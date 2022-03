Από το Σάββατο 26 Μαρτίου, δεν ισχύει η απογευματινή παράσταση των 17:00 για το έργο, «Ο κήπος με τις αλήθειες» στο θέατρο Μουσούρη ενώ ισχύει κανονικά η παράσταση στις 20:30. Επίσης, η ολοκλήρωση των παραστάσεων θα γίνει την Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου.

Ο Σταμάτης Φασουλής και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου συναντιούνται στο θέατρο Μουσούρη –σε μια θεατρική συνύπαρξη έπειτα από αρκετά χρόνια– με το έργο «Ο κήπος με τις αλήθειες» («Things I know to be true») του βραβευμένου Αυστραλού θεατρικού συγγραφέα και σεναριογράφου του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Άντριου Μπόβελ. Το έργο ανεβαίνει σε μετάφραση και σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή.



Ο ίδιος μαζί με τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου κρατούν δύο βασικούς από τους έξι συνολικά ρόλους του έργου, του Μπομπ και της Φραν Πράις. Δίπλα τους βρίσκονται παλιότεροι και νεότεροι ταλαντούχοι ηθοποιοί: Ματίνα Νικολάου, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βίκυ Διαμαντοπούλου, οι οποίοι θα υποδυθούν τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας Πράις.



Ο «Κήπος με τις αλήθειες» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στην Αυστραλία τον Μάιο του 2016 και είναι από τα έργα που καθιέρωσαν τον Άντριου Μπόβελ διεθνώς, ενώ η αμερικανική πρεμιέρα του έγινε τον Μάρτιο του 2019. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγγραφέα ήρθε με το θεατρικό «Σκοτεινές Γλώσσες» («Speaking in tongues») το 1996, το οποίο ανέβηκε σε δεκάδες θέατρα σε Αυστραλία, Ευρώπη, Αμερική και στην Ελλάδα και διασκευάστηκε το 2001 για τον κινηματογράφο με τίτλο «Lantana».



Στην Ελλάδα οι «Σκοτεινές Γλώσσες» ανέβηκαν τον Οκτώβριο του 2015 στο θέατρο Πόρτα, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, με τους Άννα Καλαϊτζίδου, Χρήστο Λούλη, Άννα Μάσχα, Γιώργο Χρυσοστόμου.

Το έργο:



Το έργο εκτυλίσσεται στον κήπο μιας οικογένειας, τα προβλήματα της οποίας έχουν τα ίδια, γνώριμα χαρακτηριστικά με αυτά μιας ελληνικής οικογένειας. Η οικογένεια Πράις μπορεί να ζει στη μακρινή Αυστραλία, όμως γίνεται μια οικουμενική οικογένεια, στην οποία κάθε θεατής ανακαλύπτει στους χαρακτήρες και στις καταστάσεις οικεία στοιχεία και σημεία ταύτισης. Μέσα από αυτούς τους έξι χαρακτήρες, βλέπει ένα κύτταρο της κοινωνίας, μέσω του οποίου, αν κάποιος το μεγεθύνει, θα αποκαλυφθεί όλος ο κοινωνικός ιστός. Το έργο του Άντριου Μπόβελ συνδυάζει το ακραίο κωμικό με τη βαθιά μελαγχολία, ενώ ταυτόχρονα οι πολύ κωμικές σκηνές διαδέχονται τις τρυφερές στιγμές.



Συντελεστές:

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη

Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Μουσική επιμέλεια: Ιάκωβος Δρόσος

Βοηθός σκηνοθέτη: Παύλος Σαχπεκίδης

Βοηθός σκηνογράφου: Ελίνα Δράκου

Βοηθός ενδυματολόγου: Χριστίνα Τσουτσουλίγα

Θεατρικές επιχειρήσεις: Κάρολος Παυλάκης

Παίζουν:

Σταμάτης Φασουλής, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ματίνα Νικολάου, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βίκυ Διαμαντοπούλου

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:



Τετάρτη – Πέμπτη: 19:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 20:30

Κυριακή:18:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:



Τετάρτη & Πέμπτη: €22, €20 (εξώστης), €14 (φοιτητικό, νεανικό έως 26 ετών, άνω των 65 ετών), €10 (ανέργων)

Παρασκευή: €22, €20 (εξώστης), €14 (φοιτητικό)

Σάββατο: €22 (γενική είσοδος βραδινής), €14 (φοιτητικό)

Κυριακή: €22, €20 (εξώστης), €14 (φοιτητικό)

Επίσημο τρέιλερ παράστασης:



ΩΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ:



Τρίτη-Κυριακή: 10:30-13:30, 17:00-21:30

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας:

-www.ticketmaster.gr



-Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8938111

Με μετρητά:

-Εκδοτήρια θεάτρου

Θέατρο Μουσούρη

Πλ. Καρύτση 7, τηλέφωνο: 210 3310936