Masterclass από τον Eugenio Barba στο Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του προγράμματος, θα φιλοξενήσει στις 6 Σεπτεμβρίου το ένα από τα δύο masterclasses του Eugenio Barba, του εμβληματικού μεταρρυθμιστή του σύγχρονου πρωτοποριακού θεάτρου, που επισκέπτεται εκ νέου την Αθήνα.

Παράταση εγγραφών έως και Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου



Στο πλαίσιο αυτό οι τριτοετείς σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου θα παρακολουθήσουν χωρίς χρέωση το συγκεκριμένο masterclass.

Το masterclass απευθύνεται σε ηθοποιούς, μαθητές δραματικών σχολών, τραγουδιστές, χορευτές, performers, φοιτητές θεατρικών σπουδών, θεατρολόγους, σκηνοθέτες, ανθρώπους του θεάτρου, ανθρωπολόγους, βιολόγους αλλά και μυημένους θεατές και θα πραγματοποιηθεί στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου «Σχολείον της Αθήνας» - Ειρήνη Παππά.



Παράλληλα με το masterclass θα πραγματοποιηθούν και μια σειρά δράσεων με την ηθοποιό –σκηνοθέτη και νυν διευθύντρια του φημισμένου OdinTeatret, JuliaVarley.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και των δυο masterclass:

5/09/2020 – ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ: CINE ΚΗΠΟΣ (Δ/ΝΣΗ: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ & ΚΝΩΣΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟ)



18:15 – 20:15 Ομιλίες των: Παύλος Κάβουρας (KαθηγητήςAνθρωπολογίας, Μουσικολογίας, performance, ΕΚΠΑ) και Γιώργος Σαμπατακάκης (Καθηγητής Θεάτρου Πανεπιστημίου Πατρών).



Ακολουθεί ομιλία και συζήτηση με τους EugenioBarba και JuliaVarley.



20:15 -22:15 προβολή των films ντοκιμαντέρ:

a. Ποιος είναι ο Eugenio Barba;, της Μαγδαλινής Ρεμούνδου

Εισαγωγή από την σκηνοθέτιδα η οποία ακολούθησε κινηματογραφώντας τον Barba στην τελετή ανακήρυξής του ως Επίτιμου Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 3 Ιουλίου 2019 στο Ναύπλιο, και στις δράσεις του τιμητικού αφιερώματος από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών στους Δελφούς, 4, 5, 6, 7/7/19, καθώς και στο Holstebro - Δανίας, έδρα του OdinTeatret, στο φεστιβάλ Festug.



b. The Art Of The Impossible – Odin Teatret σε σκηνοθεσία της Elsa Kvamme

Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες - θεατές θα αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη για το πολυεπίπεδο έργο του Eugenio Barba (Θέατρο - Ανθρωπολογικό Θέατρο {ISTA} – Τρίτο Θέατρο).

6/09/2020 – ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ: ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑ (Δ/ΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ)



10:30-13:30 Julia Varley, Voice Workshop THE ECHO OF THE SILENCE (ΟΑΝΤΙΛΑΛΟΣΤΗΣΣΙΩΠΗΣ)



Εργαστήριο για τη φωνητική δραματουργία ηθοποιών και τραγουδιστών.



Το εργαστήριο επικεντρώνει στην ενότητα της σωματικής και φωνητικής εσωτερικής ορμής, τη σύνδεση μεταξύ φωνής που μιλάει και τραγουδάει, καθώς και τη σχέση ανάμεσα στο κείμενο και στη δράση. Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν ατομικά και ομαδικά για να κατορθώσουν να επιτύχουν να συναντήσουν τη χαρακτηριστική γενναιοδωρία της στιγμής που προσφέρεται από τη φωνή στον περιβάλλοντα χώρο.



Τι χρειάζεται:



Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ξέρουν απ' έξω ένα κείμενο της αρεσκείας τους (ποίηση ή πρόζα), περίπου μισή σελίδα και ένα τραγούδι - όσοι το επιθυμούν, με το θέμα της σιωπής.



13:30 – 14:30 Διάλειμμα

14:30-15:30 Διάλογος με Eugenio Barba

16:00-19:00 Masterclass Eugenio Barba–Julia Varley THINKINGINACTION (ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ/ΗΜΕΔΡΑΣΕΙΣ)

Το masterclass επικεντρώνεται στα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης (δραματουργικά) σε μια θεατρική παράσταση, καθώς και σ τις βασικές πρωταρχικές όψεις της θεατρικής ανθρωπολογίας, μεταξύ άλλων :



- Κίνηση/δράση

- Στατική/δυναμική ακινησία

- Η ενέργεια στο χώρο και η ενέργεια στο χρόνο

- Η τεχνική του μοντάζ

- Η δραματουργία του σκηνοθέτη

- Η δραματουργία του ηθοποιού

- Η αντιληπτική ικανότητα του σκηνοθέτη και η αντιληπτική ικανότητα του θεατή.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι καθυστερημένες αφίξεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Οι δηλώσεις συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένου βιογραφικού σημειώματος) θα στέλνονται ηλεκτρονικά στο info@texnis.com έως 3/9.

Πληροφορίες: TexnisProductions 13:00 – 17:00 στο τηλέφωνο 210 9345378