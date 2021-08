Γιάννης Λασπιάς: «Δεν έχουμε "γνωριμίες" και πολιτικά μέσα»

«Η απόρριψη της πρότασης της ομάδας SQUARE δεν είναι προσβλητική και αποκαρδιωτική μόνο για εμένα προσωπικά, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που αγωνιζόμαστε με τεράστιο προσωπικό και οικονομικό κόστος χωρίς «υψηλές γνωριμίες» και πολιτικά μέσα, με σταθερή όμως θεατρική παρουσία, αφοσίωση και καλλιτεχνικό έργο. Δεν είναι μόνο η δική μου φωνή λοιπόν. Είναι και οι φωνές πολλών άλλων. Λυπάμαι πραγματικά...» ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Γιάννης Λασπιάς, σε ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας προς το ΥΠΠΟΑ:



Προς την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λ. Μενδώνη, τον Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Ν. Γιατρομανωλάκη και τη γνωμοδοτική επιτροπή θεάτρου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.



Μεσούσης της πανδημίας επιχειρήσαμε και τελικά καταφέραμε μετά από δύο αναβολές ελέω καραντίνας ν´ ανεβάσουμε τον Οκτώβρη του 2020 την παράσταση «Το δικό της δωμάτιο» με πενταμελή θίασο, σκηνικά, ρούχα, μουσικό επί σκηνής κτλ, για τις τρεις μόλις εβδομάδες που παρέμειναν ανοιχτά τα θέατρα (στο θέατρο 104). Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τεράστιες και η οικονομική ζημιά πολύ μεγάλη. Ωστόσο η αγάπη του κόσμου και η σημασία του έργου, βασισμένου στο δοκίμιο της Virginia Woolf A room of one's own, ενός έργου ύμνου στα γυναικεία δικαιώματα και στην ατομική ελευθερία μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε.



Όλα αυτά έγιναν για να είμαι συνεπής στην καλλιτεχνική μου υπόσχεση απέναντι στο υπουργείο και στην επιτροπή που επιχορήγησε την πρόταση μας με το ποσό των 10.000 ευρώ. Για να είμαι έντιμος, σωστός, εργατικός, ηθικός. Όπως ήμουν και στο ανέβασμα της παράστασης «Ιστορία Έρωτα και Αναρχίας» το 2019 στο Bios με το δωδεκαμελή θίασο, παράσταση που επίσης επιχορηγήθηκε με το ποσό των 12.000 ευρώ.



Η φετινή μας όμως πρόταση απορρίφθηκε παρόλο που πληρούσε τα κριτήρια επιχορήγησης, κριτήρια όμοια με τις προηγούμενες χρονιές που επιχορηγηθήκαμε (συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης του 2020 που αφορά τη διασκευή του Frankenstein της Mary Shelley και θα παρουσιαστεί μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν).



Η πρόταση ακολούθησε την ίδια ακριβώς δομή με τις τρεις προηγούμενες που εγκρίνατε και παρόλο που τα κριτήρια επιχορήγησης είναι τα ίδια με τις προηγούμενες χρονιές, απορρίφθηκε. Δε θα αναφερθώ στην πορεία μας, τη συνέπειά μας και το μέχρι τώρα έργο μας, γιατί η αξία του καθενός δε ζυγίζεται, δε συγκρίνεται και δεν υπολογίζεται. Ο φετινός όμως αποκλεισμός αξιόλογων καλλιτεχνικών σχημάτων και προτάσεων είναι προφανής.



Η απόρριψη της πρότασης της ομάδας SQUARE δεν είναι προσβλητική και αποκαρδιωτική μόνο για εμένα προσωπικά, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που αγωνιζόμαστε με τεράστιο προσωπικό και οικονομικό κόστος χωρίς «υψηλές γνωριμίες» και πολιτικά μέσα, με σταθερή όμως θεατρική παρουσία, αφοσίωση και καλλιτεχνικό έργο. Δεν είναι μόνο η δική μου φωνή λοιπόν. Είναι και οι φωνές πολλών άλλων. Λυπάμαι πραγματικά...



Γ. Λασπιάς