θα παρακολουθήσουμε την «Καθαρή Πόλη», την παράσταση των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη, που ξεκίνησε το ταξίδι της από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για να περιοδεύσει στη συνέχεια σε 18 χώρες του εξωτερικού. Στην παράσταση πρωταγωνιστούσαν πέντε πραγματικές καθαρίστριες από διαφορετικές χώρες (Αλβανία, πρώην Σοβιετική Ένωση, Νότια Αφρική).



Μετά το τέλος κάθε προβολής θα ακολουθεί συζήτηση με τους συντελεστές. Οι προβολές είναι ανοιχτές στο κοινό και δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της δράσης.

SYMPOSIUM



Οι κυρίως δράσεις του Διεθνούς Δικτύου Θεάτρου Ντοκιμαντέρ ολοκληρώνονται στις 13 Σεπτεμβρίου με το πρώτο στο είδος του συμπόσιο. Έχουν οργανωθεί τέσσερα στρογγυλά τραπέζια, που καλύπτουν όλο το φάσμα της δημιουργίας, της σημασίας και του προβληματισμού γύρω από το θεάτρου ντοκιμαντέρ.



Συγκεκριμένα, τα στρογγυλά τραπέζια κινούνται στις εξής θεματικές: «Τα όρια του θεάτρου ντοκιμαντέρ και η υποδοχή της κριτικής», «Η προσέγγιση και η διαχείριση του πραγματικού», «Από το κοινό στην κοινότητα: βιωματική έκφραση και συμπερίληψη», «Πριν και μετά τη σκηνή: έρευνα, ίχνος, επίδραση». Σε κάθε μία από τις συζητήσεις συμμετέχουν θεωρητικοί, ερευνητές,κριτικοί θεάτρου, καλλιτέχνες, αλλά και μη επαγγελματίες που συμμετέχουν σε παραστάσεις θεάτρου ντοκιμαντέρ, έτσι ώστε κάθε θεματική να προσεγγίζεται από την πλευρά της θεωρίας, αλλά και της πρακτικής του θεάτρου.



Το συμπόσιο είναι ανοιχτό στο κοινό και δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Αναλυτικά το πρόγραμμα, οι θεματικές και οι συμμετέχοντες στην ιστοσελίδα της δράσης.

MEET THE ARTIST–ON LINE EDITION



Το πρώτο MEETING EVENT είχε αρχικά σχεδιαστεί για τον Ιούνιο του 2020 και περιλάμβανε και τη συμμετοχή δημιουργών του θεάτρου ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο. Όμως, η πανδημία του COVID-19 δημιούργησε νέα δεδομένα. Η μεταφορά της συνάντησης για τον Σεπτέμβριο και η εφαρμογή των νέων μέτρων, κατέστησε δύσκολη την παρουσία ξένων καλλιτεχνών και οδήγησε στην ανάγκη εύρεσης νέων τρόπωνεπικοινωνίας και δημιουργικής ανταλλαγής με τη διεθνή σκηνή.



Έτσι, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, το ΔΔΘΝ εγκαινιάζει μία νέα δράση, ως συνέχεια των εργασιών του MEETING EVENT 2020, το MEET THE ARTIST – ON LINE EDITION. Πρόκειται για μία σειρά διαδικτυακών συναντήσεων με καλλιτέχνες του είδους από όλο τον κόσμο, που όπως και το Meet the artist στοχεύει να αναδείξει το διαφορετικό καλλιτεχνικό στίγμα του κάθε δημιουργού. Το ΔΔΘΝ θα εστιάσει σε καλλιτέχνες εκτός Ευρώπης, σε δραματουργίες που ξεκινούν από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, επιχειρώντας έτσι να δημιουργήσει νέες γέφυρες επικοινωνίας, κατανόησης και καλλιτεχνικής ανταλλαγής.



Οι πρώτοι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν είναι ο Abi Azar (Zoukak Theatre Company) από τον Λίβανο, η Yesim Ozsoy (Galata Perform) από την Τουρκία και η Diego Aramburo (Kiknte atr) από τη Βολιβία.



Προκειμένου το κοινό να γνωρίσει καλύτερα τον κάθε καλλιτέχνη, πριν από κάθε συνάντηση θα μπορεί να παρακολουθήσει διαδικτυακά παραστάσεις των καλλιτεχνών, που θα προσφέρονται για προβολή ειδικά για τους συμμετέχοντες.



Το αναλυτικό πρόγραμμα των on line συναντήσεων θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα της δράσης.