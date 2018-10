Η Λόρι Μέτκαλφ και ο Τζον Λίθγκοου θα υποδυθούν τη Χίλαρι και τον Μπιλ Κλίντον στο Μπρόντγουεϊ

Η Λόρι Μέτκαλφ και ο Τζον Λίθγκοου είναι έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν ως Χίλαρι και Μπιλ Κλίντον σε μία νέα θεατρική παράσταση στο Μπρόντγουεϊ.Το θεατρικό έργο «Hillary and Clinton» του Λούκας Ναθ, συγγραφέα του «A Doll's House, Part 2» αναμένεται να ανέβει στο Μπρόντγουεϊ την άνοιξη του 2019.Το έργο διαδραματίζεται στο Νιου Χάμσαϊρ στις αρχές του 2008, καθώς η Χίλαρι Κλίντον προσπαθεί να σώσει την προβληματική προεκλογική εκστρατεία της για την προεδρία των ΗΠΑ.Η δύο φορές βραβευμένη με Τόνι, Λόρι Μέτκαλφ υποδύθηκε μία ψηφοφόρο της Χίλαρι Κλίντον στην τηλεοπτική σειρά «Roseanne» νωρίτερα εφέτος και συνεχίζει να εμφανίζεται ως Τζάκι στο spinoff της, «The Conners».Ο δύο φορές βραβευμένος Τόνι Λιθγκοου εμφανίστηκε στο «Dexter» και στο «3rd Rock From the Sun».Στο θεατρικό «Hillary and Clinton» για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και τη σύζυγό του, πρώην υπουργό Εξωτερικών και υποψήφια για την προεδρία, ο Λούκας Ναθ εξετάζει μία αμερικανική δυναστεία σε κρίση, την πολιτική του γάμου και τους ρόλους των φύλων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.Την παράσταση θα σκηνοθετήσει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Τζο Μαντέλο.