«Πάει έρχεται» στο Studio Μαυρομιχάλη

Η ομάδα Artika παρουσιάζει την παράσταση: «Πάει έρχεται» θέατρο με χορό και ζωντανή μουσική για θεατές από 1,5 ετών.

2ος χρόνος - Νέα Εκδοχή!

Πρεμιέρα: Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019

Έχοντας ήδη ξεκινήσει τη θεατρική περίοδο με την επανάληψη της θεατρικής παράστασης «Κάτι σαν κήπος», στις 3 Νοεμβρίου 2019 ακολουθεί η πρεμιέρα της καινούριας μας παραγωγής «Πάει έρχεται»!





Λίγα λόγια για το έργο:

Ένα ζευγάρι ζει μαζί στο ίδιο σπίτι και μοιράζεται στιγμές αγάπης, αγωνίας και ξεγνοιασιάς. Τί συμβαίνει όμως κάθε φορά που ο ένας από τους δύο φεύγει; Ο αποχωρισμός από καθετί αγαπημένο, είτε στην παιδική, είτε στην ενήλικη ζωή μας είναι πάντα δύσκολος. Από βρέφη ακόμα, χρειάζεται να μάθουμε ότι κάθε φορά που η μητέρα, ή ένας άνθρωπος που μας φροντίζει, δε βρίσκεται στο οπτικό μας πεδίο, δεν εξαφανίζεται για πάντα!

Η παράσταση μας μιλάει με απλό τρόπο για τη δυσκολία του αποχωρισμού από το οικείο, το φόβο της μοναξιάς και τη δημιουργική πλευρά της ανεξαρτητοποίησης.

Η ομάδα Artika είναι μέλος του Small size Network και του μεγάλου Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Mapping – a map on the aesthetics of performing arts for the early years» (Creative Europe 2018-2022)

Στοιχεία παράστασης:



Ιδέα - Σκηνοθεσία: Μαριλένα Τριανταφυλλίδου

Ερμηνεία: Μαρία Μπαλούτσου, Βασίλης Καζής

Σκηνικά - Κοστούμια: Τζελίνα Πάλλα

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Οργάνωση παραγωγής: Artika

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Αναστασοπούλου

Διάρκεια παράστασης: 35΄+ 10’ μετά την παράσταση όπου το φανταστικό συναντάει την πραγματικότητα.

Τόπος: Studio Μαυρομιχάλη, Μαυρομιχάλη 134, τηλ. 210 6453330

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 10€ – Μειωμένο (Οικογένειες 4+, άνω των 65, φοιτητικό και Ομαδικό 15 άτομα+): 8€ – Ατέλειες / Ανεργίας: 5€

Εκπτωτική κάρτα: προαγορά εισιτηρίων από το ταμείο του θεάτρου και για τις δύο παραστάσεις, στη μειωμένη τιμή των 8 ευρώ

Μέρα και ώρα παραστάσεων: Κάθε Κυριακή στις 5.30 μ.μ. από τις 3 Νοεμβρίου 2019

Θεατές από 1,5 έως 105 ετών!

Παραστάσεις καθημερινά για τα σχολεία στο θέατρο ή στο χώρο σας: 6908881527

Προπώληση: Ticketservices, Public

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ: όλα τα εισιτήρια στα 8€ για αγορές μέχρι τις 3 Νοεμβρίου: https://bit.ly/35Y7oTG