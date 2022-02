Οι δράσεις της Fabrica Athens για το 2022: Όλα όσα θα δούμε φέτος

Ο Τεχνοχώρος Φάμπρικα δεν είναι μόνο η υπέροχη καλοκαιρινή αυλή. Οι πιστοί φίλοι της ομάδας γνωρίζουν καλά πως και τον χειμώνα ο χώρος υποδέχεται το κοινό με προσεγμένες δράσεις. Φέτος, έχουν ήδη ξεκινήσει οι θεματικές βραδιές. Την αρχή έκανε το stand-up comedy και θα ακολουθήσουν οι δημοφιλείς βραδιές με γευσιγνωστικά αφιερώματα, νέες βραδιές με show μαγείας για ενήλικο κοινό και πολλά ακόμα θεάματα και θεατρικές παραστάσεις φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και ομάδων, για τα οποία μπορούμε να ενημερωνόμαστε από τη σελίδα του χώρου στο Facebook.





Η Πολύ-δραστική Ομάδα Τέχνης Fabrica Athens συμπληρώνει φέτος 12 χρόνια δράσης και ανακοινώνει τον προγραμματισμό της για το 2022. Με εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις, διεθνείς συνεργασίες, θεματικές βραδιές στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα και διεθνή residencies, η Fabrica Athensσυνεχίζει και φέτος, πιστή στην ξεχωριστή ταυτότητα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει.



2021: μια χρονιά-σταθμός για τη Fabrica



To 2021 υπήρξε πράγματι μία σημαντική χρονιά για την ομάδα. Σηματοδότησε την επέκταση της συνεργασίας με τον σκηνοθέτη, θεωρητικό του θεάτρου και ιδρυτή του θεάτρου Odin, Eugenio Barba. Ο Barba μαζί με τη στενή του συνεργάτιδα Julia Varley, ήρθαν τον Ιούνιο στην Αθήνα, ως καλεσμένοι της ομάδας, για να εμψυχώσουν ένα διήμερο εργαστήριο με τίτλο «Theatre as a dialogue with the dead – Keeping alive a personal tradition». Η συνεργασία της Fabrica Athensμε το Odin Theatreέχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις και όχι μόνο. Το καλοκαίρι του 2021 η Fabrica Athens έχει προσκληθεί από το Odin Teatret να παρουσιάσει το καλλιτεχνικό της έργο στο 10th Transit Festival, ενώ πριν λίγες ημέρες, η Iben Nagel Rasmussen, ηθοποιός και εκπαιδεύτρια του Θεάτρου Odin, παρουσίασε στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα το πρόσφατα μεταφρασμένο στα ελληνικά βιβλίο της Το Τυφλό Άλογο. Διάλογοι με τον Eugenio Barba και άλλα γραπτά (εκδ. Δωδώνη).



Άλλη μία διεθνής συνεργασία της Fabrica Athens ήταν αυτή με το Teatr Brama (Θέατρο Πύλη) της Πολωνίας, οργανισμό με σημαντικό έργο στο θέατρο στην κοινότητα και γενικότερα στο εφαρμοσμένο θέατρο. Το καλοκαίρι, η ομάδα επισκέφτηκε την έδρα του Brama στην πόλη Γκόλενιοφ, όπου παρουσίασε τη δουλειά της, ενώ τον Νοέμβριο ο ιδρυτής του Teatr Brama, σκηνοθέτης και εκπαιδευτής, Daniel Jacewicz, εμψύχωσε στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα ένα εργαστήριο Θεάτρου και Folk Τραγουδιού. Η συνεργασία με το Brama συνεχίζεται, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Πολωνία δύο μέλη της Fabrica Athens με το πρόγραμμα Europena Solidarity Corps.

Η Fabrica Athens φιλοξένησε τον Οκτώβριο, τον διεθνώς καταξιωμένο Μπαλινέζο χορευτή και ηθοποιό Wayan Bawa, μόνιμο μέλος του Theatrum Mundi Ensemble και στενό συνεργάτη του Eugenio Barba και του ISTA, ο οποίος εμψύχωσε ένα εντατικό εργαστήριο Μπαλινέζικου Χοροθεάτρου με Μάσκα και παρουσίασε την performance work demonstration «The Total Actor».

Φυσικά, ούτε φέτος έλειψε η συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, που κάθε χρόνο καλύπτει τη μετακίνηση και θεατρική εκπαίδευση μη τυπικού χαρακτήρα, για νέους καλλιτέχνες, μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Το 2021 οι νέοι των δύο χωρών συναντήθηκαν στην εξοχή της Δυτικής Πομερανίας, η οποία ολοκληρώθηκε με μία ευφάνταστη παράσταση που περιόδευσε με ποδήλατα στις πλατείες των πόλεων Wadlitz, Rheinsberg και Neustrelitz! Διεθνή χαρακτήρα απέκτησε φέτος και το Handmade & Recycled Theater Festival, που πραγματοποιήθηκε στον Κεραμεικό για 9η συνεχή χρονιά, με τη συμμετοχή αυτή τη φορά καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο.

Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιήθηκε και το θεατρικό σεμινάριο στη φύση «Θεατρικές Συνδέσεις» στη Μεθώνη. Σταθερά συνεχίζουν τη δράση τους, με μεγάλη επιτυχία, το δίδυμο Mr and Mrs Bubble, που έφεραν πρώτοι στην Ελλάδα την τέχνη του bubble performing, μία τεχνική του σύγχρονου τσίρκο που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους.

Τα εκπαιδευτικά καλλιτεχνικά σεμινάριο πραγματοποιούνται σταθερά στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα, με κορωνίδα το Θέατρο της Έρευνας, μια ξεχωριστή θεατρική πρακτική που έχει αναπτύξει η Fabrica Athens από το 2012, στην οποία χρησιμοποιούνται πρωτότυπες τεχνικές με στοιχεία από τις μεθόδους των Eugenio Barba, Jerzy Grotowski, Giles Forman, Konstantin Stanislavski, Suzan Batson, Augusto Boal, Kitt Johnson και TadashiSuzuki. Η πρακτική χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ηθοποιών και performer, αλλά και ως εργαλείο Εφαρμοσμένου Θεάτρου σε σωφρονιστικά ιδρύματα, προγράμματα ανταλλαγής νέων, camp μεταναστών κ.ά., προσαρμόζοντας τις τεχνικές του στην εκάστοτε ομάδα προς μια απελευθερωτική και μεταμορφωτική εμπειρία.

2022: Ένα πρόγραμμα γεμάτο παραστάσεις, διεθνείς συνεργασίες, θεματικές βραδιές και εκπαιδευτικές δράσεις για όλους



Εκπαιδευτικές δράσεις 2022:



Το 2022 έχει ξεκινήσει ήδη στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, που συνιστούν ένα μεγάλο κομμάτι της καλλιτεχνικής ταυτότητας της ομάδας. Μέσα στον Ιανουάριο ξεκίνησαν το Site Specific and Improvisation και Μαθήματα ακροβατικού χορού με τη ΝατάσσαΑραμπατζή, το μοναδικό HoopDance Workshop με τη Giovanna Michailidi-Sarti, το Θέατρο της Έρευνας και το Training for Theater Trainers με τον Φάνη Κατέχο. Περισσότερα για τα εργαστήρια του Τεχνοχώρου μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα της ομάδας. Φυσικά, δεν θα λείψουν και φέτος οι «Θεατρικές Συνδέσεις» στη Μεθώνη, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.



Θα συνεχιστούν επίσης και οι διεθνείς συνεργασίες στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Fabrica Athens. Σε σταθερή συνομιλία με το Odin Theater, τον Οκτώβριο θα εμψυχώσει ένα εργαστήριο στον Τεχνοχώρο η ηθοποιός και εκπαιδεύτρια του θεάτρου, Roberta Careri. Περισσότερες συνεργασίες με διεθνώς καταξιωμένους δασκάλους θα ανακοινωθούν σύντομα.

Παραστάσεις 2022:



Στα μέσα Μαρτίου θα παρουσιαστεί μια νέα παράσταση στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (ΨΚΚ), στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων. Πρόκειται για μία πολυετή συνεργασία του οραματιστή του εργαστηρίου, Στάθη Γράψα με την Κοινωνική Υπηρεσία του ΨΚΚ. Η Fabrica Athens συνεργάζεται με τον θεατρικό εμψυχωτή, πραγματοποιώντας θεατρικά εργαστήρια με τους κρατούμενους, στηρίζοντας έμπρακτα τις διαδικασίες επανένταξης και την προσωπική έκφραση των εγκλείστων σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Φέτος, υπό την καθοδήγηση του Φάνη Κατέχου και του Στάθη Γράψα, το έργο έχουν γράψει οι ίδιοι οι κρατούμενοι και έχει θέμα τη ζωή στην Τρούμπα. Θα δοθούν τρεις παραστάσεις στους χώρους του ΨΚΚ, η μία μόνο για τους κρατούμενους και οι άλλες δύο ανοιχτές για το κοινό.



Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία της παράστασης Κεφάλαιο Πρώτο: Constantin Caratheodory. Πρόκειται για μια ποιητική ματιά στη μορφή και το έργο του θρυλικού μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, μια παράσταση που αναδεικνύει την ιστορία του αφανούς αυτού ήρωα της Ελλάδας. Η Fabrica Athens ξεδιπλώνει στη σκηνή της το δαιδαλώδες μυαλό μιας ιδιοφυΐας που πέρασε μέσα από τις φλόγες της Σμύρνης και τις βόμβες του Γ’ Ράιχ. Απέναντι στη φρίκη και τη βαρβαρότητα τα μαθηματικά του μοιάζουν με ποίηση, και μέσα τους βρίσκεται όλη η ευαισθησία για να απαντήσει επιστημονικά το μεγάλο ερώτημα: «Μπορεί ο έρωτας να νικήσει τον θάνατο;».



Πρεμιέρα 11 Μαρτίου 2022



Για 16 Παραστάσεις στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα



Παρασκευή και Σάββατο, 21.00



Η παράσταση επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Χρήστος Καρασαββίδης

Δραματουργική Επιμέλεια: Κατερίνα Διακουμοπούλου

Παίζουν: Φάνης Κατέχος, Στέφανος Λώλος, Κωνσταντινός Εξαρχόπουλος, Σάντυ Χατζηιωάννου, Λυδία Βύρλα

Την άνοιξη, τα μέλη του εργαστηρίου του Θεάτρου της Έρευνας της Fabrica Athens, θα ανεβάσουν το έργο Πένθιμη Φούγκα σε Ρε Ελάσσονα. Πρόκειται για το θεατρικό μονόπρακτο της Αλεξάνδρας Καλτσογιάννη, που απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Διαγωνισμό Θεατρικού Αναλογίου στο 9th Handmade and Recycled Theater Festival και πραγματεύεται την σχέση ενός ζευγαριού, στην οποία η αλήθεια λειτουργεί ως παραμορφωτικός καθρέφτης.



Τέλος, οι Mr and Mrs Bubble κλείνουν φέτος 10 χρόνια και ετοιμάζουν μοναδικές δράσεις για όλους. Το δίδυμο δημιούργησε το Bubble Show στην Ελλάδα το 2012, αποκαλύπτοντας στο κοινό το bubble performing. Ένα εντελώς καινούργιο είδος παραστατικής τέχνης το οποίο η ομάδα φέρνει σε άμεση συνομιλία με το θέατρο και το σύγχρονο τσίρκο. Εκτός από το θέατρο δρόμου, στο οποίο δραστηριοποιούνται, τη φετινή χρονιά οι Mr and Mrs Bubble οργανώνουν μία μεγάλη γιορτή σαπουνόφουσκας στην Αθήνα. Την επόμενη θεατρική σαιζόν, θα παρουσιάσουν την παράσταση La Formula, μία παράσταση-εργαστήριο, όπου τα παιδιά θα μπορούν να γνωρίσουν τις σαπουνόφουσκες και να πειραματιστούν με το ιδιαίτερο αυτό υλικό.



Πολυδραστική Ομάδα ΤέχνηςFabricaAthens

ΤεχνοχώροςΦάμπρικα

Μεγ. Αλεξάνδρου 125 &Ευρυμέδοντος

Κεραμεικός, Αθήνα

τηλ: 210 3411651

be.with.fabricart@gmail.com