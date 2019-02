Διεθνές Σχολείο Θεάτρου το καλοκαίρι στην Καλαμάτα

To Kalamata Drama International Summer School, ένας νέος διεθνής θεατρικός θεσμός εγκαινιάζεται εφέτος το καλοκαίρι στην Καλαμάτα, με διακεκριμένους καθηγητές διεθνούς φήμης και μαθητές από όλο τον κόσμο

Το Διεθνές θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας (Kalamata Drama International Summer School / KaDISS) είναι ένα νέο, εντατικό πρόγραμμα διδασκαλίας 3 εβδομάδων, με γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά, το οποίο εγκαινιάζεται φέτος το καλοκαίρι -από τις 19 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου- και θα διεξάγεται ετησίως στην πόλη της Καλαμάτας.

Επικεφαλής είναι ο πρωτοποριακός Bρετανός σκηνοθέτης Andrew Visnevski, καθηγητής στη Βασιλική Ακαδημία Θεάτρου του Λονδίνου (RADA) έως και το 2017 και συνεργαζόμενος καθηγητής, σήμερα, στη νεοσύστατη σχολή Σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας.

Το Kalamata Drama International Summer είναι το αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας και σύμπραξης με βάση την εκπαίδευση του δημοφιλούς Βρετανικού Οργανισμού Theatre Alive! και του Συλλόγου Αποφοίτων Μαρία Κάλλας του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.

Το καλοκαιρινό αυτό σχολείο απευθύνεται σε νέους καλλιτέχνες απ' όλο τον κόσμο.

Επαγγελματίες ηθοποιοί, απόφοιτοι δραματικών σχολών και νέοι που έχουν ήδη επαγγελματική εμπειρία στο θέατρο, καθώς και σε άλλους τομείς των παραστατικών τεχνών όπως η όπερα και το μιούζικαλ, όπου απαιτούνται υποκριτικές ικανότητες, θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σωστές βάσεις για το θέατρο ή να αναπτύξουν/βελτιώσουν τις μεθόδους και τις ικανότητές τους στην υποκριτική. Αυτό το θερινό σχολείο διάρκειας τριών εβδομάδων, αποτελεί μια ανεκτίμητη πηγή, για σπουδαστές δραματικών σχολών ή ηθοποιούς που βρίσκονται σε ένα πρώιμο στάδιο της καριέρας τους, καθώς και για όσους επιθυμούν μια «αυστηρή» επανεκτίμηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους.

Στόχος είναι να αναπτυχθεί η ευελιξία της ερμηνείας του ηθοποιού μέσα από τη συνάντηση των δύο θεμελιωδών ειδών του ευρωπαϊκού θεάτρου.

Μέσω της εμβάθυνσης και της εξερεύνησης της δραματικής γλώσσας του Σαίξπηρ (Scene Study) και του Ελληνικού Κλασικού Θεάτρου (Classical Theatre Lab) ως των δύο θεμελίων της παγκόσμιας δραματουργίας, καθώς και μέσω των Physical Performance και Vocal Performance, το εντατικό αυτό θερινό σχολείο, στοχεύει στην πλήρη επανεξέταση του «υλικού» του κάθε ηθοποιού μέσα από αιτιολογημένη προετοιμασία, εστιασμένη ενέργεια, τόνωση της φαντασίας, καθώς και ενίσχυση των δεξιοτήτων του, στο πλαίσιο της ερμηνείας.

Τα καθημερινά μαθήματα Vocal and Physical performance (Μαθήματα Φωνής και Κίνησης) ενισχύουν την αυτοπειθαρχία του μαθητή και απελευθερώνουν το σώμα του ηθοποιού παρέχοντας του δεξιότητες που τον οδηγούν στην προοπτική της σύγχρονης θεατρικής πρακτικής μέσω σωματικής ευελιξίας (flexibility) και έκφρασης (expression).

Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα από μια ομάδα διακεκριμένων καθηγητών διεθνούς φήμης.

Andrew Visnevski/Course Leader KaDISS and Scene Study



Ο Andrew Visnevski σπούδασε υποκριτική στο Central School of Speech and Drama (1973-76) και ξεκίνησε τη σκηνοθετική του καριέρα στο Young Vic Theatre του Λονδίνου. Το 1978 δημιούργησε το The Cherub Company London, ένα πρωτοποριακό ανσάμπλ, στο οποίο είχε την καλλιτεχνική διεύθυνση μέχρι και το 2003. Επανέφερε στην επιφάνεια παραμελημένα κλασικά έργα, εισήγαγε το ευρωπαϊκό δράμα στο ρεπερτόριο του Ηνωμένου Βασιλείου και ταξίδεψε τις παραγωγές του σε 3 ηπείρους. Επισκέφθηκε πολλά φεστιβάλ στη Βρετανία και το εξωτερικό και παρουσίασε επτά πρεμιέρες στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Το ανεξάρτητο έργο του περιλαμβάνει παραγωγές στην Ολλανδία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Το ευρύ έργο της διδασκαλίας του, περιλαμβάνει μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της Βασιλικής Ακαδημίας Θεάτρου του Λονδίνου (RADA MA) όπου ήταν επικεφαλής μέχρι και το 2017, πολλές παραγωγές κλασικών και νέων έργων, μαθήματα και έργα ως φιλοξενούμενος σκηνοθέτης της Βασιλικής Ακαδημίας Θεάτρου του Λονδίνου (RADA) και άλλων κορυφαίων σχολών θεάτρου στο Λονδίνο, καθώς και επίβλεψη σχεδίων σχεδίασης για το Slade School of Fine Arts. Σήμερα είναι συνεργαζόμενος Καθηγητής στη νεοσύστατη σχολή Σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας.

Ioli Andreadi/Classical Theatre Lab



Η Ιόλη Ανδρεάδη σπούδασε Σκηνοθεσία στην Βασιλική Ακαδημία Θεάτρου του Λονδίνου (RADA) και στο King's College του Λονδίνου, όπου έλαβε και τον Διδακτορικό της Τίτλο στα Αγγλικά το 2014, με υποτροφία του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Η διατριβή της εξερευνά τελετουργίες που συνδέονται με την αρχαία λατρεία του Διονύσου. Είναι πτυχιούχος της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης και του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Πολιτιστική Διαχείριση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο καθώς και διπλώματος Hatha & Vinyasa Yoga. Εργάστηκε ως σκηνοθέτης στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη για επτά χρόνια, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Fulbright (Fulbright Foundation Greece), του Ιδρύματος Ωνάση, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ιδρύματος Ιωάννη Φ. Κωστόπουλου. Έχει σκηνοθετήσει 28 θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα, το Λονδίνο, το Εδιμβούργο, τη Νέα Υόρκη, το Βερολίνο και τη Ρώμη. Το 2013 και το 2015 υπήρξε Καλλιτεχνική Διευθύντρια της διεθνούς πλατφόρμας θεατρικών σκηνοθετών The World Wide Lab, που δημιουργήθηκε στο Watermill Center από τους Αποφοίτους του Lincoln Centre Theatre Director’s Lab.

Gabrielle Moleta/Physical Performance and Transformation



Η Gabrielle Moleta είναι καθηγήτρια υποκριτικής και κίνησης με εμπειρία μεγαλύτερη των είκοσι ετών. Έχει παρουσιάσει εργαστήρια για την κίνηση στην Royal Shakespeare Company, το θέατρο Shakespeare's Globe και κορυφαία εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό. Είναι καθηγήτρια του μεταπτυχιακού τμήματος της Βασιλικής Ακαδημίας Θεάτρου του Λονδίνου (RADA) και Λέκτορας του Πανεπιστημίου του Κεντ (Visiting Lecturer University of Kent).

Adrienne Thomas/Vocal Performance and Verse



Η Adrienne Thomas σπούδασε Σύγχρονη Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στο The Central School of Speech and Drama. Έχει εμφανιστεί σε πολλά έργα τόσο σύγχρονα και κλασσικά στο West End καθώς και σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής του Stephen Daldry στο Royal Court Theatre. Έχει παίξει επίσης στην ταινία του Charlton Heston , «A Man for All Seasons» στην αμερικανική τηλεόραση.

Το αποτέλεσμα του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Θεάτρου Καλαμάτας (KaDISS) για τον σπουδαστή, είναι μια ενισχυμένη καλλιτεχνική ευελιξία στους δύο θεμελιώδεις τομείς του θεάτρου και η επίτευξη ενός νέου επαγγελματικού επιπέδου για τον ίδιο. Η συναναστροφή με δασκάλους διεθνούς κύρους και σπουδαστές από διαφορετικό πολιτισμικό, κοινωνικό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο, προσφέρει στον σπουδαστή μια διαφορετική οπτική στην υποκριτική και το θέατρο, αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Ειδικότερα μέσα από την εμπειρία της ομαδικής συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά και της διαμονής του στην Καλαμάτα.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 έως 16:00 και Σάββατο 9:00 έως 13:00 -από τις 19 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου- στο Αμφιθέατρο Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαμάτας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Διεθνές Θερινό Σχολείου Θεάτρου Καλαμάτας KaDISS 2019 λήγει την 31η Μαρτίου 2019. Πληροφορίες και αιτήσεις στο https://kalamatadrama.com. Fb page: Kalamata Drama International Summer School, Twitter: Kalamata_Drama, Instagram: Kalamata_drama και στο 00030 695 5933407