Ποιος θα τολμήσει να υποδυθεί στο θέατρο τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν;

Έχει γίνει διάσημος παίζοντας τους «κακούς». Ο ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας Στίβεν Μπέρκοφ ολοκλήρωσε το τελευταίο του θεατρικό έργο, ένα μονόλογο για τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν, τον ισχυρό άντρα του Χόλιγουντ που κυριολεκτικά διέλυσε κάθε αυταπάτη για τον αγγελικά πλασμένο κόσμο του θεάματος όταν κατηγορήθηκε για δεκάδες υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης.



Σε συνέντευξη που δίνει στον Γκάρντιαν ο 81χρονος Μπέρκοφ εξομολογείται ότι του αρέσουν οι κακοί άνθρωποι. «Είμαι σαν ένας χειρουργός που είναι πιο ευτυχισμένος όταν δουλεύει με ένα πολύ άρρωστο σώμα», λέει. Ο Βρετανός ηθοποιός δοκιμάζει τα λόγια του διαβολικού αυτού τύπου του Χόλιγουντ με μια ανατριχιαστική αμερικάνικη προφορά.



15 σελίδες πυκνού κειμένου αποτελούν τον μονόλογο του Μπέρκοφ. Όμως είναι άξιο περιέργειας αν θα υπάρξει κάποιο θέατρο πρόθυμο να φιλοξενήσει τον μονόλογο. Μετά την κατάρρευση πέρυσι του κορυφαίου Βρετανού θεατρικού σκηνοθέτη Max Stafford-Clark από την εταιρεία Out of Joint για κατηγορίες για ακατάλληλη συμπεριφορά και την πτώση του τέως καλλιτεχνικού διευθυντή και σκηνοθέτη του Old Vic, Kevin Spacey, οι σχέσεις ηθοποιών, σκηνοθετών και θεάτρων έχουν μεταβληθεί.



Ο Μπέρκοφ λέει πως κατά καιρούς είχε επαφές με σχεδόν όλους αυτούς τους ανθρώπους που κατηγορήθηκαν για σεξουαλική παρενόχληση και ήταν πάντα αδιάφοροι, αλαζονικοί, πομπώδεις και μερικές φορές εντελώς αγενείς και πως το #MeToo κατέστρεψε μερικούς από αυτούς.



Στην ερώτηση του δημοσιογράφου Στίουρτ Τζέφρις αν μπορεί να δει τον Γουαϊνστάιν με κάποια συμπάθεια ο Μπέρκοφ επισημαίνει ότι στην περίπτωσή του υπάρχει και αντισημιτισμός, καθώς και η δαιμονοποίηση των Εβραίων. «Ο αντισημιτισμός αναπτύσσεται μαζικά παντού, ακόμα και σε μέρη που δεν θα το περίμεναν - όπως το Εργατικό Κόμμα. Είναι απαίσιο», υπογραμμίζει. Στο παρελθόν, ο Μπέρκοφ υποστήριξε ότι οι Βρετανοί Εβραίοι αντιμετωπίζουν μια ενσωματωμένη εθνική αντιπάθεια.