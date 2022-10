Tea ceremony - Ακύρωση παραστάσεων λόγω πένθους

Ακυρώνονται οι παραστάσεις του έργου «Tea ceremony», οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για τις 16-17-23 και 24 Νοεμβρίου στο Bios καθώς χθες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, ο σκηνοθέτης Άχιμ Βίλαντ. Ο θάνατος τον βρήκε ξαφνικά την Τετάρτη στη Σικελία, όπου βρισκόταν για την παρουσίαση της παράστασής του «Tελετή Τσαγιού» στο Φεστιβάλ Off Fringe της Κατάνιας.

Λίγα λόγια για εκείνον:

Το έργο που αφήνει πίσω του ο βραβευμένος Γερμανός σχεδιαστής και συγγραφέας- σκηνοθέτης κινούνταν ανάμεσα στα εικαστικά, τη σκηνική παράσταση και τη δραματουργία. Η στενή του σχέση με την Κύπρο ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από 18 χρόνια, όταν γνωρίστηκε με τον Μάριο Ιωάννου στην Αθήνα. Για πάνω από μία δεκαετία, είχε επιλέξει την Κύπρο ως μόνιμη βάση της ζωής του και της καριέρας του και συγκεκριμένα τη Λεμεσό, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Ήταν ο καλλιτεχνικός συν-διευθυντής, μαζί με τον Μάριο Ιωάννου, της παραστατικής κολεκτίβας SRSLYyours-μιας ομάδας διεθνών ερμηνευτών, συγγραφέων, εικαστικών και δραματουργών με αντικείμενο μια συμπεριληπτική και μη ιεραρχική διαδικασία ανάπτυξης περιεχομένου πάνω σε κοινωνικοπολιτικά θέματα. Η πολυδιάστατη δουλειά της ομάδας βασίζεται στις αρχές του θεάτρου της επινόησης.



Οι πιο πρόσφατες παραγωγές της κολεκτίβας, εκτός από το «Tea Ceremony» (2019) που παρουσιάστηκε σε 12 χώρες, ήταν οι παραστάσεις «Fear Industry» (2015), «Egoland» (2017), «Picture Perfect» (2021), ενώ πρόσφατα παρουσίασαν με τον Μάριο Ιωάννου μια δική τους σύλληψη πάνω στην «Ελένη» του Γιάννη Ρίτσου. Οι παραγωγές τους έχουν περιοδεύσει εκτενώς σε διεθνή φεστιβάλ λαμβάνοντας πολλά βραβεία, διακρίσεις και κριτικές. Η κολεκτίβα ενέπλεξε καλλιτέχνες από Κύπρο, Γερμανία, Ελλάδα, Σουηδία, Ελβετία και Ιαπωνία.

Ο Άχιμ Βίλαντ είχε διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής της 5ης έκδοσης του Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Buffer Fringe, το 2018, ενώ την περίοδο 2016-17 διηύθυνε το φιλόδοξο πρότζεκτ «Uniting the Mediterranean Sea», που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης- Πάφος 2017. Το Μάρτιο του 2023 επρόκειτο να υπογράψει για λογαριασμό του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου τη σκηνοθεσία της παραγωγής της Νέας Σκηνής με τη θεατρική μεταφορά του αντιφασιστικού μυθιστορήματος του Έντεν φον Χόρβατ «Νιάτα χωρίς Θεό».

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Στουτγκάρδη, ο Άχιμ Βίλαντ μετέβη στις ΗΠΑ για να ολοκληρώσει με υποτροφία το μεταπτυχιακό του στις καλές τέχνες στο Rhode Island School of Design (RISD). Εργάστηκε, δίδαξε και έδωσε διαλέξεις σε πολλά μέρη της Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής και της Μέσης Ανατολής ενώ συμμετείχε με έργα του σε δράσεις σημαντικών μουσείων στο εξωτερικό, όπως το Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης, το Μουσείο J. Paul Getty του Λος Άντζελες, το Μουσείο Μπρονξ, το Γερμανικό Guggenheim στο Βερολίνο, το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έργα του είχαν βραβευθεί και παρουσιαστεί σε έκθεση στο American Center for Design (ACD) στο Σικάγο των Η.Π.Α.

Κατείχε θέσεις διδασκαλίας στο Τμήμα Σχεδιασμού και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Rhode Island School of Design, στο HWZ και το F+F School for Media and Design της Ζυρίχης, το VCU/Q (Σχολή Τεχνών Πανεπιστημίου Virginia Commonwealth/ Κατάρ), αλλά και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Πραγματοποίησε εργαστήρια και διαλέξεις σε διεθνές επίπεδο, εξέθεσε ανεξάρτητα έργα τέχνης και σκηνοθέτησε παραστάσεις και θεατρικά πρότζεκτ σε όλη την Ευρώπη.