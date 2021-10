«Φυλαχτό» με την Αγγελική Παπαθεμελή στο Θέατρο οδού Κυκλάδων «Λευτέρης Βογιατζής»

Το μυθιστόρημα «Φυλαχτό» του Χιλιανού βραβευμένου συγγραφέα Ρομπέρτο Μπολάνιο, μεταφέρεται στη σκηνή, σε σκηνοθεσία της Μάγδας Κόρπη και ερμηνεία της Αγγελικής Παπαθεμελή, από τις 22 Νοεμβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, για λίγες παραστάσεις,στο Θέατρο οδού Κυκλάδων «Λευτέρης Βογιατζής».

Αυτή θα είναι μια ιστορία τρόμου. Όμως δεν θα μοιάζει τέτοια. Δεν θα μοιάζει επειδή η αφηγήτρια είμαι εγώ […]. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τίποτα. Λένε ότι αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά μου.





Η Αουξίλιο Λακουτύρ βρίσκεται κλεισμένη στις γυναικείες τουαλέτες της Σχολής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας του Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού (UNAM) για δεκατέσσερις ημέρες. Μη μπορώντας να διαφύγει, αποφασίζει να παραμείνει μέσα, υπερασπιζόμενη το τελευταίο υπόλειμμα του πανεπιστημιακού ασύλου. Στο κλίμα της παγκόσμιας αναταραχής των γεγονότων του 1968, και εν όψει των πρώτων Ολυμπιακών αγώνων σε χώρα της Λατινικής Αμερικής, η κυβέρνηση του Μεξικού, αποφασίζει ωμά να “τακτοποιήσει” τους αντιρρησίες. Καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο, ενώ πνίγει το Τλατελόλκο στο αίμα.





Η ηρωίδα του Μπολάνιο, η μητέρα της μεξικάνικης ποίησης, επιχειρώντας να ξορκίσει το τραύμα που τη στοιχειώνει, σ’ έναν μονόλογο εις εαυτόν, μετατρέπει την άγρια σκηνογραφία στην οποία βρίσκεται, σ’ έναν χώρο μυστικού παρατηρητηρίου. Με συντροφιά το βιβλίο του αγαπημένου της ποιητή Πέδρο Γκάρφιας, μια φωνή φύλακα άγγελου, καθώς και παραισθησιογόνες συναντήσεις με συγγενικές περιπλανώμενες υπάρξεις, η Αουξίλιο ως μια άλλη Κασσάνδρα, θα κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο• θα πει την ιστορία της.



Με το Φυλαχτό, ο Roberto Bolaňo αποτίει φόρο τιμής στη χαμένη γενιά του. Πενθώντας το ακυρωμένο μέλλον των συντρόφων του, θα γράψει για την ήττα μιας ολόκληρης γενιάς. Για μια γενιά νεαρών, που ενώ βάδιζε και θα βαδίζει από καταβολής του κόσμου προς την άβυσσο, το τραγούδι της θα ακούγεται• και θα είναι ένα τραγούδι πολέμου και αγάπης. Ένα τραγούδι που μιλάει για τον πόθο και την ηδονή. Και αυτό το τραγούδι είναι το φυλαχτό μας.

Δείτε το τρέιλερ:

Ταυτότητα παράστασης:



(Βασισμένο στο βιβλίο: ΦΥΛΑΧΤΟ του Ρομπέρτο Μπολάνιο Copyright © 1999, The Heirs of Roberto Bolaňo All rights reserved)

Κείμενο: Ρομπέρτο Μπολάνιο

Μετάφραση: Κρίτων Ηλιόπουλος

Δραματουργική Επεξεργασία/Σκηνοθεσία: Μάγδα Κόρπη

Μουσική: Παύλος Παυλίδης

Κοστούμι/Σκηνικός χώρος: Γιωργίνα Γερμανού

Φωτισμοί: Λάμπρος Παπούλιας

Επιμέλεια Κίνησης: Όλγα Σπυράκη

Δημιουργία Trailer: Αλέξανδρος Χαντζής

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Φασουλή

Σχεδιασμός Προγράμματος: JaninaStasiunaiteheretakis.com

Φωτογραφίες: Karol Jarek

Ερμηνεύει η ηθοποιός Αγγελική Παπαθεμελή



Info:

Παραστάσεις: Από 22 Νοεμβρίου κάθε Δευτέρα & Τρίτη, 21:00

Διάρκεια: 70'

Εισιτήρια: 12 ευρώ γενική είσοδος, 10 ευρώ ατέλεια/ανέργων

Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr, 210-8217877

Χώρος: Θέατρο οδού Κυκλάδων «Λευτέρης Βογιατζής»

Διεύθυνση: Κυκλάδων 11, Κυψέλη

*Το μυθιστόρημα του Roberto Bolaňo Φυλαχτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση του Κρίτωνα Ηλιόπουλου.



Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Χιλής και την υποστήριξη του Ινστιτούτου Θερβάντες.