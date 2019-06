Το θεατρικό φαινόμενο «The Phantom of the Opera» έρχεται στο Christmas Theater

Το «The Phantom of the Opera» έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τους αυθεντικούς πρωταγωνιστές του West End του Λονδίνου.



Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα μιούζικαλ της παγκόσμιας σκηνής. Είναι η παράσταση που έχει χειροκροτηθεί από περισσότερους των 140.000.000 θεατών παγκοσμίως. Και ναι, επιτέλους, μπορούμε να πούμε την κλασική ατάκα «The Phantom of the Opera is here» και να την εννοούμε.



Το διάσημο μιούζικαλ του Andrew LIoyd Webber, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες παγκοσμίως με 12.000 παραστάσεις στο «Her Majesty’s Theatre» του Λονδίνου και παρουσιάσεις σε 165 πόλεις ανά τον κόσμο έρχεται από την People Entertainment Group στον υπερσύγχρονο χώρο του Christmas Theater τον Φεβρουάριο του 2020, στη μεγαλύτερη θεατρική παραγωγή που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα!



Το ρομαντικό και επιβλητικό έργο του Lloyd Webber με τα διάσημα κλασικά τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή, το άρωμα σασπένς και μυστηρίου και την τρυφερή ιστορία αγάπης μεταξύ της Κριστίν και του μυστηριώδους «Φαντάσματος της Όπερας των Παρισίων» ανεβαίνει στη σκηνή του Christmas Theater με την υπογραφή κορυφαίων διεθνών συντελεστών.



Ποιος δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020;



Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε.