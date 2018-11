«Ο Ξεπεσμένος Δερβίσης υπό την βασιλικήν δρυν» σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη

«Ο Ξεπεσμένος Δερβίσης υπό την βασιλικήν δρυν». Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη με τον Δημήτρη Σωτηρίου επί σκηνής, έκανε πρεμιέρα στις 24 Νοεμβρίου στην Καβάλα και περιοδεύει σε Βέροια, Θεσσαλονίκη και Δράμα.



Η Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ), σε συμπαραγωγή με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και το Σύλλογο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας, παρουσιάζει στην κεντρική της σκηνή το έργο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ο Ξεπεσμένος Δερβίσης υπό την βασιλικήν δρυν», σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη το Σάββατο 24, την Κυριακή 25 και τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στις 21.00 στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου.



Σημείωμα Σκηνοθέτη



Ο κόσμος της Τέχνης μας έχει δείξει πως δεν υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στις ιδιότητες «αμαρτωλός» και «ασκητής». Ένας χορευτής και ένας αφηγητής έχοντας ως αφετηρία αυτήν τη σκέψη διαβάζουν σαν να είναι ένα κείμενο, τα τρία ερωτικά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: «Υπό την βασιλικήν δρυν», «Τα ρόδινα ακρογιάλια», «Η Φαρμακολύτρια».



Και κάτω από το φως της σκηνής, σαν κάτω από το φως της σελήνης, των άστρων και των κεριών, εκεί που με το ίδιο πάθος αμαρτάνει κανείς με το ίδιο πάθος ακριβώς μετανοεί, εκεί που όλα λέγονται και όλα συγχωρούνται, εκεί που σμίγουν παλιές και νέες λατρείες και συνυπάρχουν ο Διόνυσος, ο Άδωνις και ο Χριστός, εκεί λειτουργεί το θαύμα. Εμφανίζεται ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης σαν Ξεπεσμένος Δερβίσης. Όχι στον λάκκο της φρεσκοσκαμμένης σήραγγας του Θησείου, αλλά στο αγαπημένο του λημέρι, κάτω από την «βασιλικήν δρυν», εκστατικός, ξέφρενος και πλάνης. Και τότε η έκστασή του γίνεται ασυγκράτητη και μας πηγαίνει κατευθείαν στην καρδιά της ερωτικής πράξης, του θείου έρωτα.



Μα η ζωή δεν στέκεται εκεί, αφήνει τη βάρκα, το ρεύμα να τον παρασύρει από «τα ρόδινα ακρογιάλια» και βρίσκεται νύχτα στο εκκλησάκι της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας, «...εἶν᾽ ἐκείνη, ἥτις χαλνᾷ τὰ μάγια, ἤτοι λύει πᾶσαν γοητείαν καὶ μεθοδείαν πονηρὰν…» Φτάνει εκεί φαρμακωμένος, αποτυχημένος, βασανισμένος, καραβοτσακισμένος από τα πάθη του τα ερωτικά και τα άλλα για να ζητήσει συγχώρεση, απουσιάζει ο Θεός, απουσιάζουν τα πάντα, η Αγία δε θα τον ακούσει.



«Ἐσηκώθην καὶ ἔφυγα. ᾘσθανόμην ἀγρίαν χαράν, διότι ἡ Ἁγία δὲν εἶχεν εἰσακούσει τὴν δέησίν μου.»



Συντελεστές



Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης

Χορογραφία: Δημήτρης Σωτηρίου

Σκηνικό/Κοστούμι: Ανδρέας Γεωργιάδης

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Συμεωνίδου



Χορευτής: Δημήτρης Σωτηρίου

Αφηγητής: Θοδωρής Γκόνης



Κατασκευή σκηνικού: Γιώργος Μαστοράκης, Γιάννης Σταυρίδης

Χειρισμός ήχου παράστασης: Κώστας Γαρουφαλίδης

Χειρισμός κονσόλας φωτισμών: Γιώργος Τριανταφυλλίδης



Τιμές εισιτηρίων: 10 € κανονικό - 8 € (φοιτητικό, μαθητικό, άνεργων)



Τηλ ταμείου: 2510 620 566).



Παραστάσεις:



Κυριακή 25 και Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στις 21.00



Βέροια (Κεντρικός Χώρος του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών στη Βεργίνα): Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου στις 20.00, στο πλαίσιο του Συνεδρίου IMPERIAL Palimpsests: The Byzantine and Ottoman Empires as inheritors of the classical tradition, που διοργανώνει η ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ.



Θεσσαλονίκη (θέατρο Αυλαία): Σάββατο 22 στις 21.00 και Κυριακή 23 Δεκεμβρίου στις 20.00.

Δράμα (θέατρο Δημοτικού Ωδείου): Ιανουάριος 2019