«Ποιος είναι ο Eugenio Barba» - Ένα ντοκιμαντέρ της Μαγδαληνής Ρεμούνδου στον θερινό κινηματογράφο Cine Κήπος

Ένα ντοκιμαντέρ της Μαγδαληνής Ρεμούνδου για τον Eugenio Barba, τον άνθρωπο που επαναπροσδιόρισε την Τέχνη του Θεάτρου.

Το ντοκιμαντέρ «Ποιος είναι ο Eugenio Barba» θα προβληθεί σε πρώτη προβολή, παρουσία του Eugenio Barba, το Σάββατο 5 Ιουλίου στις 20.30 στον θερινό κινηματογράφο Cine Κήπος του Δήμου Μοσχάτου, Θερμοπυλών 49.

Στο ντοκιμαντέρ επιχειρείται η παρουσίαση του μεγάλου σκηνοθέτη μέσα από τα μάτια των στενών του συνεργατών - ηθοποιών του ODIN Teatret, από τις αναλύσεις των ακαδημαϊκών, αλλά και από τις μαρτυρίες των καλλιτεχνών που τον γνώρισαν και επηρεάστηκαν από την τέχνη του.

Ηθοποιοί, Σκηνοθέτες, Θεωρητικοί του Θεάτρου παρουσιάζουν τον άνθρωπο που επαναπροσδιόρισε την Τέχνη του Θεάτρου. Μια αφήγηση για τη μοναδική προσέγγιση στη θεατρική τέχνη του παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη και θεωρητικού του Θεάτρου Εugenio Barba.





Στις 03 Ιουλίου του 2019 ο Εugenio Barba αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επίσης πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών ένα τριήμερο συνέδριο – αφιέρωμα στον μεγάλο θεατράνθρωπο, 4, 5, 6 Ιουλίου 2019 στους Δελφούς, όπου ακαδημαϊκοί του Θεάτρου ανέλυσαν την τέχνη και την τεχνική του Εugenio Barba και της θεατρικής ομάδας που δημιούργησε στη Δανία, το Θέατρο ODIN (ODIN Teatret).

Παράλληλα σύσσωμος ο θίασος του Θεάτρου ODIN, παρών στο μεγάλο αυτό αφιέρωμα, παρουσίασε την παράσταση συνόλου Inside the skeleton of the Whale και τις θρυλικές παραστάσεις- μονολόγους Ave Maria με την Julia Varley, Judith με την Roberta Carreri.

Επίσης οι ηθοποιοί του Θεάτρου ODIN, αλλά και ο ίδιος ο Εugenio Barba, πραγματοποίησαν φημισμένα workshops του ODIN Teatret, όπως: The Echo of Silence and The Dead Brother με την Julia Varley, Traces in the Snow με την Roberta Carreri, Whispering Winds με τον Eugenio Barba και τον θίασο του Θεάτρου ODIN, The Spaces of Theater- Reflections με τον EugenioBarba.



Τα δρώμενα των ημερών κινηματογραφήθηκαν από τη Μαγδαληνή Ρεμούνδου και αποτέλεσαν το υλικό για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ με τίτλο ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕUGENIO BARBA. Παραγωγή RGB STUDIOS.

Δείτε το βίντεο:



Η προβολή του ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων του Project: «E. Barba and Odin Teatret in Athens», το οποίο υλοποιεί το Εθνικό Θέατρο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του προγράμματος και σχετικών πρωτοβουλιών που έχει εξαγγείλει και θα υποδεχθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα για διήμερο masterclass, 5 & 6 Σεπτεμβρίου, τον Eugenio Barba, τον εμβληματικό μεταρρυθμιστή του σύγχρονου πρωτοποριακού θεάτρου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και την εταιρεία παραγωγής «ΤEXNIS» Οργάνωση Θεάματος.

Πριν την προβολή του ντοκιμαντέρ θα προηγηθούν ομιλίες των πανεπιστημιακών καθηγητών Παύλου Κάβουρα και Γεώργιου Σαμπατακάκη, του Eugenio Barba και τιμητική αγόρευση για τον Eugenio Barba του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη.

Eugenio Barba & ODIN TEATRET IN ATHENS



Παράταση εγγραφών έως και Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020.



Το master class απευθύνεται σε ηθοποιούς, μαθητές δραματικών σχολών, τραγουδιστές, χορευτές (performers), φοιτητές θεατρικών σπουδών, θεατρολόγους, σκηνοθέτες, ανθρώπους του θεάτρου, ανθρωπολόγους, βιολόγους αλλά και μυημένους θεατές και θα πραγματοποιηθεί στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου «Σχολείον της Αθήνας» - Ειρήνη Παππά.



Παράλληλα με το master class θα πραγματοποιηθούν και μια σειρά δράσεων με την ηθοποιό –σκηνοθέτη και νυν διευθύντρια του φημισμένου Odin Teatret, Julia Varley.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( πιθανά για τεχνικούς λόγους οι ώρες να τροποποιηθούν)



5/09/2020 – ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Δ/ΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 206, ΤΑΥΡΟΣ)

10:30 -13:00 προβολή των films ντοκιμαντέρ:



a. Ποιος είναι ο Eugenio Barba;, της Μαγδαλινής Ρεμούνδου – Εισαγωγή από την σκηνοθέτιδα η οποία ακολούθησε κινηματογραφώντας τον Barba στην τελετή ανακήρυξής του ως Επίτιμου Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 03/07/19, στο Ναύπλιο και στις δράσεις του τιμητικού αφιερώματος από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών στους Δελφούς, 4, 5, 6, 7/7/19, καθώς και στο Holstebro - Δανίας, έδρα του Odin Teatret, στο φεστιβάλ Festug.



b. The Art Of The Impossible – Odin Teatret directed by Elsa Kvamme



Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες - θεατές θα αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη για το πολυεπίπεδο έργο του Eugenio Barba (Θέατρο - Ανθρωπολογικό Θέατρο {ISTA} – Τρίτο Θέατρο).



13:00 – 13:30 συζήτηση των ανωτέρω films ντοκιμαντέρ.



17:30 – 20:00 Ομιλίες των: Παύλος Κάβουρας (καθηγητής ανθρωπολογίας, μουσικολογίας, performance, ΕΚΠΑ) και Γιώργος Σαμπατακάκης (καθηγητής θεάτρου πανεπιστημίου Πατρών). Ακολουθεί ομιλία και συζήτηση με τους Eugenio Barba και Julia Varley.

6/09/2020 – ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ: ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΣ» - ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑ (Δ/ΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ)



10:30-13:30 Julia Varley, Voice Workshop THE ECHO OF THE SILENCE (Ο ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ)

Workshop για τη φωνητική δραματουργία ηθοποιών και τραγουδιστών.



Το workshop διαπραγματεύεται την ενότητα της σωματικής και φωνητικής εσωτερικής ορμής, τη σύνδεση μεταξύ φωνής που μιλάει και τραγουδάει, καθώς και τη σχέση ανάμεσα στο κείμενο και στη δράση. Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν ατομικά και ομαδικά για να κατορθώσουν να επιτύχουν να συναντήσουν τη χαρακτηριστική γενναιοδωρία της στιγμής που προσφέρεται από τη φωνή στον περιβάλλοντα χώρο.



Τι χρειάζεται:



Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ξέρουν απ' έξω ένα κείμενο της αρεσκείας τους (ποίηση ή πρόζα), περίπου μισή σελίδα και ένα τραγούδι - όσοι το επιθυμούν, με το θέμα της σιωπής.



13:30 – 14:30 Διάλειμμα



14:30-15:30 Διάλογος με Eugenio Barba



16:00-19:00 Masterclasses Eugenio Barba - Julia Varley THINKING IN ACTION (ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ/Η ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ)



Το masterclass θα διαπραγματευτεί τα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης (δραματουργικά) σε μια θεατρική παράσταση, καθώς και τις βασικές πρωταρχικές όψεις της θεατρικής ανθρωπολογίας, μεταξύ άλλων:



- Κίνηση/δράση



- Στατική/δυναμική ακινησία



- Η ενέργεια στο χώρο και η ενέργεια στο χρόνο



- Η τεχνική του μοντάζ



- Η δραματουργία του σκηνοθέτη



- Η δραματουργία του ηθοποιού



- Η αντιληπτική ικανότητα του σκηνοθέτη και η αντιληπτική ικανότητα του θεατή.



Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι καθυστερημένες αφίξεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Οι δηλώσεις συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένου βιογραφικού σημειώματος) θα στέλνονται ηλεκτρονικά στο info@texnis.com έως 2/9.



Κόστος συμμετοχής: 310€



Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής ακροατών με μειωμένο κόστος 149€.



Πληροφορίες: Texnis Productions 13:00 – 17:00 στο τηλέφωνο: 210 9345378



Γενικός συντονιστής δράσεων Κωνσταντίνος Βάντζος