O Κινητήρας κάνει πρεμιέρα στο Ισραήλ!

Η Αντιγόνη Γύρα κάνει πρεμιέρα με το σόλο της «ehS came from another planet» στο Jerusalem International Solo Dance Festival (JISDF). Το JISDF είναι ένα φεστιβάλ σύγχρονου χορού που διοργανώνεται από την Angela Dance Co. Jerusalem. Παρουσιάζονται σόλι σε άμεση επαφή με το κοινό, από χορογράφους από το Ισραήλ αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η Αμάλια Μπένετ και η Αντιγόνη Γύρα συνδημιούργησαν το «ehS came from another planet», ένα αυτοσχεδιαστικό σόλο που χορεύει η Αντιγόνη Γύρα στο πλαίσιο της έρευνάς της «Θηλυκότητα σε μετάβαση».

- Πόσες φορές έχεις νιώσει «σαν ψάρι έξω απ΄το νερό του;»



- Πόσες φορές σκέφτεσαι ότι δεν υπάρχει χώρος για τις σκέψεις και τις ιδέες σου;



- Πόσες φορές κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη κι αναρωτιέσαι που βρίσκεσαι στην αντανάκλαση που βλέπεις;



- Πόσες φορές εύχεσαι να εξαφανιστείς χωρίς να το καταλάβει κανείς;



- Πόσες φορές νιώθεις ότι προέρχεσαι από…άλλο πλανήτη ή ίσως «άλλο ανέκδοτο»;

Αυτό είναι ένα σόλο για την ετερότητα. Θα μπορούσε να είναι ένα τρέιλερ από μια καλτ ταινία επιστημονικής φαντασίας η οποία μιλάει για περίεργα πλάσματα που ζούνε μέσα μας. Αυτά τα «πλάσματα» είναι οι σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας, οι ιδέες μας που συχνά μας κάνουν να νιώθουμε την ετερότητα μας σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω μας , μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι προέρχονται από έναν άλλο πλανήτη σε σχέση με τα υπόλοιπα που συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας.



Η Αμάλια και η Αντιγόνη δούλεψαν μαζί, από απόσταση διαδικτυακά και δια ζώσης , προκειμένου να δημιουργήσουν ένα αυτοσχεδιαστικό σόλο εξερευνώντας τις διαφορετικές δυνατότητες που κουβαλά ένα μεσήλικο σώμα που τολμάει να επιστρέψει στην σκηνή μετά από δυόμιση δεκαετίες απουσίας.

Η Αντιγόνη επιχειρεί μια σειρά μεταμορφώσεων κατά τη διάρκεια του σόλο ανακαλύπτοντας ποια ετερότητα της ανήκει. Μέσα από μια ουσιαστική έρευνα στο θέατρο και την λογοτεχνία από τον Ιονέσκο μέχρι τον Κάφκα και τον Μαν, φτιάχνεται ένα αλλούτερο πλάσμα το οποίο σκοπό έχει να επικοινωνήσει με την διαφορετικότητα εντός μας.

Το κοστούμι και το ηχοτοπίο συνυπάρχουν επί ίσοις όροις με το κινούμενο σώμα εξερευνώντας ένα βαθύ διάλογο μετασχηματισμού της φόρμας.

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Αμάλια Μπένετ-Αντιγόνη Γύρα

Χορεύει η Αντιγόνη Γύρα

Κοστούμι: Ευδοκία Βεροπούλου

Ηχοτοπίο: Ορέστης Τάνης

Φωτισμοί: Anti Steve

Πρεμιέρα: Jerusalem International Solo Dance Festival

Διάρκεια: 10-12 λεπτά

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Ισραήλ, η Αντιγόνη Γύρα, μαζί με δύο από τις πιο παλιές συνεργάτιδές της, την Ανθή Θεοφιλίδη και την Άρτεμη Λαμπίρη, θα παρουσιάσουν τα έργα που δημιούργησαν στο πλαίσιο του προγράμματος residency, «Θηλυκότητα σε μετάβαση». Το 2021 ο Κινητήρας διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ισραηλινό Machol Shalem Dance House, καλλιτεχνική έρευνα σε μορφή residency, για τη μεταβατική έννοια της θηλυκότητας στις αρχές του νέου αιώνα.



Ολοκληρώνοντας τώρα το residency, η Αντιγόνη Γύρα ενώνει τα δύο σόλι, Bent I και Bent II, μεταμορφώνοντάς τα σε ντουέτο (Bent) βασισμένο στην ιδέα της μητρότητας. Η ικανότητα του γυναικείου σώματος να λυγίζει και να τεντώνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και οι προσαρμοστικές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει μια γυναίκα κατά τη διάρκεια του ρόλου της ως μητέρα αποτελούν το αντικείμενο διερεύνησης αυτού του ντουέτου.



Το υλικό κίνησης έχει προκύψει από αυτοσχεδιασμούς των δύο χορευτριών και από υλικό της χορογράφου. Το ντουέτο είναι ανοιχτό σε συζήτηση και υπο διαμόρφωση προκειμένου να παρουσιαστεί ως ολοκληρωμένο έργο μέσα στο 2023.

Χορογραφία και Κοστούμι: Αντιγόνη Γύρα σε συνεργασία με τις ερμηνεύτριες



Ερμηνεύουν: Ανθή Θεοφιλίδου - Άρτεμις Λαμπίρη



Μουσική: Ορέστης Τάνης

Η Άρτεμις Λαμπίρη θα παρουσιάσει τη Θάλεια, ένα σόλο που ερμηνεύει η Ανθή Θεοφιλίδη το οποίο έκανε πρεμιέρα το Μάιο του 2021 στην Αθήνα. Τη λένε Θάλεια, Reut, Ελένη, Einav, Michele, Kate. Είναι 90, 15, 50, ενός, 30 ετών. Σε κάποια ζωή της ήθελε να γίνει μητέρα, σε κάποια άλλη έγινε και σε μια τρίτη ούτε ήθελε, ούτε έγινε. Δουλεύει σκληρά. Κάθε μέρα. Δουλεύει με τον εαυτό της, δουλεύει για τον εαυτό της, δουλεύει για τους άλλους. Είναι μια γυναίκα με κέλυφος. Μια γυναίκα κρεμμύδι. Η Θάλεια είναι ένα κινητικό σόλο για το κέλυφος που κατασκευάζουν οι θηλυκότητες για να επιβιώσουν. Για την καταγεγραμμένη στο DNA μνήμη που τους κληρονομείται. Ένα σόλο γένους θηλυκού. Ένα σόλο του οποίου η βαρύτητα αλλάζει όπως και όποτε το αποφασίζει η Θάλεια.

Ιδέα – Χορογραφία: Άρτεμις Λαμπίρη



Ερμηνεία – Συνδημιουργία: Ανθή Θεοφιλίδη