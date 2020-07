Τι θα δούμε στο Studio Μαυρομιχάλη τη νέα σεζόν

Το studio Μαυρομιχάλη όλο αυτό το διάστημα που τα θέατρα παραμένουν κλειστά, αρνήθηκε πεισματικά να μεταφέρει τις παραστάσεις του στο διαδίκτυο, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η ζωντανή επαφή είναι αναντικατάσταστη. Προτιμήσαμε να μείνουμε σιωπηλοί. Σιωπηλοί, αλλά όχι ανενεργοί. Διαβάσαμε, σκεφτήκαμε, ονειρευτήκαμε, συζητήσαμε, προγραμματίσαμε και τώρα, είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε τα σχέδιά μας με αποφασιστικότητα, αισιοδοξία, πείσμα και πίστη.

Με δύο έργα που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, «Ο Τζέμ» της Ελέιν Μέρφυ και «Χάρπερ Ρήγνκαν» του Σάιμον Στήβενς, την έκτη σεζόν για την εμβληματική μας πλέον παράσταση «Το Κιβώτιο» του Άρη Αλεξάνδρου και με την συνεργασία μας για πρώτη φορά με μια σπουδαία ηθοποιό, την κυρία Μίνα Αδαμάκη, το studio Μαυρομιχάλη ατενίζει με αισιοδοξία την επόμενη θεατρική περίοδο, έχοντας στο μυαλό μας και την ψυχή μας την πεποίθηση ότι το θέατρο αποτελεί βάλσαμο στην ψυχή των ανθρώπων τα τελευταία 2500 χρόνια και επομένως κανένας ιός δεν είναι ικανός να το σταματήσει.

Φώτης Μακρής

«Ο Τζεμ» της Ελέιν Μέρφυ

Προγραμματισμένη πρεμιέρα: 10 Οκτωβρίου 2020

Κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00

Ο Θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» και το studio Μαυρομιχάλη θα παρουσιάσουν από τις 10 Οκτωβρίου 2020, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το έργο της Ελέιν Μέρφυ «Ο Τζεμ» σε μετάφραση Χρίστινας Μπάμπου Παγκουρέλη και σκηνοθεσία Φώτη Μακρή.

Με τις Μίνα Αδαμάκη, Στέλλα Κρούσκα και Βασιλίνα Κατερίνη.

Το έργο «Ο Τζεμ» γράφτηκε το 2008 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς στο Dublin Fringe Festival στο Δουβλίνο και κέρδισε το βραβείο Fishamble New Writing Award.

Την ίδια χρονιά ήταν υποψήφιο για το καλύτερο εργο της χρονιάς στην Ιρλανδία από τα Irish Times Theatre Awards.



Το 2009 παρουσιάστηκε στο Edinburgh Fringe Festival στη Σκωτία και κέρδισε το βραβείο Carol Tambor Best of Edinburgh Award.



Το 2008 , η Ελέιν Μέρφυ κέρδισε το βραβείο Stewart Parker BBC Northern Ireland Drama Award.

Από το 2008 μέχρι σήμερα, «Ο Τζεμ» έχει παιχτεί σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Λίγα λόγια για το έργο:

Τρεις γενιές γυναικών κάπου στο Δουβλίνο… κάπου στην Ευρώπη… κάπου δίπλα μας…

Η Κέι, η κόρη της η Λορέιν και η εγγονή της, η Άμπερ.

Μέσα από διαδοχικούς μονολόγους μας αφηγούνται τα γεγονότα μιας χρονιάς που θα αλλάξει άρδην τις ζωές τους και θα επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες τους.

Το πάρτι της αποφοίτησης. Ποτά, μεθύσι, κοκαΐνη στις τουαλέτες. Μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Μια βραδιά σάλσα και μια αποτυχημένη ερωτική συνεύρεση με προοπτική… Επίσκεψη σε sex shop : «Ποιόν δονητή θέλετε; Τον κλασικό λαγό ή τον Deluxe ; ». Ένας ναρκομανής και άστεγος πρώην σύζυγος. Συμβουλές της ψυχιάτρου : «Κάνε κάτι καλό για τον εαυτό σου!».

Και κάπου στο παρασκήνιο, ο παππούς Τζεμ. Απών στο έργο, αλλά παρών στις ζωές των τριών γυναικών.

Η κάθε μία από αυτές τις γυναίκες παλεύει μόνη με τον εαυτό της και με τους γύρω της για να μπορέσει να οργανώσει και να ζήσει την ζωή της με τον τρόπο που αυτή θα ήθελε. Μήπως όμως τελικά η λύση είναι δίπλα μας; Μήπως η λύση τελικά είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε;

Τρυφερό αλλά και σκληρό, συγκινητικό αλλά και γεμάτο χιούμορ, ανατρεπτικό και τολμηρό, το έργο της Ιρλανδής Ελέιν Μέρφυ, έρχεται να μας υπενθυμίσει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε όλοι μας, ότι ο άνθρωπος πάνω απ’όλα έχει ανάγκη την επαφή, το άγγιγμα, την κατανόηση την αλληλεγγύη και την αγάπη.

Συντελεστές:

Μετάφραση : Χριστίνα Μπάμπου - Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία : Φώτης Μακρής

Βοηθός σκηνοθέτη : Δώρα Χρουσανίδου

Φωτογραφίες : Ανθούλα Κουτούπη

Παίζουν: Μίνα Αδαμάκη, Στέλλα Κρούσκα, Βασιλίνα Κατερίνη

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:



Προγραμματισμένη πρεμιέρα: 10 Οκτωβρίου 2020

Κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:



Κανονικό : 15 ευρώ (Κάθε Σάββατο), 12 ευρώ ( Κάθε Κυριακή)

Φοιτητικό, κάτω των 25 ετών, άνω των 65, Α.Μ.Ε.Α. : 10 ευρώ

Άνεργοι, ατέλειες : 8 ευρώ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 80 λεπτά

«Το Κιβώτιο» του Άρη Αλεξάνδρου

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΗ ΧΡΟΝΙΑ

Από 9 Οκτωβρίου 2020 έως 15 Ιανουαρίου 2021

ΓΙΑ 15 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κάθε Παρασκευή στις 21:00

«Το Κιβώτιο», το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου, παρουσιάζεται σε μορφή θεατρικού μονολόγου, για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο Studio Μαυρομιχάλη, σε σκηνοθεσία Φώτη Μακρή και Κλεοπάτρας Τολόγκου.

Ο Φώτης Μακρής, που υποδύεται τον κεντρικό ρόλο, εκτός από το Studio Μαυρομιχάλη, στα 5 χρόνια επιτυχίας της παράστασης ταξίδεψε με το «Το Κιβώτιο» σε 28 πόλεις σε όλη την Ελλάδα καθώς και στη Πάφο της Κύπρου (στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 2017).

Το έργο

Στα τέλη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, μια ομάδα ανταρτών αναλαμβάνει μετά από σχετική εντολή του Γενικού Αρχηγείου να μεταφέρει, περνώντας μέσα από εχθρικό έδαφος, ένα κιβώτιο αγνώστου περιεχομένου, με παραλήπτες τη διοίκηση μιας ανταρτοκρατούμενης πόλης. Στη διάρκεια της αποστολής η ομάδα αρχίζει να χάνει τα μέλη της σταδιακά μέχρι που τελικά σώζεται ένας μόνο αντάρτης, ο οποίος τελικά κατορθώνει να παραδώσει το κιβώτιο. Όταν όμως φτάνει στον προορισμό του, διαπιστώνεται πως είναι άδειο και ο αντάρτης φυλακίζεται από τους άλλους συντρόφους του ως δολιοφθορέας. Σε μια συγκλονιστική προσπάθεια να αποδείξει την αθωότητά του, ο ήρωας αρχίζει να συντάσσει αναφορές στον ανακριτή, όπου δεν διστάζει να εξηγεί και να ερμηνεύει, το νόημα της παράδοξης αποστολής τους. Ο συντάκτης των αναφορών δεν γνωρίζει τίποτα για την ταυτότητα του ανακριτή ούτε για τους δεσμώτες του, ούτε αν ο ανακριτής διαβάζει τα όσα του γράφει.

Ο Φώτης Μακρής ερμηνεύει, σε έναν συγκλονιστικό μονόλογο, τον ταραγμένο αυτόν ήρωα που σταδιακά αμφισβητεί κάθε είδους πεποίθηση. «Το Κιβώτιο», είναι το μοναδικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου και έχει χαρακτηριστεί ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το έργο ερμηνεύθηκε από αλληγορία για τον εμφύλιο και ως καταγγελία ενάντια σε κάθε είδους εξουσία, αλλά και ως ένα σχόλιο στον δυτικό πολιτισμό.

Συντελεστές:

Δραματουργική επεξεργασία - Σκηνοθεσία : Φώτης Μακρής, Κλεοπάτρα Τολόγκου

Σκηνογραφία : Διονύσης Μανουσάκης

Μουσική : Γιώργος Νινιός

Φωτογραφίες : Κωστής Καπελώνης

Παίζει ο Φώτης Μακρής

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ :

9 Οκτωβρίου 2020 – 15 Ιανουαρίου 2021

Κάθε Παρασκευή στις 21.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ :

Κανονικό : 10 ευρώ

Φοιτητικό, κάτω των 25 ετών και άνω των 65 ετών, Άνεργοι : 8 ευρώ

Ατέλειες : 5 ευρώ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 75 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

«Χάρπερ Ρήγκαν» του Σάιμον Στήβενς

Προγραμματισμένη πρεμιέρα : Άνοιξη του 2021

Ο Θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» και το studio Μαυρομιχάλη θα παρουσιάσουν την άνοιξη του 2021, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το έργο του Σάιμον Στήβενς, «Χάρπερ Ρήγκαν» σε μετάφραση Έρις Κύργια και σκηνοθεσία Φώτη Μακρή.

Το έργο

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας στις 16 Απριλίου του 2008 σε σκηνοθεσία Marianne Elliott.



Από τότε, έχει ανέβει σε δεκάδες παραγωγές σε όλο τον κόσμο.

Τι συμβαίνει όταν μια σαραντάχρονη εργαζόμενη γυναίκα αποφασίζει να αφήσει πίσω σύζυγο και κόρη χωρίς να πει σε κανέναν ούτε πού πάει ούτε εάν θα επιστρέψει ποτέ;

Η Χάρπερ Ρήγκαν, μια γυναίκα γύρω στα 40, μαθαίνει ότι ο πατέρας της πεθαίνει. Το αφεντικό της στην δουλειά αρνείται να της δώσει άδεια να τον επισκεφθεί. Εκείνη αγνοεί τις απειλές του, και φεύγει για να επισκεφτεί τον ετοιμοθάνατο πατέρα της.

Φτάνει στον προορισμό της πολύ αργά, καθώς ο πατέρας της έχει ήδη πεθάνει.

Μετά από διαδοχικές συναντήσεις με αγνώστους και την επίσκεψη στη μητέρα της με την οποία έχουν να μιλήσουν 2 χρόνια, η Χάρπερ επιστρέφει στο σπίτι της.

Η μικρή αυτή Οδύσσεια λειτουργεί καταλυτικά στην σκέψη της και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό της και τους γύρω της.



Ότα επιστρέφει, η δουλειά της δεν είναι εκεί… Η οικογένειά της είναι εκεί (;)…

Η ίδια είναι εκεί (;)…

Το έργο «Χάρπερ Ρήγκαν» πάνω απ' όλα είναι ένα ταξίδι συνειδητοποίησης και συμφιλίωσης. Μέσα σε ένα μόλις εικοσιτετράωρο, η ηρωίδα επείγεται, φεύγει, στενοχωριέται, πενθεί, κλαίει, θυμώνει, ξεκαθαρίζει, επιστρέφει. Στέκεται μετέωρη ανάμεσα στα θολά «θέλω της» και στα επιτακτικά «πρέπει». Κι έτσι, η σχεδόν επανάσταση που έκανε απέναντι στους άλλους, αποδεικνύεται ολοκληρωτική επανάσταση απέναντι στον εαυτό της. Και οι επαναστάσεις απέναντι στον εαυτό μας, είναι οι πιο σαρωτικές και ταυτόχρονα οι πιο συγκινητικές.

Η παράσταση επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο πολιτισμού.

Η παράσταση θα ανέβει σε μετάφραση Έρις Κύργια και σκηνοθεσία Φώτη Μακρή. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα ανακοινωθούν σύντομα.

Studio Μαυρομιχάλη



Μαυρομιχάλη 134, Τηλ. 2106453330