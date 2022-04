Τελευταίες παραστάσεις για το «Talk Show» στο Θέατρο Αποθήκη

Το «Talk Show», η καφκική κωμωδία τηλεοπτικής (υπο)κουλτούρας, του Βασίλη Μαγουλιώτη (που υπογράφει με το συγγραφικό ετερώνυμο “Suyako), σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή, ολοκληρώνει τον κύκλο των παραστάσεών του τη Δευτέρα 18 Απριλίου στο θέατρο Αποθήκη. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Στέλιος Ιακωβίδης, ο Άρης Μπαλής και ο Πανάγος Ιωακείμ.



HOST: “Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλωσορίσαμε όλοι στην υπέροχη φάση που γίνεται εδώ δε με ξέρετε το ξέρω δε σας ξέρω και το ξέρετε κι ό,τι γίνει εδώ απόψε παρακαλώ ας μείνει μεταξύ μας μη βγούμε παραέξω δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα μας βλέπουνε και μικρά παιδιά μη μας δούνε θα δούνε τι κάνουμε και θα πάνε να το κάνουνε στο σπίτι και θα βρούμε κάνα μπελά.”





Ένα συναρπαστικό late-night talk show επί σκηνής, με έναν εκκεντρικό οικοδεσπότη, πολλές εκπλήξεις, ξεκαρδιστικά παιχνίδια και πολλά πολλά δώρα! Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο καλεσμένος δεν ξέρει γιατί βρίσκεται εκεί…Και δεν του είναι καθόλου εύκολο να καταλάβει…



HOST: (τραγουδάει Bob Dylan) Something is happening here, but you don’t know what it is... Do you, mr Jones?



Μέσα από μια φαινομενικά ακίνδυνη τηλεοπτική συγκυρία, βουτάμε σε ένα μυστήριο, κωμικό πανδαιμόνιο πληροφοριών, μέχρι να γκρεμιστούνε όλα και να μείνει μόνο το κουκούτσι: Γιατί είμαι εδώ; Τι είναι εδώ; “Τι συναισθήματα σου προκαλεί η θέα ενός αναποδογυρισμένου χρυσομπάμπουρα στο μπαλκόνι σου μες στο κατακαλόκαιρο;”



Ο μηχανισμός ενός τηλεοπτικού Talk Show.

Ο μηχανισμός της ζωής.

Συντελεστές παράστασης:

Κείμενο: Suyako

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Σκηνικά - Κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα

Μουσική: Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης

Βίντεο - φωτογραφίες - artwork: Χρήστος Συμεωνίδης

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Κουτσιούμπα

Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου: Αγγελική Βασιλοπούλου Καμπίτση

Παραγωγή : Olympiaculture IKE, ΙΑΝΟΣ ΑΜΚΕ

Παίζουν: Στέλιος Ιακωβίδης, Άρης Μπαλής, Πανάγος Ιωακείμ

Διάρκεια παράστασης : 60 λεπτά

Γενική Είσοδος : 12 ευρώ

Αγορά Εισιτηρίων Viva.gr εδώ

Θέατρο Αποθήκη: Σαρρή 40, Ψυρρή



Τηλέφωνο : 210.3253153