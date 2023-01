Η stand up comedian Ήρα Κατσούδα προσπαθεί να είναι «Minimal»

Σπυριδωνία Κρανιώτη

Η stand up comedian Ήρα Κατσούδα έχει αφήσει ήδη το στίγμα της στον καλλιτεχνικό χώρο και έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις της. Μετά την επιτυχία της παράστασης «Για Γυναίκα καλή είναι» και μια συνεχόμενη sold out χρονιά, η ταλαντούχα κωμικός επέστρεψε με την τρίτη solo παράσταση της, το «Minimal», κάθε Πέμπτη στις 21:00 στο θέατρο Αλκμήνη, έχοντας ως μοναδικό της στόχο να περάσει καλά το κοινό και να γελάσει.

«Tο stand up έχει έναν και μόνο ξεκάθαρο στόχο. Το γέλιο. Και αυτό συμβαίνει» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο zougla.gr η Ήρα Κατσούδα, ενώ ερωτηθείσα πόσο εύκολο είναι να είναι κάποιος στη ζωή του «Minimal» δήλωσε: Προσπαθώ να επικεντρώνομαι σε αυτά που πραγματικά έχουν σημασία και να μην αφήνω περιττές σκέψεις και ανθρώπους να με κάνουν να χάνω τον ύπνο μου το βράδυ. Δεν λέω ότι τα καταφέρνω, αλλά πάντως το προσπαθώ!

Ακόμη η αξιόλογη καλλιτέχνις αποκάλυψε τα μελλοντικά της σχέδια καθώς και τι ονειρεύεται για την καλλιτεχνική της διαδρομή.





«Minimal»: Πώς εμπνευστήκατε τη νέα σας stand up comedy; Τι θέλετε να πείτε στον θεατή;



Είναι η 3η μου σόλο παράσταση. Η προηγούμενη το «Για γυναίκα καλή είναι» βιντεοσκοπήθηκε και ανέβηκε τον Οκτώβριο στο Youtube, οπότε και είναι ελεύθερη να τη δει το κοινό. Το Minimal, έκανε πρεμιέρα φέτος τον Νοέμβριο και μέχρι τώρα το feedback είναι απίστευτο! Είναι τελείως διαφορετική παράσταση από την προηγούμενη και όπως κάθε παράσταση stand up, περνάει από πολλές θεματικές. Ο μοναδικός μου στόχος είναι να περάσει καλά το κοινό και να γελάσουμε. Βλέπεις το stand up έχει έναν και μόνο ξεκάθαρο στόχο. Το γέλιο. Και αυτό συμβαίνει.





Είναι εύκολο να είναι κάποιος στη ζωή του «Minimal»;



Δεχόμαστε καθημερινά τεράστιο όγκο πληροφορίας. Και δεν χρειάζεται να το ψάξεις. Απλά ανοίγεις δεδομένα και βομβαρδίζεσαι. Από κοινωνικοπολιτικά θέματα μέχρι «10 συν 1 τρόποι να πιείς κρασί» μέχρι «γυναίκα ερωτεύτηκε χταπόδι». Όλη αυτή την υπερπληροφόρηση μπορεί να τη φιλτράρουμε σε έναν βαθμό, παρόλα αυτά αφήνει κάποιο αποτύπωμα στο πίσω μέρος του μυαλού και το κουράζει, έστω υποσυνείδητα. Αλλά δεν είναι μόνο το ίντερνετ, είναι και ο τρόπος ζωής μας. Γρήγορος, με ανελαστικότητα λάθους, με πολλές εναλλαγές μέσα στη μέρα. Δουλειά, προσωπική ζωή, υποχρεώσεις, φίλοι, αγώνας για προσωπικό χρόνο, να τα προλάβουμε όλα. Υπό αυτή την έννοια, μόνο εύκολο δεν λες το να κρατηθούμε και να κρατήσουμε την ζωή μας σε Μίνιμαλ επίπεδα. Προσωπικά, προσπαθώ να επικεντρώνομαι σε αυτά που πραγματικά έχουν σημασία και να μην αφήνω περιττές σκέψεις και ανθρώπους να με κάνουν να χάνω τον ύπνο μου το βράδυ. Δεν λέω ότι τα καταφέρνω, αλλά πάντως το προσπαθώ!





Πώς προέκυψε η υποκριτική στη ζωή σας;



Η υποκριτική δεν έχει προκύψει, αλλιώς θα ήμουν ηθοποιός. Το να είσαι stand up comedian δεν σημαίνει ότι προέρχεσαι από τον χώρο του θεάτρου. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Μπορεί το stand up να είναι θεατρικό είδος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι θέατρο. Οι ηθοποιοί υποδύονται κάποιον ρόλο, με κείμενο κάποιου συγγραφέα, με σκηνοθεσία κάποιου σκηνοθέτη και συνήθως με λοιπούς συντελεστές. Στο stand up δεν πάει έτσι. Οι κωμικοί γράφουν μόνοι τους τα κείμενα, σκηνοθετούν τον εαυτό τους και πάνω από όλα δεν υποδύονται κανέναν ρόλο. Είσαι στη σκηνή ως ο εαυτός σου. Ο μόνος συντελεστής μιας stand up comedy παράστασης είναι ο ίδιος ο κωμικός. Η έκθεση είναι μεγαλύτερη και πολύ πιο άμεση.





Πώς αποφασίσατε να στραφείτε στο Stand up Comedy;



Η ενασχόληση μου με την κωμωδία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη όταν ακόμα σπούδαζα. Κάπου τότε ανακάλυψα το stand up, με γοήτευσε πάρα πολύ ως είδος και ξεκίνησα να το μελετάω και παράλληλα να κάνω απόπειρες και εγώ.





Τι σας γοητεύει και τι σας δυσκολεύει σε αυτό το είδος;



Η αμεσότητα του και η μοναχικότητα του. Είσαι μόνη σου στη σκηνή, εσύ και το κοινό, και πρέπει να δημιουργήσεις τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς κοστούμια, χωρίς σκηνικά ώστε να λειτουργήσουν τα αστεία σου. Όπως είπα και πιο πάνω, δεν υπάρχουν άλλοι συντελεστές που σημαίνει ότι την οποιαδήποτε επιτυχία ή αποτυχία την παίρνεις όλη πάνω σου. Επίσης στο stand up υπάρχει πολύ άμεσο feedback. Θέλω να πω ή γελάνε ή δεν γελάνε και το ξέρεις επιτόπου εκείνη την ώρα. Και πάνω από όλα αυτό που με κάνει να είμαι ερωτευμένη με το είδος είναι ότι έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με κωμωδία και αστεία. Τι καλύτερο;



Θα θέλατε να ασχοληθείτε με άλλα είδη θεάτρου;



Ήδη ασχολούμαι με τη συγγραφή και το perform μέσω του stand up. Είναι ένα είδος που εμπεριέχει αρκετά είδη, οπότε με καλύπτει πλήρως. Αν ήταν να ασχοληθώ με την υποκριτική, θα ασχολούμουν με την κωμωδία που είναι και περισσότερο η ευκολία μου. Το δραματικό είναι κάτι πολύ δύσκολο και έχουμε πολλούς ταλαντούχος ηθοποιούς που έχουν επενδύσει χρόνια και μελέτη πάνω σε αυτό, οπότε το θεωρώ και άδικο και άσκοπο να μπω σε έναν χώρο οπού υπάρχουν ήδη καταρτισμένοι επαγγελματίες.



Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας με λίγες λέξεις;



Αχ και νόμιζα ότι τελείωσε η συνεδρία μου την Τρίτη στις 6! Δύσκολη ερώτηση, αλλά θα πω επιμονή, καθόλου υπομονή και προσαρμοστικότητα.



Από που αντλείται για να είστε καλά στην καθημερινότητα σας;



Αν εννοείς ενέργεια, οι δικοί μου άνθρωποι είναι τεράστια δεξαμενή για να αντλώ κουράγια για να συνεχίζω και ελπίζω να αποτελώ και για αυτούς το αντίστοιχο. Το χιούμορ επίσης είναι μια κινητήριος δύναμη για μένα. Για να αλλάζω οπτικές όταν δεν με βολεύουν οι υπάρχουσες. Αυτά σε συναισθηματικό επίπεδο. Σε πρακτικό, καλοί και οι άνθρωποι και οι καταστάσεις και το χιούμορ, αλλά τίποτα δεν νικάει έναν καλό ύπνο! Αν έχεις κοιμηθεί καλά μπορείς να αντλήσεις πολλή δύναμη και να ανταπεξέλθεις ακόμα και στα δύσκολα.



Τι ονειρεύεστε για σας προσωπικά και για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;



Να εξελίσσομαι συνέχεια και να συνεχίσω να κάνω λάθη. Είναι ωραία τα λάθη. Σημαίνει ότι κινείσαι, ότι αλλάζεις δρόμους και διαδρομές. Εντάξει την ώρα που το κάνεις το λάθος δεν περνάς και πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά τουλάχιστον παραμένει να έχεις μια ωραία ιστορία.



Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;



Για την ώρα το «Minimal» πήρε παράταση παραστάσεων μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου, οπότε κάθε Πέμπτη θα είμαι στο θέατρο Αλκμήνη. Μετά έχω κανονισμένες περιοδείες σε Κύπρο, Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Και φυσικά σε έναν μήνα από τώρα ξεκινάμε με την Δ. Νικητέα τον 3ο κύκλο του ΜΠΡΑΗΤ ΣΑΗΝΤ, του podcast που κάνουμε και συνδυάζει κωμωδία και αναπηρία. Αν δεν το έχετε ακούσει, κάντε το είναι από τα project που είμαι πολύ περήφανη. Και δεν λέω να το ακούσετε επειδή εγώ είμαι περήφανη, αλλά επειδή σας εγγυώμαι ότι θα κολλήσετε και θα ακούσετε όλα τα επεισόδια!