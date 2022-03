Έντι Ρεντμέιν, Τζέσι Μπάκλεϊ και Έμμα Κόριν υποψήφιοι για τα βραβεία Ολιβιέ 2022

Οι Έντι Ρεντμέιν, Τζέσι Μπάκλεϊ και Έμμα Κόριν είναι μεταξύ των υποψηφίων για τα πιο διάσημα θεατρικά βραβεία του Ηνωμένου Βασιλείου, τα Olivier Awards.

Οι Ρέντμεϊν και Μπάκλεϊ είναι και οι δύο υποψήφιοι για τα βραβεία Καλύτερου Ανδρικού και Γυναικείου Ρόλου σε Μιούζικαλ για τις ερμηνείες τους στο «Cabaret at the Kit Kat Club». Η πρωταγωνίστρια της σειράς «The Crown» Έμμα Κόριν διεκδικεί βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για τον ρόλο της στην παράσταση «Anna X» στο θέατρο Χάρολντ Πίντερ.

Το μιούζικαλ «Cabaret at the Kit Kat Club» έλαβε έντεκα υποψηφιότητες συνολικά, τις περισσότερες από κάθε άλλη παράσταση. Η μεταφορά στη θεατρική σκηνή του κινηματογραφικού έργου «Life of Pi» της Λολίτα Τσακραμπάρτι έλαβε εννέα υποψηφιότητες και το θεατρικό «Anything Goes», στο οποίο πρωταγωνιστούσαν οι Σάτον Φόστερ και Ρόμπερτ Λίντσεί, έλαβε επίσης εννέα.



Η τελετή απονομής των βραβείων Ολίβιε πραγματοποιείται στο τέλος μιας δύσκολης διετίας στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου, με την πανδημία του Cοvid-19 να έχει επιφέρει συνεχείς καθυστερήσεις και ακόμη και ακυρώσεις θεατρικών παραγωγών.

Η τελετή που διοργανώνεται από την Ένωση Θεάτρων Λονδίνου (SOLT), θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου στη βρετανική πρωτεύουσα, στο Royal Albert Hall με παρουσιαστή τον κωμικό Τζέισον Μάνφορντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ