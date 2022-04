Γ. Πατούλης: Ανοιχτή πληγή η αρπαγή των Γλυπτών του Παρθενώνα για δύο αιώνες

«Ενώνουμε όλες τις δυνάμεις μας ώστε να επέλθει η τελική δικαίωση και η αποκατάσταση αυτής της τεράστιας ιστορικής αδικίας», τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, χαιρετίζοντας τη θεατρική παράσταση «Take me Home» για τη στήριξη του αιτήματος της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής με τη στήριξη της Περιφέρειας και αποτελεί πρωτοβουλία του κινήματος «Athena Take me Home» και της προέδρου του Α. Τρανούλη.

Ο περιφερειάρχης στον χαιρετισμό του επισήμανε τη σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας, η οποία, όπως ανέφερε, «επιτελεί έναν σημαντικό εθνικό αλλά και πανανθρώπινο σκοπό: να ενημερώσει κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη εντός και εκτός συνόρων για ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που διαπράχθηκαν απέναντι στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά: τη λεηλασία και την κλοπή των Γλυπτών της Ακρόπολης».

Αναφερόμενος στην αρπαγή των Γλυπτών του Παρθενώνα, σημείωσε ότι για δύο αιώνες παραμένει μια μαύρη σελίδα της νεότερης ιστορίας και ανοιχτή πληγή όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Επίσης, εστιάζοντας στις προσπάθειες που γίνονται για την επιστροφή τους, τόνισε: «Είναι μια εθνική υπόθεση που απαιτεί τη συστράτευση όλων μας. Πρώτα απ' όλα, όμως, απαιτεί τη γνώση της ιστορίας μας, ιδίως μέσα από την εκπαίδευση της νέας γενιάς, στα χέρια της οποίας βρίσκεται η συνέχιση των ιδανικών των ελληνικού πολιτισμού».

Το θεατρικό έργο

Πρόκειται για το πρώτο ροκ μιούζικαλ που δημιουργήθηκε για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και βασίζεται στο κόμικς «Παππού, θα μου πεις μια ιστορία;», του Μανώλη Μουμαλίδη, σκοπός του οποίου είναι η διάδοση και η γνώση της ιστορίας της κλοπής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Μια μυθοπλασία εμπνευσμένη από τα αληθινά γεγονότα της λεηλασίας των μνημείων της Ακρόπολης, που διέπραξε ο Τόμας Μπρους, κόμης του Έλγιν, στις αρχές του 19ου αιώνα.