«Παιχνιδοποιός»: Το sold out θρίλερ παίρνει παράταση λόγω επιτυχίας στο Μικρό Γκλόρια - Οι πρώτες φωτογραφίες από την παράσταση

Το ανατριχιαστικό θρίλερ του χολιγουντιανού σταρ Γκάρντνερ ΜακΚέυ, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν, με τους Ραφίκα Σαουίς και Γιώργη Παρταλίδη, έγινε talk of the town της θεατρικής Αθήνας και σημειώνει απανωτά sold out από την πρώτη μέρα παραστάσεων.

Ένα έργο βαθιά ανησυχητικό και απολύτως επίκαιρο. Ένα κλασικό θρίλερ μυστήριου που παγώνει το αίμα και κρατά τον θεατή στην άκρη του καθίσματος. Το δραματουργικό αυτό κομψοτέχνημα χαρακτήρων, που λατρεύτηκε από τον Μπράιαν Ντε Πάλμα -ο οποίος επιχείρησε επανειλημμένα να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Φερθ- έχει υμνηθεί, μεταξύ άλλων, από τη Washington Post και τη Daily Express, και αποτελεί ένα κλασικό δείγμα του σύγχρονου αμερικάνικου ρεαλισμού, ακροβατώντας με μαεστρία ανάμεσα στο ψυχολογικό θρίλερ και το κοινωνικό σχόλιο. Και παρότι γραμμένο το 1984, το έργο συνομιλεί απευθείας με το σήμερα και χτυπά στην καρδιά της εγκληματικής επικαιρότητας, προφητεύοντας τη συζήτηση περί γυναικοκτονίας, ενώ ο ήρωας του έργου εμπνέεται από τον serial killer της σειράς Dahmer που σαρώνει αυτή την περίοδο στο NETFLIX.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης οι παραστάσεις που ήταν προγραμματισμένες να ολοκληρωθούν στις 18 Δεκεμβρίου, παρατείνονται έως τις 28 Ιανουαρίου, κάθε Σάββατο στις 21.15 και Κυριακή στις 20.00 (εκτός 24-25-31/12), όπως και ανήμερα την Πρωτοχρονιά στις 20.15, προσθέτοντας μία επιπλέον παράσταση την Παρασκευή 30/12 στις 21:15.

Δείτε εδώ τις πρώτες φωτογραφίες από την παράσταση και προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας εδώ

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Δείτε το τρέιλερ:

Η αστυνομική νευροψυχολόγος Μωντ Κρίστοφερζει μόνη της, απομονωμένη στους λόφους του Λος Άντζελες. Τον τελευταίο καιρό την απασχολεί, σε βαθμό εμμονής, μια πρωτοφανής, ανεξιχνίαστη υπόθεση που έχει αναλάβει.

Ένας παρανοϊκός άντρας, αγνώστων στοιχείων, πραγματοποιεί κατά συρροή επιθέσεις στις ανυποψίαστες γυναίκες της πόλης, με έναν τρόπο τρομακτικά παράδοξο. Δεν τις δολοφονεί. Δεν τις βιάζει. Σαγηνεύει τα θύματά του, τα οδηγεί οικειοθελώς στο κρεβάτι και στο τέλος τα ακινητοποιεί με λοβοτομή. Μετατρέποντας τις σε άβουλα παντοτινά του παιχνίδια.

Η Μωντ έρχεται αντιμέτωπη με την αγριότητα αυτών των εγκλημάτων σχεδόν καθημερινά. Είναι εκείνη που έχει αναλάβει τη φροντίδα των θυμάτων του.

Ένα ήσυχο –κατά τα άλλα–βράδυ, ένας συμπαθής νεαρός τής χτυπά την πόρτα, ζητώντας λίγη βοήθεια, καθώς ξέμεινε στα μέρη της επειδή χάλασε το ποδήλατό του.

Το διάσημο ψυχολογικό θρίλερ «Παιχνιδοποιός», γραμμένο το 1984 από τον χολιγουντιανό αστέρα Γκάρντνερ ΜακΚέυ πρώτα με τη μορφή best seller νουβέλας και μετά ως δημοφιλές θεατρικό έργο,ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν και με πρωταγωνιστές τη ΡαφίκαΣαουίςκαι τον Γιώργη Παρταλίδη.

Ένα δραματουργικό κομψοτέχνημα υψηλής έντασης, που έχει αγαπηθεί και υμνηθεί ιδιαίτερα από κοινό και κριτικούς σε όλες τις πόλεις του κόσμου που έχει παρασταθεί.Πρόκειται για το έργο που γοήτευσε έναν από τους σημαντικότερους Αμερικανούς σκηνοθέτες των τελευταίων δεκαετιών, τον Μπράιαν Ντε Πάλμα, και τα τελευταία χρόνια συζητιέται η κινηματογραφική μεταφορά της νουβέλας με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Φερθ.