«Radiotrip» του Χρήστου Παπαμιχάλη με τον Θοδωρή Μαυρογιώργη

Ο Χρήστος Παπαμιχάλης για να γιορτάσει τα 20 χρόνια του στο ραδιόφωνο βάζει τον Θοδωρή Μαυρογιώργη να κάνει μια διαδρομή μ’ ένα αυτοκίνητο που έχει χαλασμένο ραδιόφωνο και αλλάζει σταθμούς, εποχές και ρεπερτόριο όποτε αυτό θέλει. Από μόνο του.



Στο ανεξέλεγκτο αυτό ζάπινγκ θα πέσουμε πάνω στις φωνές των παραγωγών που μας έχουν κάνει ατελείωτες ώρες ραδιοφωνικής παρέας και στις φωνές των καλλιτεχνών που στην 20χρονη αυτή πορεία βγήκαν από το ραδιόφωνο και μπήκαν στην ζωή. Έγιναν φίλοι δηλαδή.



Το Radiotrip είναι μια μουσική παράσταση (κανονικότατη) με ραδιοφωνική λογική. Φανταστείτε μια εκπομπή να «ζωντανεύει». Ο Χρήστος Παπαμιχάλης βάζει τα τραγούδια στην σειρά και τις ιστορίες ενδιάμεσα και ο Θοδωρής Μαυρογιώργης αναλαμβάνει να τα ζωντανέψει όλα με τη μπάντα του και την ερμηνεία του. Αγαπημένα, στα όρια του λατρεμένα τραγούδια, άλλα πασίγνωστα και άλλα όχι τόσο, από Ξαρχάκο μέχρι Depeche Mode γίνονται ένα 3ωρο live με την καρδιά και τη συγκίνηση του ραδιοφώνου.



Και όπως συμβαίνει πάντα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ακόμα και αν αυτή γίνεται μια μουσική παράσταση, δεν λείπουν οι εκπλήξεις. Καλεσμένοι φίλοι, αγαπημένες φωνές και νεότεροι καλλιτέχνες περνούν από τη σκηνή του Radiotrip και φτιάχνουν μοναδικές στιγμές. Στην πρεμιέρα της Παρασκευής 19/10 ο Γιάννης Κότσιρας, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, ο Απόστολος Ρίζος και ο Κόμης Χ είχαν όλη από μια έκπληξη, με αποκόρυφωμα το ανέκδοτο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα «Κοίτα γύρω» σε μουσική Χριστόφορου Γερμενή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα που παίχτηκε για πρώτη φορά και τραγουδήθηκε απ’ όλους μαζί.



Τη σειρά στις εκπλήξεις και στη συγκίνηση αυτήν την Παρασκευή 26/10 παίρνουν, η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης, η Katerine Duska, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Sneaky Blackbird. Αλλά το τι θα συμβεί δε θα το πούμε. Θα συμβεί πρώτα και θα το πούμε μετά.



Σας περιμένουμε την Παρασκευή στο Σταυρός του Νότου Plus για το Radiotrip 2.



Στις παραστάσεις συμμετέχουν:



Παρασκευή 26 Οκτωβρίου: Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Katerine Duska, Γιάννης Παπαγεωργίου, Sneaky Blackbird



Παρασκευή 2 Νοεμβρίου: Φοίβος Δεληβοριάς, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ορέστης Ντάντος, Λάμπης Κουντουρόγιαννης



Παρασκευή 9 Νοεμβρίου: Κωστής Μαραβέγιας, Marietta Fafouti, Σπύρος Γραμμένος, Word of mouth, Γιώργος Ζιώρης, Γιάννης Μαργάρης



Concept, επιμέλεια προγράμματος: Χρήστος Παπαμιχάλης

Ενορχήστρωση: Θοδωρής Μαυρογιώργης και η μπάντα του

Σκηνοθεσία: Μαριέττα Σπηλιοπούλου

Κείμενα: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Χρήστος Παπαμιχάλης



Μουσικοί:



Νικόλας Μέρμηγκας: λάφτα, λαούτο, μπουζούκι, μαντολίνο

Αντώνης Χατζηκωνσταντής: Πλήκτρα, φωνητικά

Αλέξης Σταυρόπουλος: τύμπανα

Γιώργος Καρδιανός: Κιθάρες

Πάνος Φουρμουζής: Μπάσο



Φωτογραφίες, video: Δημήτρης Μακρής

Ηχολήπτης: Γιάννης Παπαϊωάννου

Σχεδιασμός φώτων: Μενέλαος Ορφανός

Χειρισμός φώτων: Γιώργος Φωκιανός

Artwork: Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος



Σταυρός του Νότου Plus