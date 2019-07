Βιογραφικό μιούζικαλ για τον Νιλ Ντάιαμοντ θα ανέβει στο Μπρόντγουεϊ

Ο Νιλ Ντάιαμοντ οδεύει στο Μπρόντγουεϊ. Μια νέα θεατρική παραγωγή θα επικεντρώνεται στην ιστορία της ζωής του Αμερικανού τραγουδιστή – τραγουδοποιού, Νιλ Ντάιαμοντ ακολουθώντας το ταξίδι του από τα χρόνια που ήταν ένα φτωχό παιδί στο Μπρούκλιν, μέχρι την κατάκτηση της δόξας και του τίτλου ενός από τους πιο εμπορικούς μουσικούς όλων των εποχών.



Το μιούζικαλ, το οποίο δεν έχει ακόμη τίτλο, θα σκηνοθετήσει ο Μάικλ Μάγιερ, θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ντάιαμοντ και θα βασίζεται σε σενάριο του τρεις φορές υποψήφιου για Όσκαρ Άντονι ΜακΚάρτεν (Bohemian Rhapsody, Darkest Hour, The Theory of Everything) , σύμφωνα με το Billboard.



«Πάντα αγαπούσα το Μπρόντγουεϊ . Η έμπνευση για πολλά από τα πρώτα μου τραγούδια ήρθε από παραστάσεις όπως , West Side Story, My Fair Lady και Fiddler on the Roof. Είναι τιμή μου και είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με αυτή την υπέροχη ομάδα» δήλωσε ο τραγουδιστής.



Ο Άντονι ΜακΚάρτεν πρόσθεσε: «Στο ράφι πάνω από το τζάκι στο πατρικό μου σπίτι στη Νέα Ζηλανδία, υπήρχαν πάντα δύο εικόνες: η μία ήταν του Πάπα, η άλλη του Νιλ Ντάιαμοντ».



«Ο επικός μουσικός κατάλογος του τραγουδιστή που έχει τιμηθεί με είσοδο στο Rock and Roll Hall of Fame έπαιζε ατελείωτα στο οικογενειακό μας πικ-απ. Φανταστείτε λοιπόν τον ενθουσιασμό μου, όταν ήρθε η ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Νιλ σε ένα μιούζικαλ βασισμένο στη ζωή και τη μουσική του. Ένα πολύ, πολύ εύκολο και τόσο γλυκό «Ναι!» ανέφερε.



Ο παραγωγός Μπομπ Γκόντιο, ο οποίος θα συνεργαστεί με τον Κεν Ντάβενπορτ για το μιούζικαλ τόνισε:



«Έχοντας συνδεθεί στενά με ένα πολύ ιδιαίτερο βιογραφικό μιούζικαλ, είμαι ξεκάθαρα θαυμαστής του είδους. Και ως μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, αισθάνομαι δέος για τη συμβολή του Νιλ Ντάιαμοντ στην αμερικανική ποπ κουλτούρα, για τη μουσική και την απίστευτη ιστορία του».



Ο Γκόντιο ήταν τη δεκαετία του '70 μέλος του συγκροτήματος Four Seasons και από τους συντελεστές του μιούζικαλ Jersey Boys με θέμα την ιστορία των μελών του που ανέβηκε στο Μπρόντγουεϊ.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ