Ημερίδα στο Ευρωκοινοβούλιο για τις τέχνες, διοργανώνει ο Αλέξης Γεωργούλης

Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, διοργανώνεται εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30, με θέμα: «Τέχνη, Πολιτική και Κοινωνία: Όταν οι Καλλιτέχνες Αλλάζουν τον Κόσμο. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον».



Η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο όραμα για την ανάδειξη της δυναμικής των καλλιτεχνών για κοινωνική και πολιτική αλλαγή και για ένα καλύτερο αύριο, εν τω μέσω των αυξανόμενων διεκδικήσεων του πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτική ατζέντα.



Στόχος της ημερίδας είναι να αναδειχθούν παραδείγματα καλλιτεχνών, έργων τέχνης, πολιτικών και καλών πρακτικών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν και να εμπνεύσουν τη δυναμική των καλλιτεχνών του σήμερα, για την πολιτισμική αφύπνιση της κοινωνίας του αύριο μέσα από την τέχνη.



Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019



Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Αίθουσα ASP1 G2 - 18:30 - 21:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση στα social media, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ακολουθώντας το hashtag #artsempower





Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:



18.30 – 18.40 Έναρξη από τον Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη



18.40 – 18.50 Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο», Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Συνόδου Πρυτάνεων στην European University Association, τ. Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου.



«Η πολιτική πλευρά της έμπνευσης: αντανακλώντας και διαμορφώνοντας τον κόσμο του καλλιτέχνη»



18.50 – 19.00 Γιώργος Χαρβαλιάς, Ζωγράφος, Καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών



«Πολιτική Τέχνη και το Πολιτικό στην Τέχνη» 19.00 – 19.10 Louise Haxthausen, Director of the UNESCO Liaison Office in Brussels and UNESCO Representative to the EU



“Art, Politics and Society: UNESCO’s perspective” 19.10 – 19.20 Δρ. Τζένη Αρσένη, Σκηνοθέτις - Δραματουργός, Υποψήφια Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτικής Συμμαχίας



Αλέξανδρος (Αλέξης)

Γεωργούλης,



Ευρωβουλευτής



Βρυξέλλες, Κτήριο Altiero Spinelli, ASP 01H340,



Στρασβούργο, Κτήριο Salvador De Madariaga SDM G00024



Τηλ: +3222845140, +3222847140



Mail: alexis.georgoulis@europarl.europa.eu



«ARTIVISM DRIVES DEMOCRACY: Οι Καλλιτέχνες ως Πρωτοστάτες στην Αλλαγή της Κοινωνίας»



19.20 – 19.30 Γιάννης Ζουγανέλης, Μουσικός, Ηθοποιός και Καθηγητής στην Ακαδημία του Μονάχου

«Καλλιτέχνης, Πολίτης και Πολιτική»



19.30 – 19.40 Λάκης Λαζόπουλος, Συγγραφέας, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης



Βίντεο – Παρέμβαση



19.40 – 19.50 Διάλειμμα



19.50 – 20.00 Γιώργος Χωραφάς, Ηθοποιός



Βίντεο – Παρέμβαση



20.00 – 20.10 Δημήτρης Λιγνάδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εθνικού Θεάτρου, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός.



«Η βιωματική διδασκαλία: Η εκπαίδευση μέσω του θεάτρου»



20.10 – 20.20 Νίκος Τρανός, Γλύπτης, Καθηγητής και Πρύτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών



«Ποιος φοβάται τον Παράδεισο;»



20.20 – 20.30 Pauline Durand-Vialle, CEO – FERA / Federation of European Film and TV Directors

“Filmmakers in 21st century Europe: free creative voices in a changing industry”



20.30 – 20.40 Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, Κριτικός Κινηματογράφου, Θεατρολόγος, Σκηνοθέτης (working title) «Εκτός Θέματος»: Θέσεις κοινωνίας και κριτικής για τις πολιτικές παρεμβάσεις στο ελληνικό κινηματογραφικό γίγνεσθαι



20.40 – 20.50 Σοφία Μουτίδου, Ηθοποιός, Stand-Up Comedian και Youtuber



«Τι θα έπρεπε να συνδέει την Τέχνη με την Πολιτική»



21.00 Συμπεράσματα από τον Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη



Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης δήλωσε γι’ αυτήν του την πρωτοβουλία:



«Με αφορμή την απουσία της λέξης πολιτισμός από τα χαρτοφυλάκια των Επιτρόπων θα ήθελα να αναδείξω μέσα από αυτήν την εκδήλωση, τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι καλλιτέχνες μέσα στους αιώνες στη δημόσια σφαίρα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη συμβολή τους στο παρελθόν, στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Είναι επιτακτική ανάγκη να τεθεί πάλι στο επίκεντρο των Ευρωπαϊκών πολιτικών ο πολιτισμός... Όχι μόνο ως απόλαυση και διασκέδαση στον ελεύθερο χρόνο μας αλλά και ως γνώση και εμπειρία που ανταποκρίνεται χρήσιμα στα κοινωνικά ζητήματα. Πιστεύω ότι οι προσκεκλημένοι θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη σημαντικότητα του ζητήματος.»