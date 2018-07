«Η Διαθήκη της Μαρίας» στο Από Μηχανής Θέατρο

Το Από Μηχανής Θέατρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πολυαναμενόμενο έργο του Colm Toibin «Η Διαθήκη της Μαρίας» (The Testament of Mary) σε μετάφραση Κατερίνας Βαλαβανίδη και σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά. Ερμηνεύει η Ασπασία Κράλλη.«Θυμάμαι τα πάντα. Η μνήμη καταλαμβάνει μέσα στο σώμα μου τόσο χώρο όσο καταλαμβάνουν το αίμα και τα κόκκαλα.»Αυτά είναι τα λόγια της Μαρίας. Μιας μητέρας που της άρπαξαν τον γιο και τον έχασε για πάντα.Ο μονόλογος του Colm Toibin «Η Διαθήκη της Μαρίας» θα μπορούσε να έχει και σαν τίτλο «το Κατά Μαρία Ευαγγέλιον», μιας και ποτέ δεν ακούστηκε ο λόγος της, η δική της μαρτυρία.Η Μαρία, εξόριστη στην Έφεσο, γερασμένη, καταπονημένη και σε συνεχή κίνδυνο, αφηγείται, με τον δικό της τρόπο τη ζωή της και τη ζωή του γιου της. Για κείνη, στο πρόσωπο του Χριστού, δεν βλέπει παρά μόνο το παιδί της που σκοτώθηκε με τον πιο σκληρό και απάνθρωπο τρόπο και μάλιστα για έναν ακατανόητο σκοπό σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών και ιστορικών ανακατατάξεων. Άραγε η θυσία του έφερε έναν κόσμο καλύτερο;«Η Διαθήκη της Μαρίας» (The Testament of Mary) παρουσιάστηκε στο Broadway το 2013 σε ερμηνεία της Fiona Shaw και προτάθηκε για τρία Tony Awards συμπεριλαμβανομένου του Best Play. Έχει ενδιαφέρον επίσης να αναφερθεί πως η έκδοση του έργου από τον συγγραφέα σε μορφή νουβέλας έχει ηχογραφηθεί από τη σπουδαία ηθοποιό Meryl Streep.Μετάφραση: Κατερίνα ΒαλαβανίδηΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΜυλωνάςΦωτισμοί: Γιώργος ΑγιαννίτηςΒοηθός σκηνοθέτη: Βίκη ΠαναγιωτοπούλουΕρμηνεύει η Ασπασία ΚράλληΜια παραγωγή του Από Μηχανής ΘεάτρουΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗΘέατρο Από Μηχανής, Ακαδήμου 13, τηλέφωνο: 210.5232097, www.amtheater.grΤιμές εισιτηρίων:Προπώληση 12€ από 15€ στο τηλέφωνο 210. 5232097 και στο www.ticket365.gr