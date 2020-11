Γεύσεις και κατακτήσεις στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

Γεύσεις και κατακτήσεις, μια παράσταση από το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας βασισμένη στην Ιστορία της κουζίνας της Κέρκυρας.



Μπορούν να συνδυαστούν η Ιστορία, η γευσιγνωσία και η παράδοση σε μια θεατρική παράσταση; Την απάντηση θα μάθουν οι θεατές που θα παρευρεθούν το προσεχές σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Θέατρο.

ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, μια κοιτίδα πολιτισμού στο Ιόνιο



-H Πόλη της Κέρκυρας, αποτελεί από μόνη της ένα ζωντανό μνημείο, αλλά και έναν τόπο μοναδικό, με ξεχωριστή ιστορία και παράδοση. Το στοίχημα όταν αναλαμβάνει κανείς μία τέτοια θέση σε αυτό το νησί, με την πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα, την προϊστορία στη μουσική, τις 100 και πλέον Χορωδίες και τις ιστορικές Φιλαρμονικές, και το πραγματικά πολύ και φιλότεχνο κοινό, είναι να σκεφτεί πως θα χαράξει έναν δρόμο, συνδυάζοντας τα στοιχεία της παράδοσης αλλά ταυτόχρονα προσπαθώντας να ενσωματώσει τη σύγχρονη δημιουργία και τις ανησυχίες μιας ζωντανής και γεμάτης επισκέπτες πρωτεύουσα.





Προϋπόθεση για το ρεπερτόριο και τις δράσεις που παρουσιάσαμε από τον Δεκέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα είναι η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα. Προτάξαμε έργα άπαιχτα και λειτουργήσαμε πολύ με τις αναθέσεις που αναδείκνυαν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και χαρακτήρα του τόπου όπως το έργο για παιδιά «Σταχτάρες» – θεατρική διασκευή της Ιφιγένειας Ντούμη , την ιστορία την εμπνεύστηκε από τα πουλιά- ηχοτοπίο της Κέρκυρας, η Ιωάννα Ετμεκτσίογλου, καθηγήτρια Ψυχολογίας της Μουσικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε σκηνοθεσία Χρυσάνθης Αυλωνίτη, ή το ιδιαίτερο ιδίωμα του νησιού, όπως το έργο «Η Μνήμη είναι η Υπηρέτρια» σε κείμενα της Άννυς Νούνεσση και σκηνοθεσία Νέστορα Κοψιδά.



Tα ίδια χνάρια ακολουθεί το τελευταίο έργο «Γεύσεις και Κατακτήσεις», στο οποίο περνάει όλη η ιστορία της Κέρκυρας μέσα από τις ιδιαίτερες συνταγές και τα ιδιώματα της γλώσσας.



Πρωτότυπα έργα επίσης ήταν ο «Σολωμός» σε κείμενα και σκηνοθεσία του Γιάννη Σοφολόγη και της Ελένης Ζαραφίδου, το έργο ‘Θυμάμαι τη Μαρία’ για τη μεγάλη μας ντίβα, βασισμένο στο διήγημα του Μένη Κουμανταρέα, αλλά και παραστάσεις χορευτικές όπως το έργο «Σχήματα» της Έλενας Παργινού, που μεταμόρφωσε όλο τα Παλαιό φρούριο της Κέρκυρας σε μία πρωτότυπη visual and dance εγκατάσταση.



Επίσης το «Caesium -133- Ένα δοκίμιο για το χρόνο» από τους Doc’s Theater, σε σκηνοθεσία Ευγενίας Ζάγουρα, μία πειραματική παράσταση που ταξίδεψε ως το Παρίσι στο Φεστιβάλ Barthelot.



Ακόμα το πολυβραβευμένο έργο «Μια Ιλιάδα» της Λίζα Πήτερσεν, έκανε πέρσι την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στην Κέρκυρα, σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας του Νίκου Αρβανίτη και ζωντανά κρουστά επί σκηνής από τον Νίκο Μεταλληνό, σε πρωτότυπη σύνθεση του διεθνούς φήμης μουσικού μας, Γιώργου Βασσιλαντωνάκη.



Πρόσφατα ξεκίνησαν από εδώ, «Τα Γεγονότα» του Ντέιβιντ Γκρεγκ, συμπαραγωγή με εφτά υπόλοιπα ΔΗΠΕΘΕ και την Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής, αλλά και πρωτότυπες ιδέες όπως η περιπατητική παράσταση ‘Καθ’ οδών΄σε σκηνοθεσία Τζωρτζίνας Κακουδάκη.



Παράλληλα, ένα από τα σημαντικότερα έργα που το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας έκανε σε αυτή την τριετία, είναι η συνδρομή στην κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου ‘ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ’ στη Λιβαδειά του Δήμου Φοινικαίων της Αλβανίας μέσω του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος RHYTHM. Στο όμορφο πετρόχτιστο αυτό κόσμημα των ελληνόφωνων χωριών δόθηκε το όνομα της γνωστής συγγραφέως Κατίνας Παππά, αδερφής της διάσημης ζωγράφου Αγλαΐας Παππά, με σκοπό αυτό το πολιτιστικό κέντρο να γίνει μια γέφυρα πολιτισμού και να συνδέσει τα ελληνόφωνα χωριά της Αλβανίας με την Κέρκυρα.

Με τη φιλοσοφία της εκμετάλλευσης του φυσικού τοπίου και των ιστορικών τοπόσημων, και ταυτόχρονα την εμπλοκή του κοινού και της σύγχρονης ζωής σε ένα ζωντανό διάλογο, στήθηκε το 2019 το Φεστιβάλ «Πόλη- Σκηνή» με site specifique δρώμενα σε όλη την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας.



Στο μοντέλο αυτό το ΔΗΠΕΘΕ, θα συνεχίσει προσπαθώντας να ενσωματώσει το ιδιαίτερο έτος 2021, και να χρησιμοποιήσει δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες για να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες συνθήκες της Πανδημίας.

Κάτω από τον τίτλο «Επτάνησα- Ελλάδα 2021 /Επιθυμία», διαλέγοντας εμβληματικές έννοιες και φυσιογνωμίες που έδρασαν στα Επτάνησα και με τον τρόπο τους συνέβαλαν στην Επανάσταση του 1821, αλλά και στο σχηματισμό των ιδεωδών του ελληνικού κράτους.



Το ΔΗΠΕΘΕ θα εμπλέξει γνωστούς Κερκυραίους και ευρύτερα Επτανήσιους δημιουργούς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, ποιητές, εικαστικούς, σε ένα γόνιμο διάλογο με την ελληνική ταυτότητα ως ΕΠΙΘΥΜΙΑ.

Βαρβάρα Δούκα. Καλλιτεχνική διευθύντρια

«Γεύσεις και Κατακτήσεις»

Δημοτικό Θέατρο

6, 7 και 8 Νοεμβρίου στις 20:30

Το έργο που παρουσιάστηκε το καλοκαίρι στο Θέατρο ‘Ρένα Βλαχοπούλου’ στο Μον Ρεπό, βασίστηκε στην Ιστορία της Κουζίνας της Κέρκυρας, όπως αυτή απεικονίζεται στις παραδοσιακές Κορφιάτικες συνταγές , που αντανακλούν την πολύπλοκη Ιστορία των Κατακτήσεων της Κέρκυρας.

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της προώθησης των τοπικών προϊόντων και της τοπικής οικονομίας, μέσα από τη συνεργασία πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος, καθώς και η ενίσχυση της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με καινοτόμες πρακτικές οι οποίες να εμπλέκουν την κοινωνική και πολιτισμική βιωσιμότητα , όσο και την επιχειρηματική.

Για αυτό το λόγο, τις παραστάσεις στον υπαίθριο χώρο, συνόδευσε έκθεση τοπικών προϊόντων και παραγωγών.

Εταίροι στο έργο, είναι το Teatro Pubblico Pugliese,η όπερα Petruzzeli, η Ενωση Θεάτρων της περιφέρειας της Πούλια, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Πάτρας και το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Ψηφιακή εκδοχή του έργου



Εκτός από τη θεατρική τους εκδοχή, οι «Γεύσεις Και Κατακτήσεις» γυρίστηκαν εξ’ ολοκλήρου ως πρωτότυπο θεατρικό ντοκιμαντέρ, με ξεχωριστό σενάριο και γυρίσματα σε διάφορα εμβληματικά σημεία της Κέρκυρας, που έχουν σχέση με τη γαστρονομία, τον τουρισμό και τη γευσιγνωσία - το κτήμα ‘Αμπελώνας’, το Παλαιό και Νέο Φρούριο, Ιστορικά κτίρια και σημεία της Κέρκυρας όπως το πανέμορφο, πετρόχτιστο, αρχοντικό του 1500, της οικογενείας Λάσκαρι, στο οποίο έζησε και η συγγραφέας του βιβλίου «Κέρκυρα μια ματιά στο χρόνο», Νινέττα Λάσκαρι, που αποτέλεσε την αφορμή για αυτό το έργο.



Σε αυτή του τη ψηφιακή εκδοχή, και υποτιτλισμένο στα Αγγλικά, και Ιταλικά, μπορεί να παιχτεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, καθώς και να προβληθεί ως ΞΕΧΩΡΙΣΤΌ οπτικοακουστικό έργο.

Συντελεστές



Συγγραφή- Σκηνοθεσία : Βαρβάρα Δούκα

Σκηνικά : Άκης Χειρδάρης

Κοστούμια / Σκηνικά Αντικείμενα : Πηνελόπη Μαμάλου

Μουσική : Γιώργος Βλάχος

Ηθοποιοί:



ΤΖΙΑ: Μαριέττα Σαββανή

ΑΓΓΕΛΙΚΗ: Αγγελική Μιχαλοπούλου

ΜΑΝΩΛΗΣ: Γιώργος Βλάχος

Φωτισμοί/ Κινηματογράφηση/Φωτογραφίες: Μιχάλης Καπετανίδης

Κινηματογραφικό Συνεργείο: Σπύρος Κούρκουλος, Νίκος Μουστάκας, Ζωή Παπαιωάννου, Σπύρος Πατέλης.

Γραφικά trailer: Μιχάλης Κωνσταντίνου

Μακιγιάζ - Κομμώσεις: Στέλλα Παπαβλασσοπούλου

Ηχογράφηση: Στούντιο ‘Λυχνία’ – Κλεομένης Ευαγγελόπουλος

Μουσικοί: Γιώργος Βλάχος, Μαριάννα Μπαρούτα, Ανθή Κυρτσόγλου

Βοηθός παραγωγής: Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης

Το έργο βασίστηκε στο εμβληματικό βιβλίο της Νινέττας Χ. Λάσκαρι, «Κέρκυρα, μια ματιά μέσα στο χρόνο» εκδ. Ποταμός.



Το απόσπασμα του «Γιατρού από τους Περουλάδες», είναι από το βιβλίο της Ελένης Αρμένη «Εμισκοβόλουνε….» Εκδόσεις Λοράνδου.



Συνοδοιπόρος μας σε αυτό το γευστικό ταξίδι, βρέθηκαν και οι αναζητήσεις «…της χαμένης κανκιόφολας» και το βιβλίο «Κερκυραϊκή Κουζίνα» της Βασιλικής Καρούνου, ψυχή της Acordo Corfu Specialty Foods, Artisan + Natural.

Διήμερο Διαδικτυακό Φεστιβάλ

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία

6 & 7 Νοεμβρίου

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας, το Teatro Pubblico Pugliese, η όπερα Petruzzeli, η Ένωση Θεάτρων της περιφέρειας της Πούλια, το Δημοτικό Θέατρο Πάτρας και το Επιμελητήριο Αχαΐας σας προσκαλούν στο Διήμερο Διαδικτυακό Φεστιβάλ, που διοργανώνουν στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GR-IT «Network of theatres for the valorization of cultural and natural heritage» και ακρωνύμιο (ΝΕΤΤ) Ελλάδα – Ιταλία.



• Στις 7 Νοεμβρίου, ελάτε στο ΔΗΠΕΘΕ για να παρακολουθήσετε το ψηφιακό αυτό φεστιβάλ, στην κεντρική αίθουσα σε απευθείας μετάδοση.

• Εναλλακτικά, συνδεθείτε στο Facebook και στο Youtube για να παρακολουθήσετε όλες τις δράσεις

Αναλυτικά το πρόγραμμα:



6.11.2020

10πμ Έναρξη του Φεστιβάλ, Παρουσίαση του NeTT project, χαιρετισμοί των εταίρων

10.15 Παρουσίαση της όπερας Petruzzelli στην Ιταλία και του έργου που δημιούργησε στο NeTT

10.30πμ Παρουσίαση του Θεάτρου Koreja της Ιταλίας και προβολή των έργων

11.30πμ Παρουσίαση του Θεάτρου Ruvo di Puglia και προβολή των έργων.

7.11.2020

5.30μμ: Βαρβάρα Δούκα, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας : Παρουσίαση του NeTT project

5.35μμ: Επιμελητήριο Αχαϊας, Παρουσίαση των δράσεων του NeTT

5.45μμ: Βίντεο-παρουσίαση του έργου που δημιούργησε το ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ

7.15μμ : Παρουσίαση του έργου “Γεύσεις και Κατακτήσεις” του ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ως ταινία docu-drama