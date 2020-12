Πέντε νέα live streaming τον Δεκέμβριο από το Θέατρο Πορεία

Μετά την επιτυχία των πρόσφατων ζωντανών παρουσιάσεων, το Θέατρο Πορεία συνεχίζει τις Real Time Live Streaming αναμεταδόσεις και τον μήνα Δεκέμβριο. Ανακοινώνει το πρόγραμμα του προσεχούς διαστήματος, με την προσδοκία, πως σύντομα, θα παρουσιάζονται οι παραστάσεις του και πάλι μπροστά στο κοινό.



Ειδικότερα:

Η επιτυχημένη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα «This is not Romeo & Juliet», βασισμένη στο σαιξπηρικό αριστούργημα θα παρουσιαστεί και πάλι ζωντανά από τη σκηνή του Θεάτρου Πορεία σε real time live streaming το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, η παράσταση- σταθμός του Θεάτρου Πορεία επανέρχεται για την πρώτη της real time live streaming μετάδοση την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για το αγαπημένο μυθιστόρημα της ελληνικής λογοτεχνίας, που μετατράπηκε με την καθοριστική συμβολή του ποιητή και μεταφραστή Στρατή Πασχάλη σε μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών.

Το Θέατρο Πορεία και Θέατρο Προσκήνιο συμπράττουν στο πλαίσιο των διαδικτυακών τους δράσεων και παρουσιάζουν τον «Οιδίποδα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά για μία μοναδική real time live streaming προβολή το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου.

Έπειτα από αρκετά χρόνια στο Λονδίνο, η τραγουδίστρια/τραγουδοποιός Ειρήνη Σκυλακάκη επέστρεψε εδώ και λίγους μήνες στην Ελλάδα και με τον καινούριο της δίσκο με τον τίτλο «Souvenir» που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερο και ατμοσφαιρικό real time live streaming session με το trio project της, στις 27 Δεκεμβρίου.

Τέλος, η «Ευρυδίκη» της Σάρα Ρουλ, μία από τις σημαντικότερες παραστάσεις της τελευταίας δεκαετίας για το Θέατρο Πορεία, με πολλά βραβεία και εξαιρετικές κριτικές, επιστρέφει σε μία ακόμα real time live streaming αναμετάδοση το Σάββατο 2 Ιανουαρίου στις 21:00.

«Μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα ενός απόλυτα δίσεκτου έτους, που ίσως στο μέλλον να καταγραφεί ως αποφράς χρονιά. Ίσως ακόμα- ακόμα η αναφορά του αριθμού 20, να θεωρηθεί η απόλυτη γρουσουζιά, ή ακόμα και η ηλικία των 20 να αναφέρεται με αρνητικό πρόσημο! Όμως με όσο χιούμορ κι αν εμβολιάσει κανείς την παρούσα συγκυρία, είναι δύσκολο να αγνοήσει την μαύρη πραγματικότητα.

Θέλω να πιστεύω όμως πως είμαστε σε μια πορεία που οδηγεί στο φως. "Τι φως!", αναφωνεί η Μαρίνα Μπαρέ, μπαίνοντας με το πλοίο Χίμαιρα στο Αιγαίο! Έτσι κι εγώ. Βλέπω να οδεύουμε προς ένα ξέφωτο. Η πορεία είναι μακριά κι οδυνηρή, αλλά η αντοχή μας που δοκιμάζεται θα ανταμειφθεί» σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Πορεία, Δημήτρης Τάρλοου και προσθέτει:

«Η αναβίωση της "Μεγάλης Χίμαιρας" είναι ένα δώρο για όλους μας. Θα ξαναζήσουμε μερικές από τις πιο συγκινητικές και σημαντικές στιγμές του θεάτρου μας. Το τόσο αγαπημένο "This is not Romeo & Juliet", αυτό το ατέρμονο παιχνίδι ρόλων στο έπος της αγάπης, θα ζωντανέψει μία ακόμα φορά. Η συνεργασία με το θέατρο Προσκήνιο και η παρουσίαση του "Οιδίποδα" του Δημήτρη Καρατζά μέσα στο Πορεία, είναι ακόμα μία λαμπρή απόδειξη για το πώς μπορούν θεατρικοί οργανισμοί να συμπράξουν σε υψηλό επίπεδο. Η εξαιρετική δημιουργός Ειρήνη Σκυλακάκη μας επιλέγει για να παρουσιάσει τον νέο της άλμπουμ με τίτλο "Souvenir". Ένα ενθύμιο που θα θέλατε να κρατήσετε για πάντα. Τέλος, η κεντρική μας παράσταση για εφέτος, η "Ευρυδίκη" της Σάρα Ρουλ μετά την εκπληκτική επιτυχία της πρεμιέρας επανέρχεται για μία ακόμα ζωντανή μετάδοση. Το φως είναι κοντά. Ας κρατηθούμε ζωντανοί μέχρι να μας ζεστάνει».

Περισσότερες πληροφορίες για το real time live streaming: εδώ