«Κάτι Σαν Κήπος» για τρίτη χρονιά στο Studio Μαυρομιχάλη

Η παράσταση «Κάτι σαν κήπος» ανεβαίνει στο θέατρο Studio Μαυρομιχάλη από τις 12 Οκτωβρίου για 3η χρονιά, σε σκηνοθεσία Μαριλένας Τριανταφυλλίδου με την καλλιτεχνική υπογραφή της Ομάδας Artika.

Η ομάδα Artika, μέλος του Small size Network και του μεγάλου Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Mapping – a map on the aesthetics of performing arts for the early years» (Creative Europe 2018-2022) παρουσιάζει:

«Κάτι Σαν Κήπος»



Παράσταση για βρέφη και νεαρά παιδιά με χορό και ζωντανή μουσική



Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 5.30 μ.μ.



Απευθύνεται σε παιδιά από 1 έως 5 ετών.





Πρεμιέρα: 12 Οκτωβρίου 2019



Ξεκινάμε τη θεατρική περίοδο με την επανάληψη της παράστασης «Κάτι σαν κήπος», θέατρο με χορό και ζωντανή μουσική, ενώ στις 3 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η πρεμιέρα της νέας εκδοχής της θεατρικής μας παράστασης «Πάει έρχεται»!

Λίγα λόγια για το έργο:

Η μέρα ξεκινάει μέσα σε έναν κήπο που δημιουργείται, γεννιέται και ζωντανεύει με τη δύναμη της φαντασίας, έναν κήπο γεμάτο μεταμορφώσεις, όπου η βροχή γίνεται ποτάμι, το ξύλο βάρκα, το φύλλο γίνεται πιάτο.

«Κάτι σαν κήπος», μία παράσταση που μιλάει σε όλες μας τις αισθήσεις και αντιπροσωπεύει τις φωτεινές στιγμές της ζωής, τις γεμάτες έμπνευση και διάθεση για παιχνίδι και ανακάλυψη, μία παράσταση που μιλάει για τη φιλία, το μοίρασμα αλλά και το φόβο.

Η παράσταση τελειώνει, η ιστορία όμως συνεχίζεται, από το θέατρο στη ζωή, όλοι μαζί γύρω από τη σκηνή κι έπειτα στη ζωή του καθενός.

Στοιχεία παράστασης:



Ιδέα - Σκηνοθεσία: Μαριλένα Τριανταφυλλίδου

Ερμηνεία: Κλεονίκη Καραχάλιου, Βασίλης Καζής

Σκηνικά: Νατάσα Ευσταθιάδη

Κοστούμια: Όλγα Ευαγγελίδου

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Οργάνωση παραγωγής: Artika

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Αναστασοπούλου, email: m.anastasopoul@gmail.com

Διάρκεια παράστασης: 35΄ + 10’ μετά την παράσταση όπου το φανταστικό συναντάει την πραγματικότητα.

Τόπος: Studio Μαυρομιχάλη

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 134

Τηλέφωνο: 210 6453330

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 10€ – Οικογενειακό (15 άτομα+): 8€ – Ατέλειες / Ανεργίας: 5€

Εκπτωτική κάρτα: προαγορά εισιτηρίων από το ταμείο του θεάτρου και για τις δύο παραστάσεις, στη μειωμένη τιμή των 8 ευρώ.

Για βρέφη από 1 και παιδιά έως 5 ετών

Κάθε Σάββατο στις 17.30 μ.μ. από τις 12 Οκτωβρίου 2019

Προπώληση: Ticketservices, Public

Ειδική προσφορά προπώλησης: όλα τα εισιτήρια στα 8€ για αγορές μέχρι τις 12 Οκτωβρίου:

https://www.ticketservices.gr/event/omada-artika-kati-san-kipos/?lang=el

Πληροφορίες / κρατήσεις για παραστάσεις σε σχολεία και στο χώρο σας: 6908881527

Λίγα λόγια για την Artika:



H Artika, μέλος του Small size Network, του Ευρωπαϊκού δικτύου για τη διάδοση και προώθηση των παραστατικών τεχνών για τις πολύ νεαρές ηλικίες (0 έως 6 χρονών), πριν 13 χρόνια, ξεκίνησε να δημιουργεί θεατρικές παραστάσεις, που για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έδιναν τη δυνατότητα στο πολύ νεαρό κοινό αυτών των ηλικιών να τις παρακολουθήσει.



Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, η ομάδα έχει κληθεί να συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό και έχει παρακολουθήσει παραστάσεις, σεμινάρια και φεστιβάλ αποκλειστικά για παιδιά πολύ νεαρής ηλικίας στην Ιταλία (La Baracca Testoni Ragazzi), την Αυστρία (Toihaus Theater), τη Ρουμανία (Teatrul Ion Creanga), το Ιράν (Isfahan Theater Festival), την Ολλανδία (Brik Festival) και την Ουγγαρία (Kolibri Festival).



Από τον Δεκέμβριο του 2018, η Artika, αποτελεί ένα από τα 18 μέλη του μεγάλου Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Mapping – A map on the aesthetics of performing arts for early years» που στόχο έχει τη δημιουργία θεατρικών παραστάσεων σε συμπαραγωγή με τις άλλες ομάδες-θέατρα του προγράμματος και την έρευνα πάνω στην αισθητική των παραστατικών τεχνών για τις πολύ νεαρές ηλικίες (0 έως 6 χρονών). Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 4 χρόνια και υλοποιείται με την υποστήριξη του Creative Europe.



Την περίοδο 2019-2020 η ομάδα επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το πρόγραμμα «Οι πολύ νεαρές ηλικίες συναντούν την ποίηση», μία δράση που σκοπό έχει να φέρει παιδιά 0 έως 6 χρονών σε επαφή με το μοναδικό και πρωτογενές αυτό είδος έκφρασης. Παράλληλα παρουσιάζει εκτός της παράστασης «Κάτι σαν κήπος», την παράσταση «Πάει έρχεται» για παιδιά από 1 έτους.