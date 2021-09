«Λάθος Χώρα» σε σκηνοθεσία Παντελή Φλατσούση στο Θέατρο Πόρτα

Η παράσταση «Λάθος Χώρα» σε σκηνοθεσία Παντελή Φλατσούση, από 3 Νοεμβρίου θα φιλοξενείται στο Θέατρο Πόρτα.

Ο Παντελής Φλατσούσης, μετά τη θερμή υποδοχή της παράστασης «Εθνικό Ντεφιλέ» που παρουσίασε στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021, συνεχίζει να διερευνά τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας και θεάτρου ντοκιμαντέρ, σκηνοθετώντας αυτήν τη φορά μία παράσταση βασισμένη στο μυθιστόρημα Λάθος Χώρα του Gazmend Kapllani.

Στο Λάθος Χώρα (2018) του Gazmend Kapllani ο Καρλ και ο Φρεντερίκ, δύο αδέλφια από το Τερς της Αλβανίας, μια φανταστική κωμόπολη που κουβαλάει τα έντονα χνάρια της Βαλκανικής ιστορίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι τις ημέρες μας, επανενώνονται έπειτα από χρόνια στα πάτρια εδάφη, καθώς ο πρώτος έχει ακολουθήσει το μεγάλο κύμα μετανάστευσης που γέννησε η κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ. Κι ενώ ετοιμάζονται να θάψουν τον νεκρό πατέρα τους, «ξεθάβουν» ανομολόγητα απωθημένα και εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές του παρελθόντος.

Είναι η μετανάστευση ένα φαινόμενο που μπορεί να περιοριστεί ή ακόμα και να εξαλειφθεί ή πρόκειται για μια συνεχή ροή, η οποία δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα; Το ελληνικό κράτος από την σύστασή του αποτελεί μεταναστευτικό κόμβο. Άνθρωποι έρχονται, άνθρωποι φεύγουν, άνθρωποι μένουν, ζωές διασταυρώνονται και χωρίζουν. Ειδικά από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου η χώρα μας αποτελεί χώρα υποδοχής μεταναστών, ανθρώπων που, επιχειρώντας να αλλάξουν τις ζωές τους, αλλάζουν ταυτόχρονα και την κοινωνική πραγματικότητα της χώρας υποδοχής. Πώς δέχτηκαν οι Έλληνες τους μετανάστες των αρχών της δεκαετίας του '90, αλλά και πώς οι ίδιοι οι μετανάστες διαμόρφωσαν τις ζωές τους στον καινούριο τους τόπο; Πώς έχουν αλλάξει οι μετανάστες την ελληνική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια; Έχει αλλάξει πλέον η σχέση των Ελλήνων με το φαινόμενο της μετανάστευσης;

Η παράσταση Λάθος Χώρα, με αφετηρία το ομότιτλο μυθιστόρημα του Gazmend Kapllani, το οποίο αντιπαραβάλλεται με προσωπικές ιστορίες μεταναστών από την Αλβανία, επιχειρεί να εξερευνήσει τα παραπάνω ερωτήματα αλλά και τους τρόπους αλληλοδιαπλέκονται η μυθοπλασία με την πραγματικότητα, το ατομικό με το συλλογικό βίωμα και η ιστορία με την καθημερινότητα.

Ο συγγραφέας

Ο Γκαζμέντ Καπλάνι γεννήθηκε το 1967 στην πόλη Λούσνια της Αλβανίας. Τον Ιανουάριο του 1991 πέρασε τα σύνορα με την Ελλάδα περπατώντας μαζί με ένα καραβάνι ανθρώπων. Στην Ελλάδα έκανε διάφορες δουλειές ενώ παράλληλα φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι διδάκτορας Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου. Από το 2001 υπήρξε τακτικός αρθρογράφος της εφημερίδας Τα Νέα, όπου διατηρούσε εβδομαδιαία στήλη. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί μέχρι τώρα, στα αγγλικά, τα πολωνικά, τα δανέζικα και τα γαλλικά. Επί του παρόντος ζει στις ΗΠΑ, όπου μετανάστευσε έπειτα από υποτροφία που του απονεμήθηκε από το Radcliffe Institute for Advanced Study του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Σήμερα διδάσκει στο DePaul University στο Σικάγο.

Ο σκηνοθέτης

Ο Παντελής Φλατσούσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή “Αρχή” της Νέλλης Καρρά το 2011. Η σκηνοθετική του δουλειά περιλαμβάνει παραστάσεις που αναζητούν νέες φόρμες ενος θέατρου του πραγματικού, όπως το Εθνικό Ντεφιλέ (Φεστιβάλ Αθηνών 2021), την site – specific παραστάση Κυψέλη – New Kids On the Block (Φεστιβάλ Αθηνών 2019)αλλά και και το NO FUTURE! (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης 2018). Επίσης έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις, κλασικών και σύγχρονων κλασικών έργων όπως Οι Στρατιώτες του Jakob Michael Reinhold Lenz (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 2020) σε δική του μετάφραση, Ιταλική Νύχτα του Ödön von Horvath (Β' Σκηνή Θεάτρου της Οδού Κεφαλληνίας 2019) έργο το οποίο ανέβηκε, αλλά και μεταφράστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον ίδιο και Λεόντιος και Λένα του Georg Büchner (Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων 2018.)

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Παντελής Φλατσούσης

Κείμενο παράστασης: Γκαζμέντ Καπλάνι & η ομάδα

Μετάφραση μυθιστορήματος Λάθος Χώρα: Ιλίρα Αλίαϊ

Δραματουργία: Παναγιώτα Κωνσταντινάκου, Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικά-Κοστούμια: Πουλχερία Τζόβα

Video design & editing: Κωνσταντίνος Νησίδης

Μουσική: Ανρί Κεργκομάρ

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σόνια Καλαϊτζίδου

Οργάνωση Παραγωγής: Στέλλα Μανικάτη

Φωτογραφία: Ναστάζια Αράπογλου

Με τους: Μπλερίμ Δαμπιράι, Μάριο Μπανούσι, Αλεξάνδρα Χασάνι

Η παράσταση επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ

Πληροφορίες

Παραστάσεις: Από 3 Νοεμβρίου 2021

Ημέρες παραστάσεων: Τετάρτη, Πέμπτη στις 21.00 & Κυριακή στις 21.15

Διάρκεια: 90 λεπτά

Χώρος: Θέατρο Πόρτα

Διεύθυνση: Μεσογείων 59, 115 26, Αθήνα

Εισιτήριο: 18 κανονικό, 12 φοιτητικό, 10 ανέργων ΑΜΕΑ, 5 ατέλεια

Τηλέφωνο ταμείου:210 77 11 333

Προπώληση: Viva.gr