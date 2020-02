Λούης Πατσαλίδης: «Τίποτα πιο όμορφο από το να σε πιστεύουν τα άτομα που αγαπάς»

«Άντρες από τον Άρη, γυναίκες από την Αφροδίτη, πολύ σοφό!» εκτιμά ο πιο δημοφιλής stand up κωμικός της Κύπρου και παρουσιαστής του πρώτου σε τηλεθέαση «Λούης Night Show», Λούης Πατσαλίδης, ο οποίος τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσει την πρώτη μίνι περιοδεία του στην Ελλάδα με την παράσταση «Made in Cyprus».

«Λατρεύω να σχολιάζω τον τρόπο που σκέφτεται μια γυναίκα, σε σχέση με τον τρόπο που σκέφτεται ένας άντρας σε παρόμοιες καταστάσεις» τονίζει ο Λούης Πατσαλίδης μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ και διευκρινίζει ότι από τα κείμενά του απουσιάζουν «τα εύκολα αστεία και τα στερεότυπα».

Ο Λούης Πατσαλίδης μιλά για την αγάπη του στη stand up comedy που οδήγησε σε στροφή στην επαγγελματική του πορεία και στην αφοσίωση σε αυτό που αρχικά ήταν χόμπι με την πλήρη στήριξη οικογένειας και φίλων.

«Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να πιστεύουν σ' εσένα τα άτομα που αγαπάς και να σε στηρίζουν σε κάθε σου βήμα» επισημαίνει και αποκαλύπτει ότι ένα από τα αγαπημένα αστεία του αφορούσε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.

«Δεν ήταν εύκολη υπόθεση να αφήσω τη σίγουρη δουλειά»

«Από την ηλικία των δεκατριών-δεκατεσσάρων χρόνων έγραφα κείμενα και τα παρουσίαζα σε εκδηλώσεις στο σχολείο και σε διάφορα Φεστιβάλ. Το 2006 ξεκίνησα δειλά-δειλά να κάνω τα πρώτα μου βήματα και το 2011 την πρώτη μου ουσιαστικά ολοκληρωμένη παράσταση!» αναφέρει σχετικά με το πότε συνειδητοποίησε ότι θέλει να ασχοληθεί με τη stand up comedy.

«Το 2013 πήρα την απόφαση να αφοσιωθώ επαγγελματικά σ' αυτό που αγαπώ, το stand up. Δεν ήταν εύκολη απόφαση να αφήσω τη σίγουρη δουλειά στην τράπεζα για να κάνω κάτι που δεν ήξερα αν θα μου βγει. Η στήριξη της οικογένειας και των φίλων μου όμως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση μου. Ήταν τόσο θετικοί όλοι στην οικογένειά μου. Ήταν περισσότερο σίγουροι απ' ότι εγώ ότι θα τα καταφέρω. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να πιστεύουν σ' σένα τα άτομα που αγαπάς και να σε στηρίζουν σε κάθε σου βήμα» τονίζει έχοντας πλέον στο ενεργητικό μου περισσότερες από 600 επαγγελματικές παραστάσεις.

Ο κ. Πατσαλίδης λέει ακόμα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι του φαίνεται περίεργο το γεγονός να είναι συνεντευξιαζόμενος όταν αυτός συνήθως έχει τον ρόλο αυτού που ρωτάει. «Περισσότερο περίεργο! Όταν σχεδιάζαμε την εκπομπή και είπαμε ότι θα υπάρχει το κομμάτι της συνέντευξης, η αλήθεια είναι ότι με τρόμαξε γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος, συνεπώς δεν είχα πείρα σε αυτό τον τομέα. Έβαλα όμως στοιχεία του εαυτού μου και η συνέντευξη γίνεται περισσότερο σαν μια χαλαρή κουβέντα μεταξύ φίλων» διευκρινίζει.

Σε όλα υπάρχει η θετική - αστεία πλευρά, θεωρεί ο stand up κωμικός εξηγώντας ότι «πάντα βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και ποτέ μισοάδειο». «Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε απαθείς ή ανέμελοι στο τι συμβαίνει γύρω μας και να είμαστε μες την τρελή χαρά για τα πάντα» προσθέτει.

Το αγαπημένο αστείο και η observational comedy

Ο ίδιος πιστεύει στη δύναμη του που έχει το χιούμορ και το οποίο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. «Πάντα σ' ένα σατιρικό κείμενο υπάρχει ένα δεύτερο κείμενο πολύ σοβαρό. Μέσα από το χιούμορ μπορείς να περάσεις -συχνά υποσυνείδητα-, πολλά μηνύματα. Οπότε, φυσικά και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά» απαντά.

«Ένα από τα αγαπημένα μου αστεία είναι αυτό που είχα πει για τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, πριν κάποια χρόνια, λόγω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων: «Όλες οι θρησκείες του κόσμου έχουν πνευματικούς ηγέτες, εμείς έχουμε Chartered Accountant» (Ορκωτό Λογιστή)» είχε πει τότε.

Ασχολείται περισσότερο, όπως αποσαφηνίζει, με το observational comedy, δηλαδή παρατηρεί τι συμβαίνει γύρω του, πράγματα που έτυχαν στον ίδιο, κάτι που άκουσε και όλα αυτά τα μεταφέρει στην σκηνή. «Γι' αυτό πολύς κόσμος ταυτίζεται με αυτά που λέω, γιατί πολύ πιθανόν να έχει ζήσει παρόμοιες καταστάσεις» υπογραμμίζει.

Το crowd work το δυσκολότερο κομμάτι σε μία παράσταση

«Το crowd work, όταν φεύγεις από την ασφάλεια του κειμένου και πρέπει να αυτοσχεδιάσεις μαζί με τον κόσμο» είναι για τον Λούη Πατσαλίδη το δυσκολότερο κομμάτι σε μία παράσταση stand up comedy. «Εκεί πρέπει να είσαι ετοιμόλογος και τα αντανακλαστικά σου να αγγίξουν κόκκινο» αναφέρει.

Οι αρχές, στις οποίες παραμένει πιστός κατά τη συγγραφή των κειμένων και στις παραστάσεις είναι, όπως λέει, να μην καταπιάνομαι με εύκολα αστεία και στερεότυπα. «Είναι κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου, γι' αυτό και το κείμενο μιας παράστασης δεν γράφεται στο πόδι και μέσα σε μια βδομάδα, αλλά θέλει χρόνο, κόπο και πολλή μελέτη» απαντά.

Η σχέση άντρα - γυναίκας προϊόν σε περίοπτη θέση στις παραστάσεις

Ο κ. Πατσαλίδης παραδέχεται ότι το πέρασμα του ως τραπεζικός υπάλληλος τον έχει επηρεάσει στη σημερινή του δουλειά λέγοντας ότι «με έχει επηρεάσει στο να είμαι τακτικός και οργανωτικός, καθώς επίσης και στο να κάνω κουμάντο στα οικονομικά μου!».

Ο Λούης Πατσαλίδης εκτιμά ότι η κοινωνία της Κύπρου είναι ανοιχτή στα αστεία ενός stand up κωμικού και δεν διαπιστώνει κάποια διαφορά με την Ελλάδα.

«Ναι, με τον καιρό και την ένταξη της τεχνολογίας στη ζωή μας, που πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, είναι πολύ ανεκτική όχι μόνο στα αστεία ενός κωμικού, αλλά και γενικότερα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά με την Ελλάδα. Με τα ίδια πράγματα θυμώνουμε, γελάμε, διασκεδάζουμε κτλ. Η μόνη διαφορά είναι στο γλωσσικό ιδίωμα, γι' αυτό και οι παραστάσεις μου θα είναι στη δημοτική, εμπλουτισμένη βέβαια με λέξεις και φράσεις από την Κυπριακή διάλεκτο» σημειώνει.

Από τις παραστάσεις του δεν λείπουν τα αστεία για τη σχέση γυναικών- αντρών. «Είμαι παντρεμένος, οπότε όλο αυτό το μεγάλο φάσμα στη σχέση άντρα - γυναίκας, γίνεται προϊόν σάτιρας και έχει περίοπτη θέση πάντα στις παραστάσεις μου. Λατρεύω να σχολιάζω τον τρόπο που σκέφτεται μια γυναίκα, σε σχέση με τον τρόπο που σκέφτεται ένας άντρας σε παρόμοιες καταστάσεις. Άντρες από τον Άρη, γυναίκες από την Αφροδίτη, πολύ σοφό!» τονίζει.

Με την παράσταση «Made in Cyprus» ο Λούης Πατσαλίδης θα κάνει περιοδεία πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πάτρα.

Κι όλη αυτή η εμπειρία που θα αποκομίσει από το ελληνικό κοινό, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ θα τη μεταφέρει σίγουρα σε κάποια μελλοντική του παράσταση. «Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του observational comedy. Οπότε, σίγουρα θα με απασχολήσει σε μελλοντικές παραστάσεις».

To πρόγραμμα της περιοδείας της stand up comedy παράστασης «Made in Cyprus» είναι: Ιωάννινα: 6/2 στο θέατρο Έκφραση, Θεσσαλονίκη: 7/2 στο κινηματοθέατρο Φαργκάνη ART, Αθήνα: 8/2 θέατρο Χυτήριο και Πάτρα: 9/2 θέατρο Royal.

