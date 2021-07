«Tape» με τους Κ. Κάππα, Δ. Λιακόπουλο και την Ε. Αλεξίου στο Γυάλινο UpStage

Στο Γυάλινο UpStage τη σεζόν 2021-22 θα συναντήσουμε την παράσταση «Tape» (Season 2). Ένα σύγχρονο, μοντέρνο, γρήγορο έργο με έξυπνο χιούμορ, που μέσα σ αυτό αναγνωρίζεις το κίνημα #MeToo που τον τελευταίο καιρό μας έχει απασχολήσει πολύ.



Στο μικρό δωμάτιο ενός μοτέλ στο Μίσιγκαν δύο παλιοί φίλοι και συμμαθητές, ο Βίνσεντ (Κωνσταντίνος Κάππας) και ο Τζον (Δημήτρης Λιακόπουλος), συναντιούνται με αφορμή την προβολή της ταινίας του Τζον σε ένα τοπικό κινηματογραφικό φεστιβάλ. Μέσα από μία σύντομη ανασκόπηση της μέχρι τώρα πορείας τους, αρχίζουν να αναμοχλεύουν το παρελθόν. Όταν όμως ο Βίνσεντ κατηγορεί τον Τζον για βιασμό της πρώην κοπέλας του ίδιου, Έιμι, πιέζοντάς τον με κάθε τρόπο να το παραδεχτεί, το αμφιλεγόμενο περιστατικό θα πάρει διαστάσεις προσωπικής κόντρας. H Έιμι (Εμμανουέλα Αλεξίου), προσκεκλημένη από τον Βίνσεντ, θα μπει αναπάντεχα στο δωμάτιο για να δώσει τη δική της, διαφορετική εκδοχή…



Πώς αντιλαμβάνεται και πώς αναπαράγει ο κάθε χαρακτήρας ένα περιστατικό που ανήκει στο παρελθόν και με ποιον τρόπο ο χρόνος διαστρεβλώνει τις θέσεις τους;



Το «Tape» θίγει το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης και του βιασμού και απαντά στο ερώτημα: Τι συνιστά τελικά τον βιασμό; Ποια είναι τα όρια και ποια τα σημάδια ότι μια γυναίκα συναινεί ή όχι στην σεξουαλική πράξη; Δύο δεκαετίες μετά την πρώτη παρουσίασή του, το «Tape» (Season 2) είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, με το κίνημα me too να βοηθά τις γυναίκες να σπάσουν την σιωπή τους.



Το «Tape» του Stephen Belber ανέβηκε για πρώτη φορά στο Actors Theatre του Louisville, στο πλαίσιο του “Humana Festival of New American Plays,” ενώ το 2001 η ταινία του Richard Linklater, σε σενάριο του ίδιου του συγγραφέα, ξεχώρισε με πρωταγωνιστές τους Ίθαν Χοκ, Ούμα Θέρμαν και Ρόμπερτ Σον Λέοναρντ.

Αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές, η ταινία ακολούθησε μια επιτυχημένη φεστιβαλική πορεία, ενώ η Ούμα Θέρμαν προτάθηκε ως υποψήφια καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στα “Film Independent Spirit Awards” (2002).



Το «Tape» παρουσιάστηκε στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου 104 τη θεατρική σεζόν 2019 – 2020 και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.



Πρωταγωνιστούν:

Κωνσταντίνος Κάππας, Εμμανουέλα Αλεξίου, Δημήτρης Λιακόπουλος

Απόδοση: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Σκηνογράφος: David Negrin

Ενδυματολόγος: Έλενα Φιλιππίδου

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Μουσική επιμέλεια: Ηλίας Παπαχαραλάμπους

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου

Φωτογραφίες: Βάσια Αναγνωστοπούλου

Art Work: Amarildo

Έναρξη παραστάσεων: Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Σκηνή Up Stage



ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 20:00



Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο μέχρι νεοτέρας θα λειτουργήσει αμιγώς ως χώρος υποδοχής πολιτών που έχουν εμβολιαστεί πλήρως και με τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά του Covid 19; ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου.

Κατά την είσοδο των θεατών στον χώρο θα γίνεται έλεγχος των απαραίτητων πιστοποιητικών, όπως αυτός θα οριστεί από την κυβέρνηση.

Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ!

https://www.viva.gr/tickets/theatre/gyalino-upstage/tape/