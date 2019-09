Η Liza Treyger στην Αθήνα

Το «The Hub Events» υποδέχεται την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου την κωμικό Liza Treyger, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας για μια μοναδική stand-up comedy παράσταση.

Η Liza Treyger δεν φοβάται να (σε) προσβάλλει. Η νεαρή κωμικός γεννήθηκε στην Ουκρανία, μεγάλωσε στο Chicago και τα τελευταία χρόνια έχει ως έδρα της τη Νέα Υόρκη, όπου διαπρέπει με γρήγορους ρυθμούς ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του stand up comedy. Μία από τις αγαπημένες της Αμερικανικής κωμικής σκηνής και αναπόσπαστο πλέον κομμάτι της, η Liza Treyger μπορεί να μιλάει για τα πάντα με ένα πηγαίο χιούμορ που καθηλώνει το κοινό.

Έχει ξεχωρίσει για τους μονολόγους της στους οποίους τίποτα δεν θεωρείται εκτός ορίων, για την αμεσότητά της και το χειμαρρώδη τρόπο έκφρασης με το οποίο αναφέρεται σε θέματα σχέσεων, σεξουαλικών προτιμήσεων και κοινωνικών θεμάτων όπως ο φεμινισμός και η σεξουαλική παιδεία. Φυσικά οι αναφορές σε ιστορίες από την προσωπική της ζωή δε λείπουν από τις παραστάσεις της. Με ένα ιδιαίτερο ανατρεπτικό στυλ κωμωδίας το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί "αυτοκαταστροφικό" αλλά και ταυτόχρονα με αρκετά στοιχεία αυτογνωσίας, η Treyger έχει αγαπηθεί από πολλούς λάτρεις της stand up σκηνής και έχει πλέον αποκτήσει ένα μεγάλο fan base.

Η Liza Treyger ανακάλυψε το stand up comedy όταν δέχτηκε μια πρόσκληση να εμφανιστεί σε μια open mic παράσταση ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο North Park. H καριέρα της ξεκίνησε στο τελευταίο έτος της φοίτησής της με το εβδομαδιαίο comedy show "Riot Comedy" το οποίο παρουσίαζε για τα επόμενα δύο χρόνια μαζί με τις Lauren Vino και Renee Schultz. Το 2015, η Treyger συμμετείχε με ένα μισάωρο stand up κωμικό μονόλογο στη σειρά του Netflix "The Degenerates", ενώ παράλληλα κυκλοφόρησε και το πρώτο της άλμπουμ, "Glittercheese" με την Comedy Central Records. Έχει κάνει παραστάσεις σε διάφορα φεστιβάλ όπως "Just for Laughs", "Clusterfest" στο Σαν Φρανσίσκο και "Moontower" στο Όστιν του Τέξας.

Special Guest: Χρύσα Κατσαρίνη

The Hub



Αλκμήνης 5 Τηλέφωνο: 2103411009

26 Σεπτεμβρίου 2019

21:00



Εισιτήρια



13€ - Early Bird

16€ - Προπώληση