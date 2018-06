«Οδυσσέας» του Τζέιμς Τζόις στην Πειραιώς 260

Βασισμένη στα κεφάλαια «Ναυσικά» και «Πηνελόπη» του κορυφαίου έργου του Τζέιμς Τζόις, «Οδυσσέας», και δημιουργώντας ένα ορατόριο για έναν άντρα τραγουδιστή - ίνδαλμα, μια γυναίκα ηθοποιό - πριμαντόνα, έναν σέξι χορό γυναικών (Σειρήνες) και μια μουσική μπάντα, η παράσταση των Δημήτρη Αγαρτζίδη και Δέσποινας Αναστάσογλου παρουσιάζεται από την ομάδα Εlephas Τiliensis, στην Πειραιώς 260, από την 1η έως τις 3 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ.Κατά τους Εlephas Τiliensis, η παράσταση είναι μια «φιλοσοφική stand up comedy», που, έχοντας στο κέντρο τη φιγούρα της Πηνελόπης, δυναμιτίζει το ομηρικό πρότυπο του Οδυσσέα και, στο πρόσωπό του, ό,τι έχει επιβληθεί από τον πατριαρχικό τρόπο ύπαρξης και σκέψης στη Δύση.Η παράσταση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα «Αθήνα - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018 ΟΥΝΕΣΚΟ» και πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δικτύου Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων Athens Culture Net, με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.Οι σκηνοθέτες της παράστασης σημειώνουν: «Στον “Οδυσσέα” του, ο Τζόις επαναγράφει τον μύθο του Οδυσσέα, δημιουργώντας ένα κείμενο αντι - εθνικιστικό, αντι - εκκλησιαστικό, σεξουαλικό και βλάσφημο. Χρησιμοποιεί το έπος της “Οδύσσειας”, για να περιγράψει τις πληκτικές και χυδαίες συζυγικές και κοινωνικές σχέσεις ενός διαφημιστή στο Δουβλίνο. Ο Λεοπόλδος Μπλουμ είναι μια καρικατούρα του ομηρικού ήρωα. Ο τζοϊσικός Οδυσσέας είναι ο κερατάς κύριος Μπλουμ, ο λοιδορούμενος Εβραίος. Η τζοϊσική Πηνελόπη είναι η Μόλι Μπλουμ, σύζυγος του Λεοπόλδου, πριμαντόνα και μοιχαλίδα.Η παράσταση είναι μια φιλοσοφική stand up comedy, με λεξιλόγιο δανεισμένο από παρακαταθήκες της σύγχρονης ιστορίας και λογοτεχνίας. Το σκοτεινό και παιγνιώδες της μουσικής των λάμδα δημιουργεί το περιβάλλον, στο οποίο στέκεται και βρίσκει τον χώρο της η μουσικότητα του κειμένου και το βαθύ χιούμορ των Μπλουμ».Οι Εlephas Τiliensis ιδρύθηκαν το 2013, από τον Δημήτρη Αγαρτζίδη και τη Δέσποινα Αναστάσογλου. Οι παραστάσεις τους εμπνέονται, κατά κύριο λόγο, από τον χώρο της λογοτεχνίας. Εμφανίστηκαν με την «Περσινή αρραβωνιαστικιά» της Ζυράννας Ζατέλη, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ακολούθησαν οι παραστάσεις «Αλεξάνδρεια - υπάρχουν αλήθεια και ψεύδος άραγε;» (βασισμένη στο «Αλεξανδρινό κουαρτέτο» του Λόρενς Ντάρελ), «Πώς θα ’ναι ο λυτρωτής μου;» (βασισμένη στον «Αστέριο» του Μπόρχες), «Λούλα» του Βαγγέλη Ραπτόπουλου, «Persona» (βασισμένη στην ταινία του Μπέργκμαν) και άλλες. Την εφετινή θεατρική περίοδο, παρουσιάζουν το έργο της κρητικής λαϊκής παράδοσης, «Η βοσκοπούλα», στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, και την «Κυρά της Θάλασσας» του Ίψεν.Απόδοση - δραματουργική επεξεργασία - σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγαρτζίδης - Δέσποινα Αναστάσογλου, μουσική: λάμδα, σκηνικά - κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού, φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου, κίνηση: Σοφία Μαυραγάνη, βοηθός σκηνοθέτη: Ανδριάννα Χαλκίδη, βοηθός σκηνογράφου: Τζίνα Ηλιοπούλου, εκτέλεση παραγωγής: Άννα Γκόμεζ. Παίζουν: Παύλος Παυλίδης (Οδυσσέας / Λεοπόλδος Μπλουμ), Μαρία Σκουλά (Πηνελόπη / Μόλι Μπλουμ), Βίκυ Κατσίκα, Μαρία Μοσχούρη, Τατιάνα Άννα Πίττα (Σειρήνες), Ελένη Ποζατζίδου (Μίλι Μπλουμ). Μουσικοί επί σκηνής: Κώστας Κωστίδης (πιάνο - συνθεσάιζερ), Παντελής Νικηφόρος (κιθάρα - λαούτο - μαντολίνο), Θοδωρής Σοφόπουλος (ντραμς - κρουστά), Χάρης Παρασκευάς (συνθεσάιζερ).Πειραιώς 260 - Χώρος Η: Πειραιώς 260 - Ταύρος, τηλ.: 210 9282900. Η παράσταση παρουσιάζεται με αγγλικούς και ελληνικούς υπέρτιτλους. Τιμές εισιτηρίων: 10 έως 20 ευρώ. Πώληση εισιτηρίων: κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Πανεπιστημίου 39 - εντός στοάς Πεσμαζόγλου, καταστήματα: Seven Spots, Reload, Media Markt, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni’s, Viva Kiosk στο Σύνταγμα, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, τηλεφωνικά: 210 3272000, ομαδικές κρατήσεις: 210 3222720, κρατήσεις ΑΜΕΑ: 211 7800056 (ώρες λειτουργίας: 9:00 - 17:00), ηλεκτρονικά: greekfestival.gr και viva.gr.