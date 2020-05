Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι και ο Δαρβίνος στα νέα έργα του πρότζεκτ «Enter» του Ιδρύματος Ωνάση

Τι κάνει ο Δαρβίνος στο σπίτι της Ιζαμπέλα Ροσελίνι; Επιτυχημένο μοντέλο με αναρίθμητα εξώφυλλα περιοδικών, σπουδαία ηθοποιός με δεκάδες ταινίες στο ενεργητικό της και συνεργασίες με τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες του παγκόσμιου κινηματογράφου, η Ιζαμπέλα Ροσελίνι δεν επαναπαύτηκε ποτέ στις δάφνες της.



Έχει επιδείξει βαθύ ενδιαφέρον για τα ζώα και έχει δημιουργήσει βραβευμένες σειρές μικρού μήκους ταινιών («Green Porno», «Seduce Me» και «Mammas») μετά το μεταπτυχιακό της στη Συμπεριφορά και την Προστασία των Ζώων.

Ο Πολ Μάγκιντ, συνιδρυτής της διεθνούς κωμικής θεατρικής, μουσικής και ακροβατικής ομάδας Flying Karamazov Brothers (FKB), έχει εμφανιστεί αναρίθμητες φορές στο Μπρόντγουεϊ, στο Ουέστ Εντ του Λονδίνου, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, έχει γράψει θεατρικά έργα και έχει τιμηθεί με αρκετά βραβεία, μεταξύ αυτών με ένα Emmy και ένα Obie. Ευαισθητοποιημένος καλλιτέχνης και ο ίδιος, είναι συνιδρυτής και διευθυντής της New Old Time Chautauqua (NOTC), μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που, από το 1981, φέρνει εκπαίδευση, ψυχαγωγία και γέλιο στις υποβαθμισμένες κοινότητες των βορειοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών.

Μαζί δημιούργησαν μια συγκινητική ταινία για το πρότζεκτ «ENTER» του Ιδρύματος Ωνάση που εγκωμιάζει με ευαισθησία τις ανθρώπινες εκφράσεις: Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι βρίσκεται σε καραντίνα εξαιτίας του κορωνοϊού. Αποφασίζει πως ήρθε η ώρα να διαβάσει όλα τα βιβλία του Δαρβίνου - μόνο που πρόκειται για βαρύ ανάγνωσμα, κι έτσι την παίρνει ο ύπνος.

Στο όνειρό της εμφανίζεται το φάντασμα του Δαρβίνου. Θέλει να μιλήσει για την έκφραση των συγκινήσεων, μια και η Ιζαμπέλα είναι ηθοποιός. Ο Δαρβίνος εξηγεί πως στο βιβλίο του «Η έκφραση των συγκινήσεων στον άνθρωπο και τα ζώα» παρουσιάζει την υπόθεση εργασίας πως αυτές οι βασικές συγκινήσεις, ακριβώς όπως τα οστά ή τα ράμφη των περιβόητων σπίνων του, καθορίζονται από την εξέλιξη.

ENTER: Νέα σειρά από πρωτότυπα έργα φτιαγμένα από το σπίτι μέσα σε 120 ώρες

Από σήμερα (Δευτέρα 11 Μαΐου) τα νέα έργα του πρότζεκτ «Enter» είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ωνάση (onassis.org/enter.), όπου καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο παρουσιάζουν τις ετερόκλητες δημιουργίες τους που προέκυψαν μέσα από την καραντίνα.

Ειδικότερα, από σήμερα μας υποδέχονται στο σπίτι τους: η Ιζαμπέλα Ροσελίνι και ο Πολ Μάγκιντ με μια συγκινητική ταινία-βάλσαμο για τις ανθρώπινες εκφράσεις σε διάφορες χώρες και πολιτισμούς (Darwin, What?), η Ρίσα Πούνο και ο Άβι Ντόμπκιν με ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να παίζεται από απόσταση (The Quiet: Part 1), ο Ακίρα Τακαγιάμα με οδηγίες για να φτιάξουμε τον δικό μας κήπο και να μείνουμε δημιουργικοί και συνδεδεμένοι με τον έξω κόσμο (Heterotopia Garden), ο Ζίαντ Άνταρ με ένα μονοπλάνο που σχολιάζει τη βία που κρύβεται σε ένα γνωστό παιδικό τραγούδι (The Little Boat [Il Était un...]), η Εύη Καλογηροπούλου με ιστορίες για ράπερ και πλυντήρια αυτοκινήτων και τον φακό της στραμμένο στα πλακάκια και τα μωσαϊκά (Πλακάκια), ο Kareem Kalokoh με ένα μουσικό κομμάτι για τη φιλία εν καιρώ απομόνωσης (Swim)• οι RootlessRoot, με τη διάσημη σε όλο τον κόσμο πρακτική τους, Fighting Monkey, ως τρόπο διαχείρισης της καθημερινότητάς μας (Take Your Time), οι Κωστής Σταφυλάκης, Τεό Τριανταφυλλίδης και Αλέξης Φιδετζής με ένα ζωντανό παιχνίδι σε live stream που αλληλεπιδρά με το κοινό του YouTube μέσω των YouTube comments (Σημειώσεις για την Ετοιμότητα: Βήμα πρώτο).

Διατίθενται ήδη έργα των Ηλία Αδάμ, Σίμου Κακάλα, Δημήτρη Καραντζά, Βασίλη Κεκάτου, Στέφανου Τσιβόπουλου, Ευθύμη Φιλίππου, Αντώνη Φωνιαδάκη, 600 HIGHWAYMEN, Maria Antelman, Kimberly Bartosik, Annie Dorsen, Emily Johnson, Kathryn Hamilton (Sister Sylvester), Radiohole, RootlessRoot.

Τις επόμενες μέρες θα προστεθούν νέα πρωτότυπα έργα, από τους Λένα Κιτσοπούλου, Μαρία Παπαδημητρίου, Daniel Wetzel, Έφη Μπίρμπα & Άρη Σερβετάλη, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Γιάννη Μανταφούνη, Γιώργο Ζώη, Samita Sinha, Frisly Soberanis, Alina Tenser & Gabo Camnitzer, Xin Liu, ενώ η λίστα συνεχώς μεγαλώνει. Ο καθένας μόνος του, αλλά τελικά όλοι μαζί, δημιουργούν μια σειρά έργων που διακτινίζονται από το δικό τους στο δικό μας σαλόνι, διαμηνύοντας έτσι πως η τέχνη δεν πρέπει να σταματά ποτέ, όποιοι και αν είναι οι περιορισμοί.

Περισσότερες πληροφορίες στο onassis.org/enter