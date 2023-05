«Πάμε Στοίχημα;»: Μια παράσταση για την Ελλάδα του τζόγου στο θέατρο Μπέλλος

Η παράσταση «Πάμε Στοίχημα;» από την ομάδα Who Am I To, ανεβαίνει αυτή την Παρασκευή 5 Μαΐου στο θέατρο Μπέλλος.

Από πότε ο τζόγος αποτελεί το εθνικό μας σπορ; Ξαναφουσκώνουν οι ξεφουσκωμένες φούσκες;

Πέντε ηθοποιοί της γενιάς των late 90's μετ-επισκέπτονται επί σκηνής τους μεγάλους σταθμούς μνήμης της παιδικής, της εφηβικής και της μετεφηβικής της ηλικίας που σκιαγραφούν την πορεία της ελληνικής πραγματικότητας των τελευταίων δύο δεκαετιών. Στάσεις σε αυτό το νοσταλγικό ταξίδι αποτελούν οι σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού, στιγμές εθνικής περηφάνιας και εθνικού πανικού.

Μία ποπ γενιά μεγαλώνει χορεύοντας, τραγουδώντας και βάζοντας γκολ και καλάθια με γαλανόλευκα water tattoos στο μπράτσο, μέχρι να μεγαλώσει και να αναρωτηθεί σήμερα τι ακριβώς σημαίνει νίκη και ήττα.

Τώρα που οι νίκες μας αποδομούνται και υπονομεύονται, το μόνο που μας έμεινε να ελπίζουμε είναι οι 5+1 αριθμοί του Τζόκερ;

Οι Who Am I To είναι ένας νεοσύστατος θεατρικός πυρήνας που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2022. Η πρώτη δουλειά της ομάδας ήταν η διπλωματική παράσταση του σκηνοθέτη Γιώργου Παύλου, «Πάμε Στοίχημα;», για το τμήμα σκηνοθεσίας του Εθνικού θεάτρου, σε συνεργασία με σπουδαστές του τμήματος υποκριτικής. Μετά το τέλος των σπουδών, φανερώθηκε η ανάγκη για συνέχεια. Έτσι, πριν καλά καλα αποφοιτήσουν βρέθηκαν και πάλι σε διαδικασία προβών ώστε να βρουν την σκηνική τους ταυτότητα. Η έρευνα συνεχίζεται χωρίς επιτυχία, ακόμα δεν ξέρουν ποιοί είναι. Για την ώρα η ομάδα διασκεδάζει την σκηνική της αφέλεια. Τον Μάιο του 2023 θα πάρει το ρίσκο να συστηθεί στον έξω κόσμο παίζοντας στοίχημα στο Θέατρο Μπέλλος.

«Πάμε Στοίχημα;» Μια παράσταση για τη Ελλάδα του τζόγου

Σύλληψη, Σκηνοθεσία, Δραματουργία: Γιώργος Παύλου

Πρωτότυπο κείμενο, Έρευνα, Δραματουργία: WhoAm I To

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αθήνα Παπαδάκη

Ενδυματολόγος, Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Ουρανία Φραγγέα

Συνεργασία στην Κίνηση: Μαίρη Γιαννούλα

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Ηθοποιοί: Νοεμή Βασιλειάδου, Ειρήνη Μαυρικάκη, Ιωάννης Μπάστας,Σπύρος Μπόσγας, Γιώργος Φασουλάς.

Πληροφορίες:



Θέατρο «Μπέλλος»: Κέκροπος 1, Πλάκα – Ακρόπολη

5 Μαΐου – 4 Ιουνίου (εκτός από 21/5)

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 20:00

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

Πληροφορίες: 210 3229889 & 6948230899

Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ (γενική είσοδος), 10 ευρώ (μειωμένο), 5 ευρώ (ατέλεια)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/theater/pame-stoixima-mia-parastasi-gia-ti-ellada/