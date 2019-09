Προσωπική συμφωνία του Ρόναλντ Χάργουντ στο θέατρο Κολοσσαίον

Έπειτα από 150 sold out παραστάσεις στο «Από Μηχανής Θέατρο», στην Αθήνα, το έργο που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο, την περασμένη σεζόν έρχεται στη Θεσσαλονίκη.

Το βραβευμένο έργο «Προσωπική συμφωνία» (Taking sides) του Ρόναλντ Χάργουντ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά αποτελεί ρεσιτάλ ερμηνείας και ενθουσίασε κοινό και κριτικούς.



«Η Προσωπική Συμφωνία» «ανεβαίνει» στο θέατρο Κολοσσαίον από 25 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου.



Στους κεντρικούς ρόλους οι Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Βαλαβανίδης και Αλέξανδρος Μπουρδούμης.



Υπόθεση



Στη Ναζιστική Γερμανία, ο Βίλχελμ Φουρτβένγκλερ θεωρείται ο σημαντικότερος Διευθυντής Ορχήστρας γι’ αυτό και χαίρει της εύνοιας του Αδόλφου Χίτλερ. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο κατεχόμενο Βερολίνο, ο Φουρτβένγκλερ θα κατηγορηθεί για τη σχέση του με το Ναζιστικό καθεστώς και θα υποβληθεί σε ανάκριση από τους Αμερικανούς. Την ανάκριση του μαέστρου αναλαμβάνει ο ταγματάρχης Άρνολντ ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να αποδείξει πως ο μουσικός υπήρξε στέλεχος των Ναζί κι εκμεταλλεύτηκε τα προνόμια που του προσέφερε το Κόμμα. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι μηδαμινά μόλο ταύτα, τα επιχειρήματα του Φουρτβένγκλερ σχετικά με τη «διατήρηση της Γερμανικής μουσικής παράδοσης και των υψηλών αξιών», συγκρούονται με τις ανεξίτηλες μνήμες του Ταγματάρχη από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τους αμέτρητους νεκρούς. O μάρτυρας που θα αλλάξει την τροπή της ανάκρισης είναι ο Ρόντε, δεύτερο βιολί της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, ο οποίος με αντάλλαγμα την προσωπική του απαλλαγή, προδίδει κρυφές πτυχές του μαέστρου.



Στην Προσωπική συμφωνία η δράση συμβαίνει σε ένα τοπίο από ερείπια. Διόλου τυχαία. Γιατί εκτός από τα ορατά ερείπια του πολέμου, των βομβαρδισμών, υπάρχουν κι εκείνα τα βαθιά ριζωμένα στις ψυχές των ανθρώπων, αποτέλεσμα ενός άλλου «πολέμου» εσωτερικού, υπαρξιακού. Τα πρόσωπα στέκονται στα ορατά ερείπια για να μιλήσουν τη δική τους ιστορία, ιστορία-ψηφιδωτό της «μεγάλης» Ιστορίας, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν και να επουλώσουν τις ψυχικές τους πληγές. Αυτές οι «μικρές» ιστορίες είναι που θα φωτίσουν στα μάτια μας τη «μεγάλη» Ιστορία για να μας επιτρέψουν τελικά και τη δική μας προσωπική εμπλοκή σε γεγονότα του παρελθόντος τα οποία αν και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, φωτίζουν πρακτικές του μέλλοντος.



Το έργο Προσωπική συμφωνία (Taking sides) του Ρόναλντ Χάργουντ (συγγραφέα του επίσης βραβευμένου έργου The dresser), γράφτηκε το 1995 και βασίζεται σε πραγματικά ημερολόγια του σπουδαίου μαέστρου Βίλχελμ Φουρτβένγκλερ τα οποία κρατούσε κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του. Η πρεμιέρα του έργου έγινε στην Αγγλία, στο Minerva Theatre του Τσίτσεστερ σε σκηνοθεσία Χάρολντ Πίντερ. Για την ερμηνεία του μαέστρου ο Ντάνιελ Μάσεϊ απέσπασε το βραβείο Laurence Olivier Award for Best Actor ενώ το έργο τιμήθηκε με το βραβείο Laurence Olivier Award for Best New Play. Το 2001 μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη σε διασκευή του ίδιου του συγγραφέα, σκηνοθεσία του Ούγγρου Ίστβαν Σάμπο και με τον Χάρβευ Καϊτέλ στο ρόλο του ανακριτή Άρνολντ.



Συντελεστές:



Μετάφραση: Αθανασία Α. Καραγιαννοπούλου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μυλωνάς

Σκηνικά- Κοστούμια: Αγγελική Αθανασιάδου, Λήδα Σπερελάκη.

Μουσική Επιμέλεια/ Σύνθεση: Παύλος Κατσιβέλης

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Επιμέλεια Κίνησης και Χορογραφίες: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Βοηθός σκηνοθέτη: Βίκυ Παναγιωτοπούλου

Β΄ βοηθός σκηνοθέτη: Χρήστος Καρανικόλας



Παίζουν:



Νικήτας Τσακίρογλου: Βίλχελμ Φουρτβένγκλερ

Χρήστος Βαλαβανίδης: Χέλμουτ Ρόντε

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Ταγματάρχης Άρνολντ

Άννα Ελεφάντη: Έμμυ Στράουμπε

Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου: Ταμάρα Ζαχς

Παναγιώτης Γουρζουλίδης: Υπολοχαγός Ντέιβιντ Γουίλς



Πληροφορίες



Πρεμιέρα: Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, 19.00



Πρόγραμμα Παραστάσεων: Τετάρτη: 19.00, Πέμπτη, Παρασκευή, 21.00, Κυριακή: 20.00, *Σάββατο 28/9: 15.00, Σάββατο 5/10: 18.00 και 21.00.



Κολοσσαίον: Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 150, τηλ.: 2310- 834996



Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος Α ζώνη: 25€. Γενική είσοδος Β ζώνη: 20€. Φοιτητικό- ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65 ετών: 18€. Εξώστης: 16€.



Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/theater/theatro-kolosseon/prosopiki-symfonia/,θέατρο Κολοσσαίον (Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 150, τηλ.: 2310- 834996), θέατρο Αυλαία (Πλ. Χ.Α.Ν.Θ. τηλ.: 231- 023 0013)



*Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου θα δοθεί μια matinée παράσταση, στις 15.00 καθώς ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, το βράδυ, θα παρευρίσκεται στην πανελλήνια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κώστα Γαβρά «Ενήλικοι στην αίθουσα», όπου πρωταγωνιστεί.



Εκτέλεση Παραγωγής: εταιρεία «Γίνονται Έργα»