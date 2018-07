«Greece The Musicult» με τον Μάρκο Σεφερλή στο Δελφινάριο

Η νέα παράσταση του Μάρκου Σεφερλή «Greece The Musicult», ξεκίνησε την Τρίτη 3 Ιουλίου στο Δελφινάριο.Greece είν’ η χώρα της συχνής απεργίας, του τάβλι, του φρέντο, της πολλής ανεργίας!Μιας γενιάς δυστυχώς που δεν έχει να φάει μα αντί να δουλέψει, στην TV τραγουδάει!Greece είν’ η χώρα της δικής σου της πάρτης, της τρελής διαπλοκής, των θεσμών, της NOVARTIS!Της χοντρής αρπαχτής, της μεγάλης ρεμούλας, της – ναι μεν – πληρωμένης, όμως άδειας σακούλας!Greece είν’ η χώρα του adidas, του Nike, της μεγάλης λαχτάρας για μια selfie και like, για «ΡΟΥΚ – ΖΟΥΚ», «Master Chef» και για «Power of love», για τραγούδια ποιότητας, αλλά και για γαβ – γαβ!Greece είναι γκολ με πιστόλια παρέα, με ξενόφερτα μιούζικαλ, δήθεν τρέντι κι ωραία!Με σουβλάκι, ντομάτα, πατάτες, κεμπάπ, με ελπίδα για χρήμα στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ!Greece είν’ η χώρα δίχως Μέσι, Ζιντάν, δίχως Πούτιν και Μέρκελ και Ταγίπ Ερντογάν!Πλανητάρχη δεν έχει με αστείο μαλλί, Δελφινάριο έχει και «τρελό» Σεφερλή!Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής, Κείμενα-Στίχοι Τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής - Στέλιος Παπαδόπουλος, Σκηνικά: Δέσποινα Βολίδη,Ρούχα Χορού: Έλενα Παπανικολάου, Θεατρικά Κοστούμια: Σύλια Δεμίρη, Ενδυματολογική Επιμέλεια: Γεωργία Παντελε - Πέννυ Ιωαννίδου,Μουσική Επιμέλεια: Μάρκος Σεφερλής, Χορογραφίες: Αντώνης Βλάσσης, Σχεδιασμός Φωτισμού: Μελίνα Μάσχα, Ήχος: Δημήτρης Σεφερλής,Βοηθός Σκηνοθέτη: Αρετή Ζαχαριάδου, Μουσική Παραγωγή: Θοδωρής (TED) Ζωγράφος- Μανώλης Καλλίτσης, Ενορχηστρώσεις: Λεωνίδας Τζίτζος, Rec/Mix/Master/ Sound FX/ Visual FX/Graphics: Minus 2 ProductionsΜάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Θοδωρής Ρωμανίδης,Αρετή Ζαχαριάδου, Μάκης Πατέλης, Βασιλική ΑγγέληΓιάννης Αγριόμαλλος, Αναργυρος Βαζαίος, Ζώζα Μεταξά,Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Χριστιάνα Καρνέζη, Νίκος Χατζηπαπάς.Συμμετέχει 12μελές μπαλέτοΤρίτη έως Κυριακή 9:15 μ.μ.Τιμές εισιτηρίων: Από 10,00 €Ώρες ΤαμείωνΔευτέρα από 11:00 - 20:00Τρίτη έως Κυριακή 11:00 - 22:00Θέατρο ΔελφινάριοΑκτή Δηλαβέρη, Μικρολίμανο(παραπλεύρως Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας), ΠειραιάςΤηλέφωνα Θεάτρου: 210 4176 402 - 210 4176 404 - 213 0333 157Δωρεάν ελεγχόμενο Parking στο Μικρολίμανο