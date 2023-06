Η Constantina Bordin, νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Art Carnuntum (και η νεότερη καλλιτεχνική διευθύντρια Θεάτρου στην Ευρώπη), έρχεται τέλη Ιουνίου στην Ελλάδα ώστε να παρουσιάσει, έπειτα από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτισμού στους Δελφούς, το πρόγραμμα που επιμελήθηκε για αυτό το καλοκαίρι για το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Art Carnuntum στην καρδιά της Ευρώπης.

Η ελληνικής καταγωγής Constantina Bordin σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης Βυζαντινολογία, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Φιλοσοφία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της απέκτησε εμπειρία στον διεθνή κόσμο του θεάτρου (Συρακούσες, Λονδίνο, Βερολίνο, Μιλάνο, Παρίσι κ.α). Και ενώ μετά το μεταπτυχιακό της, εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, σε ηλικία μόλις 25 ετών ανέλαβε τη διεύθυνση του Φεστιβάλ. Αυτή τη στιγμή είναι πρέσβειρα πολιτισμού των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη και συνεχίζει να κάνει έρευνα πάνω στη Φιλοσοφία μαζί με το διάσημο «La Mama Theater New York». Το ερευνητικό της πεδίο είναι η φιλοσοφική μελέτη των θεατρικών φαινομένων του 20ού αιώνα και οι αντιλήψεις τους για το σώμα.



Η Constantina Bordin κατάφερε την πρώτη χρονιά, που ανέλαβε το Φεστιβάλ να φέρει στο Carnuntum μία από τις σημαντικότερες διεθνείς προσωπικότητες του Ελληνικού Θεάτρου, τον Τερζόπουλο με το έργο του «Έξοδος».

Το Carnuntum ανήκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και βρίσκεται στην Αυστρία δίπλα στη Βιέννη.



Στο Carnuntum, όπου ο αυτοκράτορας και φιλόσοφος Μάρκος Αυρήλιος έγραψε κάποτε τις σκέψεις του για το θέατρο, το Φεστιβάλ Art Carnuntum είναι αφιερωμένο στους Έλληνες κλασικούς και την πολιτιστική τους κληρονομιά.



Στο Διεθνές Φεστιβάλ Art Carnuntum χτυπάει στην καρδιά της Ευρώπης ως μία γέφυρα ανάμεσα στην Αρχαία Ελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά και την Ευρώπη.



Βραβεία εκτός από τα ιταλικά, αγγλικά και αυστριακά κράτη έχει λάβει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τo «European Heritage Label».

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο Petronell-Carnuntum κοντά στη Βιέννη.



Μεγάλες παραστάσεις σημαντικών έργων του μεγάλου παγκόσμιου θεάτρου έρχονται κάθε χρόνο στο αμφιθέατρο του Carnuntum : Michael Cacoyannis, La Mama Theater από τη Νέα Υόρκη, Eiríni Pappá, Istituto Nazionale del Dramma Antico Rom-Syrakus, the Royal National Theatre London, Peter Stein, Tony Harrison, Sir Peter Hall, Peter Brook, Ellen Stewart, Tadashi Suzuki, Salvador Tavora, Theodoros Terzopoulos, Robert Wilson, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, the Suzuki Company of Toga, Hanna Schygulla, Gerard Depardieu κ.ά

Φέτος προσκάλεσε τον σκηνοθέτη Σάββα Στρούμπο με την ομάδα του «Σημείο Μηδέν», που θα παρουσιάσουν το έργο του Αισχύλου «Οι Πέρσες» και την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, που βραβεύτηκε με το βραβείο καλύτερης παράστασης αρχαίου δράματος από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών Κριτικών με το «Βραβείο Αρχαίου Δράματος».



Επίσης θα λάβει χώρα φέτος η παγκόσμια πρεμιέρα του πρώτου της έργου «Ηράκλειτος», στο οποίο πραγματεύεται θεατρικά και δραματουργικά τους προσωκρατικούς και την επιρροή τους μέχρι σήμερα.

Το φεστιβάλ Art Carnuntum 2023 θα λήξει με μια μεγάλη συναυλία στη Βιέννη, την πόλη της μουσικής, με τη συνθέτρια και πιανίστα Γιούλα Γιαννάκη.