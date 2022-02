Το έργο «Έξι στα Δώδεκα» της Τατιάνας Λύγαρη επανέρχεται σε streaming on demand προβολή

Το υβριδικό καλλιτεχνικό project «Έξι στα Δώδεκα» που εμπνεύσθηκε και σκηνοθέτησε η Τατιάνα Λύγαρη επαναπροβάλλεται λόγω επιτυχίας σε streaming on demand στο viva.gr.



Θέατρο και σινεμά συνυπάρχουν στη νέα αυτή πρόταση που συνδυάζει τον νεοελληνικό θεατρικό λόγο, τον πρωτότυπο σκηνικό χώρο ενός βαγονιού με compartments, τον κινηματογράφο και το διαδίκτυο.



Η γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτρια προσκάλεσε έξι σημαντικούς και καταξιωμένους Έλληνες πεζογράφους και θεατρικούς συγγραφείς, τους: Μιράντα Βατικιώτη, Άκη Δήμου, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Ανδρέα Στάικο, Φωτεινή Τσαλίκογλου και Μάκη Τσίτα να γράψουν 12 νέα θεατρικά κείμενα σύντομης διάρκειας, αντλώντας κυρίως την έμπνευσή τους από τον πρωτοποριακό, μη θεατρικό χώρο των 12 Compartments του New Wagon της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ.



Τα πρώτα 6 από τα 12 θεατρικά έργα κινηματογραφήθηκαν σαν ταινίες μικρού μήκους από τον Πάτροκλο Σκαφίδα και μία εξαιρετική ομάδα συντελεστών μέσα στα Compartments του βαγονιού, που διαμορφώθηκαν το καθένα διαφορετικά από τον εικαστικό Βασίλη Παφίλη. Οι θεατές έχουν τώρα την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν σε μία ενιαία προβολή, διάρκειας 2 περίπου ωρών.



Η Tατιάνα Λύγαρη σημειώνει: «Η ιδέα του cine-theatre προέκυψε κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας και προήλθε από τους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημική κρίση σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα των χώρων της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ. Το αδιέξοδο στην αξιοποίηση της μαγικής σχέσης εγγύτητας ηθοποιού-θεατή μάς άνοιξε νέους καλλιτεχνικούς δρόμους με καινοτόμες παρεμβάσεις μέσω της χρήσης των νέων μέσων και του διαδικτύου. Οι έξι σπουδαίοι συγγραφείς ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας προσφέροντας στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία καινούργια θεατρικά κείμενα υψηλής ποιότητας και στους θεατρόφιλους αλλά και σινεφίλ θεατές την ευκαιρία να απολαύσουν μία πρωτότυπη μείξη δύο διαφορετικών τεχνών».



Τα πρώτα έξι «μικρού μήκους» θεατρικά έργα που προβάλλονται σε streaming on demand μέσω της πλατφόρμας του viva.gr είναι: «Το ακρωτηριασμένο άγαλμα» της Φωτεινής Τσαλίκογλου, «Εκτός συστήματος» του Μάκη Τσίτα, «Εγκαρδιότητα» του Άκη Δήμου, «Η ευχάριστη όψη των πραγμάτων» της Αμάντας Μιχαλοπούλου, «Μην το πεις» της Μιράντας Βατικιώτη, «Βασίλισσα των νυχτερινών τρένων» του Ανδρέα Στάικου.



«Το ακρωτηριασμένο άγαλμα» της Φωτεινής Τσαλίκογλου



Πρόκειται για την ιστορία ενός φτωχού αγρότη στη Μήλο, που ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση από τους Τούρκους ανακάλυψε στο χωράφι του και ερωτεύτηκε έως συντριβής το κομματιασμένο μαρμάρινο άγαλμα της Αφροδίτης. Μια αλληγορία για την Ελλάδα. Για την υπαρξιακή σχέση των Ελλήνων με την καταγωγή τους. Με τα Μάρμαρα και την απαράμιλλη ομορφιά τους, με τον πειρασμό της τρέλας και του μεγαλείου. Το έργο είναι εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα της συγγραφέως «ο Έλληνας ασθενής» (εκδ.Καστανιώτη, 2018).



«Εκτός συστήματος» του Μάκη Τσίτα



Στο κουπέ ενός τρένου, που ταξιδεύει Αθήνα- Θεσσαλονίκη συναντιούνται μία επίδοξη συγγραφέας και ο υπεύθυνος λογοτεχνίας ενός μεγάλου εκδοτικού οίκου. Το ταξίδι τους ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς όντας και οι δύο άνθρωποι με κοινό κόσμο, αυτόν του βιβλίου.Μια κωμική ιστορία με πολλές σουρεαλιστικές πινελιές που ερευνά το θέμα της απόρριψης, κατά πόσο αυτή μπορεί να γίνει εφαλτήριο για βελτίωση και πρόοδο ή τέλμα για ακατάπαυστη γκρίνια και άγονη μεμψιμοιρία. Αλλά και σε τι ακραίες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν οι λάθος επιλογές των ανθρώπων τόσο στην προσωπική όσο στην επαγγελματική τους ζωή.



«Εγκαρδιότητα» του Άκη Δήμου



Ένα απόγευμα σαν όλα τ’ άλλα του 1904, κατά τη διάρκεια ενός σιδηροδρομικού ταξιδιού από τη Γιάλτα στη Μόσχα, ο Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ δέχεται την απροσδόκητη επίσκεψη... της Λιούμπας, της ηρωίδας του έργου του «Ο Βυσσινόκηπος». Εξαντλημένος και μοναχικός εκείνος, αινιγματική και γοητευτική εκείνη, θα προσπαθήσουν να γεφυρώσουν την απόσταση που χωρίζει τον Συγγραφέα από τη Μούσα του, αναζητώντας το αδιόρατο εκείνο σημείο, στο μεταίχμιο της ζωής και του θεάτρου, που θα τους φέρει πιο κοντά στην προσωπική τους αλήθεια.



«Η ευχάριστη όψη των πραγμάτων» της Αμάντας Μιχαλοπούλου



Ένα ζευγάρι συναντιέται στο βαγόνι ενός ακίνητου τρένου και συμπληρώνει το παράξενο ερωτηματολόγιο που τους έχει δοθεί. Βαθμιαία δημιουργείται η εντύπωση πως μόνο όταν ολοκληρώσουν τις απαντήσεις τους θα αρχίσει το τρένο να κινείται. Είναι όμως τόσο απλό να συμπληρώσεις ένα ερωτηματολόγιο με προσωπικές ερωτήσεις; Και ταυτόχρονα να έχεις την εντύπωση ότι κάποιος σε παρακολουθεί; Ένα μυστηριώδες θεατρικό κείμενο γύρω από την αθέατη όψη των πραγμάτων που παραδόξως μπορεί να είναι ευχάριστη.



«Μην το πεις» της Μιράντας Βατικιώτη



Πώς μπορούν να χωρέσουν σε έναν τόσο μικρό χώρο που ταξιδεύει από την επαρχία στην Αθήνα τόσα πολλά μπαλόνια, τόσες φωτογραφίες γυναικών και γυναικεία παπούτσια, ένας άντρας ντυμένος νύφη και μια γυναίκα που βγάζει από το χαρτοφύλακά της ό,τι χρειάζεται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια; Το «Μην το πεις» μιλάει για όλες αυτές τις γυναίκες που κακοποιούνται συστηματικά μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, η κοινότητα το γνωρίζει, αλλά επιμένει να σωπαίνει. Απομεινάρια άλλων εποχών; Όχι, λάθος. Ακόμα συμβαίνει. Στο παρόν. Και πρέπει να το πεις.



«Βασίλισσα των νυχτερινών τρένων» του Αντρέα Στάικου



Δύο άγνωστοι, ένας άντρας και μία γυναίκα, συνταξιδεύουν στο κουπέ ενός τρένου κατά τη διάρκεια ενός νυχτερινού ταξιδιού. Ένα παιχνίδι αρχίζει μεταξύ τους με μυστηριώδη εξέλιξη και απροσδόκητο φινάλε. Ο συγγραφέας σημειώνει: «Το Θέατρο περισσότερο ως τρόπος ζωής παρά Τέχνη, κατακλύζει τον χώρο και τον χρόνο της καθημερινότητας, πληροί το μεγάλο κενό της μικρής μας ζωής με το παιχνίδι των ψευδαισθήσεων. Και το παιχνίδι των ψευδαισθήσεων αν κρατά όσο κι ένα μακρινό, μα τόσο, τόσο σύντομο σιδηροδρομικό ταξίδι έχει τη δική του χάρη, μιαν άλλη χάρη, μια σιδηροδρομική χάρη».



Η σκηνοθεσία είναι της Τατιάνας Λύγαρη, την κινηματογράφιση ανέλαβε ο Πάτροκλος Σκαφίδας, τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Σάκης Μπιρμπίλης, τα κοστούμια ο Γιάννης Μετζικώφ, τις εικαστικές εγκαταστάσεις o Βασίλης Παφίλης, την πρωτότυπη μουσική οι Άλκηστις Ραυτοπούλου, Φώτης Μυλώνας και Γιώργος Στεφανακίδης και τη μουσική τίτλων η Άλκηστις Ραυτοπούλου. Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Μίχου, κομμώσεις: Κωνσταντίνος Σαββάκης, επιμέλεια μακιγιάζ: Αθηνά Γαλίφα, make-up artist: Μισέλ Ιβανώφ, επιμέλεια μακιγιάζ: Άρτεμις Ιωάννου, ηχολήπτης: Πάνος Γασπαράτος, ηλεκτρολόγος: Παναγιώτης Πλασκασοβίτης, graphics: BlackMamba, photos: Υπατία Κορνάρου, προβολή - επικοινωνία: ArtsPR.



Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Θοδωρής Αντωνιάδης, Εβελίνα Αραπίδη, Νέστωρ Κοψιδάς, Τατιάνα Λύγαρη, Πάνος Παπαγεωργόπουλος, Νίκος Παπαδόπουλος, Μαρίνα Πολυμέρη, Στέφη Πουλοπούλου, Κλαίρη Σαρρηκυριάκου.



Το project «ΕΞΙ στα ΔΩΔΕΚΑ» πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού



Info

Εισιτήριο 10€

Ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου και προβολή του έργου στο

https://www.viva.gr/tickets/streaming/theater/exi-sta-dodeka-ondemand/