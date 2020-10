«FUTURE N.O.W.»: Ένα νέο θεατρικό φεστιβάλ γεννιέται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Ένα νέο θεατρικό φεστιβάλ γεννιέται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, με τίτλο «FUTURE N.O.W». Καλλιτέχνες προερχόμενοι από διάφορα πεδία (θέατρο, περφόρμανς, εικαστικά) αποκωδικοποιούν το μέλλον ως παρόν μέσα από τέσσερις περφόρμανς-χάπενινγκ, ένα διεθνές διαδικτυακό εργαστήριο και μια διεθνή διαδικτυακή ανοιχτή συζήτηση που θα πραγματοποιηθούν από 12 έως 22 Νοεμβρίου.

Οι πρώτες τέσσερις παραστάσεις που προκρίθηκαν μέσα από το Open Call του περασμένου Μαρτίου, που πραγματοποιήθηκε εν καιρώ lockdown, προτείνουν νέες, αστείες, αντιδραστικές ιστορίες, αντιμετωπίζοντας το μέλλον ως παρόν και δηλώνουν με θράσος και χιούμορ πως το μέλλον δεν θα είναι αβίωτο. Κάθε άλλο.

Η Κεντρική Σκηνή της Στέγης μεταμορφώνεται σε ένα κλαμπ για τα νέα είδη που τώρα γεννιούνται στο «Kin Baby» της Εύας Γιαννακοπούλου (12-15 Νοεμβρίου), ενώ τέσσερις ειδικοί εξετάζουν «πού πήγαν τα μωρά;» στο «Babybird, babybird» του Δημήτρη Μπαμπίλη (12-15 Νοεμβρίου). Ένα παγόβουνο λιώνει πάνω από τα κεφάλια μας στην «Τέχνη του πολέμου» της Βίκυς Κυριακουλάκου (19-22 Νοεμβρίου), ενώ μια ομάδα σκληροπυρηνικών υπερασπιστών του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ισότητας μάς στρατολογούν στο «We are in the army now» του Ηλία Αδάμ (19-22 Νοεμβρίου). Τέλος, το «FUTURE N.O.W.» διοργανώνει μια διαδικτυακή διεθνής ανοιχτή συζήτηση (19 Νοεμβρίου) και ένα εργαστήριο για ειδικούς και λάτρεις της νέας δραματουργίας (18-19 Νοεμβρίου) με τίτλο «DRAMATURGY NOW».

«Εδώ είμαστε. Μετά από μια κοσμογονία. Με τους καλλιτέχνες να στρέφουν το βλέμμα τους στους δρόμους των πόλεων, στις κοινωνικές εξεγέρσεις και στις καταστροφές του πλανήτη, στους ηγεμονικούς λόγους και στην κυρίαρχη κουλτούρα. Δεν κάνουν τέχνη μέσα από τα δωμάτιά τους. Ξέρουν πως το Instagram δεν είναι λιγότερο δημόσιο από την πλατεία Συντάγματος. Πως ο Στιβ Τζομπς είναι εξίσου επιδραστικός με τον Μπέρτολτ Μπρεχτ. Ζουν με το πρόβλημα και εφευρίσκουν καλλιτεχνικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης ή/και υπέρβασής του.

Όλα αυτά ξεκίνησαν με ένα Open Call τον περασμένο Μάρτιο, για νέα πρωτότυπα έργα που να γραπώνουν το εκρηκτικό παρόν (FUTURE Ν.Ο.W. = New Original Works). Λάβαμε και αξιολογήσαμε εκατοντάδες προτάσεις. Σφυγμομετρήσαμε τον παλμό των ανθρώπων και των καιρών και προτείναμε την από κοινού παρουσίαση τεσσάρων έργων, αναδεικνύοντας τις μεταξύ τους διασυνδέσεις. Επιπλέον, με υποτροφίες έρευνας και ανάπτυξης, ενθαρρύναμε άλλη μια σειρά προτάσεων, τις οποίες θα δούμε μελλοντικά. Τέλος, συστήσαμε ένα εργαστήριο συλλογικής σκέψης» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η Ιλειάνα Δημάδη στην οποία ανήκει η σύλληψη και ο σχεδιασμός του προγράμματος «FUTURE N.O.W.».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

-Δημήτρης Μπαμπίλης, «Babybird Babybird»

12 - 15 Νοεμβρίου 2020 | Μικρή Σκηνή | 19:30

Διάρκεια: 90 λεπτά

«Γιατί δεν κάνουν παιδιά όσες και όσοι θέλουν να κάνουν παιδιά;» Υποψήφιοι γονείς, μητέρες, γενετιστές, βιολόγοι, νομικοί, μαίες, δημογράφοι και ακτιβιστές παίρνουν θέση στην πιο σέξι οντολογική ερώτηση και σε μια παράσταση-ντοκιμαντέρ για την περίπλοκη σχέση της ερωτικής μας ζωής με την αναπαραγωγική μας δυνατότητα.

-Εύα Γιαννακοπούλου, «Kin Baby»

12-15 Νοεμβρίου 2020 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Διάρκεια: 45 λεπτά

«Μην κάνετε παιδιά, κάντε νέο είδος» ή, ορθότερα, «δημιουργήστε συντροφικότητες, όχι απογόνους» παροτρύνει η θεωρητικός Donna Haraway. Το χάπενινγκ της εικαστικού Εύας Γιαννακοπούλου μεταμορφώνει τη Στέγη στο κλαμπ «Κοσμογονία», εμβυθίζοντάς μας σε μια rave φαντασμαγορία όπου τα πάντα είναι πιθανά - ακόμη και τα νέα είδη. Είναι η πίστη στο «κάτι καινούριο» πιο ισχυρή από την πραγματικότητα; Ποιος κερδίζει από το μέλλον;

-Ηλίας Αδάμ, «We are in the army now»

19 - 22 Νοεμβρίου 2020 | Μικρή Σκηνή | 19:30

Διάρκεια: 80 λεπτά

«Είμαστε στον καιρό των τεράτων, ανάμεσα σε έναν κόσμο που πεθαίνει και σε έναν άλλον που παλεύει να γεννηθεί». Τέσσερις wannabe σούπερ ήρωες. Κυβερνοχώροι. Video games. Smartphones. Νέες πραγματικότητες. Ένας campy, προσωπικός στρατός. Θα τους εμπιστευτείτε; Ήρθε η ώρα της «στρατολόγησης».

-Βίκυ Κυριακουλάκου, «Η τέχνη του πολέμου»

19 - 22 Νοεμβρίου 2020 | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Διάρκεια: 100 λεπτά

Ένα παγόβουνο κρέμεται πάνω από τα κεφάλια έξι αλλόκοτων υπαλλήλων γραφείου. Αρχικά το αγνοούν, όμως η μοίρα τους μεταμορφώνεται όταν αυτό φανερώνεται μπροστά τους. Μια ανοιχτή παραβολή με τη μορφή γλυκόπικρης οπερατικής εγκατάστασης για τα πάσης φύσεως παγόβουνα που επιλέγουμε να ξεχνάμε.

-Διεθνές Διαδικτυακό Εργαστήριο και ανοιχτή συζήτηση «DRAMATURGY NOW»

6ωρο Εργαστήριο: 18.11.20 | 17:00-21:00 & 19.11.20 | 17:00-19:00

Ανοιχτή Συζήτηση: 19.11.20 | 19:00 -21:00

Δωρεάν Συμμετοχή

Στο πλαίσιο του προγράμματος «FUTURE N.O.W.», η Στέγη καλεί δραματουργούς των παραστατικών τεχνών και καλλιτέχνες του θεάτρου, της περφόρμανς και του χορού στο διήμερο Διεθνές Online Forum & Workshop «DRAMATURGY NOW» στις 18 και 19 Νοεμβρίου πάνω στη θεματική «Νέος Κόσμος, Νέες Μορφές Τέχνης, Νέες Δραματουργίες».

Το Dramaturgy NOW επιμελούνται και συντονίζουν η Δανάη Θεοδωρίδου (Βέλγιο/Ελλάδα) και η Μπετίνα Παναγιωτάρα (Ελλάδα) με τη συμμετοχή τεσσάρων ακόμη διακεκριμένων γυναικείων φωνών στον χώρο της δραματουργίας: Eylül Fidan Akıncı (Τουρκία), Maria Roessler (Γερμανία), Warona Seane (Ν. Αφρική) και Silvia Soter (Βραζιλία).

Πρόκειται για μία διαδικτυακή εκδήλωση που χωρίζεται σε δύο μέρη: ένα διαδικτυακό εργαστήριο/workshop (μέσω zoom) στις 18 και 19 Νοεμβρίου και μία διαδικτυακή ανοιχτή συζήτηση/forum (μέσω zoom) στις 19 Νοεμβρίου (19:00-21:00) για τον ρόλο της δραματουργίας στην εποχή των πανδημιών.

Tο DRAMATURGY NOW θα είναι ανοιχτό σε συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω open calls. Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της εκδήλωσης, γλώσσα εργασίας του εργαστηρίου και της ανοιχτής συζήτησης θα είναι η αγγλική.