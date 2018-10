«Κάψτε το σπίτι» στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Η Αναστασία Έδεν και ο συνθέτης Άρης Βλάχος παρουσιάζουν τη νέα τους μουσική παράσταση με τίτλο, «Κάψτε το σπίτι», δια χειρός Μάνου Ελευθερίου, τις Πέμπτες του Νοεμβρίου, στις 9 το βράδυ στο ανανεωμένο Up Stage του Γυάλινου.



Οι δύο καλλιτέχνες σε συνέχεια της συνεργασίας τους με τον σπουδαίο ποιητή, Μάνο Ελευθερίου, που στιγμάτισε την πορεία τους τα τελευταία χρόνια τόσο δισκογραφικά όσο και επί σκηνής, δημιουργούν μία νέα, ατμοσφαιρική μουσική παράσταση.



Η μοναδική ερμηνεία της Αναστασίας Έδεν ενορχηστρώνεται υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Άρη Βλάχου σε μία μουσική παράσταση όπου ο Μάνος Ελευθερίου υπογράφει με τον τίτλο από το νέο τους άλμπουμ, «Κάψτε το σπίτι».



Επί σκηνής ακούγονται απαγγελίες – ντοκουμέντα με τη φωνή του Μάνου Ελευθερίου, που ηχογραφήθηκαν για το άλμπουμ και τη μουσική παράσταση Κάψτε το σπίτι.



Η ιδιαίτερη προσέγγιση και απόδοση δημοφιλών τραγουδιών του ξένου και του ελληνικού ρεπερτορίου, αλλά και το δικό τους αποτύπωμα μέσα από τα τραγούδια τους με τον Μάνο Ελευθερίου, είναι αυτό που κάνει την Αναστασία Έδεν και τον Άρη Βλάχο να ξεχωρίζουν με την πρωτοποριακή μουσική παράστασή τους.



Πληροφορίες



Αναστασία Έδεν - Άρης Βλάχος



Πέμπτη 8, 15, 22, και 29 Νοεμβρίου



Ώρα έναρξης 21:00



Τιμές



12 ευρώ με μπίρα ή κρασί στο bar



40 ευρώ φιάλη κρασί | 2 άτομα



80 ευρώ φιάλη ποτού | 4 άτομα



Προπώληση εισιτηρίων



Ηλεκτρονικά www.viva.gr

τηλεφωνικά στο 11876



Φυσικά Σημεία Προπώλησης Εισιτηρίων

Seven Spots | Reload Stores | Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | αθηνόραμα.gr | Viva Kiosk Σύνταγμα | Yoleni's



Γυάλινο Μουσικό Θέατρο – Up Stage

Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

τηλ. 210 9315 600