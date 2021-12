Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου υποδέχεται το 2022 με νέες δράσεις

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αποχαιρετά το 2021 με το βλέμμα στραμμένο στις νέες δράσεις του 2022.

Το Open Plan, η πλατφόρμα χειμερινών δράσεων και συνεργασιών του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, που συστήθηκε στο κοινό με μεγάλη επιτυχία την περσινή σεζόν, επιστρέφει και το 2022 δυναμικά, με ανανεωμένο πρόγραμμα και συναρπαστικές καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Η νέα σειρά δράσεων εστιάζει στη σύνδεση της Μόδας με το Αρχαίο Δράμα, δίνει έμφαση σε εφηβικά εργαστήρια για το Θέατρο και τον Χορό και αναδεικνύει τη γοητεία της Λογοτεχνίας στο ραδιόφωνο, με όχημα ατμοσφαιρικές «Αλλόκοτες Ιστορίες».

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Open Plan θα υλοποιηθούν τέσσερις δράσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες ξεκινούν τον Ιανουάριο: 1) Το εργαστήριο Μόδας Morphés υπό την καθοδήγηση του καταξιωμένου σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλλου, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες *ουσες θα δημιουργήσουν ενδύματα εμπνευσμένα από τη μορφή της Ελένης του Ευριπίδη. 2) Το πολύπλευρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Youthquake υπό την καθοδήγηση της Γιώτας Αργυροπούλου και της θεατρικής ομάδας blindspot, που απευθύνεται σε εφήβους 14 – 17 ετών, με στόχο να αποτυπώσει τη δική τους, ιδιαίτερη σχέση με τον σύγχρονο κόσμο, απελευθερώνοντας την εκφραστική τους δύναμη. Με υλικό τις ανησυχίες, τις σκέψεις, τους προβληματισμούς, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα των εφήβων, το Youthquake, που θα διεξαχθεί από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, θα οδηγηθεί κατόπιν σε παράσταση με τη συμμετοχή των εφήβων αλλά και επαγγελματιών ηθοποιών, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2022.

Λίγο αργότερα, εντός της χειμερινής περιόδου, θα ξεκινήσουν δύο ακόμα αγαπημένες δράσεις του Open Plan, με ανανεωμένη φόρμα και περιεχόμενο: τα Radio Plays με θέμα, φέτος, «Αλλόκοτες Ιστορίες», σε καλλιτεχνική επιμέλεια Διονύση Καψάλη και της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Φεστιβάλ, Κατερίνας Ευαγγελάτου και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Χορού για εφήβους με τη Μαριάννα Καβαλλιεράτου Ancient Future Chorus.

Η επιλογή του Φεστιβάλ, εν μέσω πανδημίας, να ανταποκριθεί στην ανάγκη Κοινού και Δημιουργών για πρωτότυπο, ποιοτικό Θέατρο με όχημα τη ραδιοφωνική δημιουργία, έτυχε πέρσι πολύ θερμής υποδοχής. Η μοναχική ακρόαση κατάργησε τους χωροχρονικούς περιορισμούς και τα Radio Plays ενεργοποίησαν ένα σημαντικό καλλιτεχνικό δυναμικό από τον χώρο του Θεάτρου αλλά και της Μουσικής. Συνδυάζοντας φέτος το ραδιοφωνικό Θέατρο με τη Λογοτεχνία του φανταστικού, τα Radio Plays θα συνεχιστούν ως πρωτότυπη σειρά αυτοτελών έργων, με ενιαία σύλληψη και αφετηρία: πέντε ξεχωριστοί σκηνοθέτες *ιδες θα δώσουν ο καθένας τη δική του δημιουργική πνοή σ’ ένα λογοτεχνικό έργο από το σύμπαν του «φανταστικού». Ταυτόχρονα, για το σύνολο των έργων θα γραφτούν, όπως και πέρσι, πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις.

Συνεχίζεται, όμως, και το εργαστήριο που εμψύχωσε το 2021 για λογαριασμό του Φεστιβάλ η χορεύτρια και χορογράφος Μαριάννα Καβαλλιεράτου με τους συνεργάτες της, με στόχο να μυήσει το εφηβικό κοινό στη δημιουργική γλώσσα του σύγχρονου Χορού. Ήταν μια εξαιρετικά γόνιμη πρωτοβουλία, που έδωσε την δυνατότητα στους εφήβους να ανακαλύψουν τον Χορό, μέσα από μια βιωματική γνωριμία με το Αρχαίο Δράμα. Με αφετηρία έργα έργα του Αρχαίου Δράματος, οι έφηβοι μαθητές 13 – 17 ετών που θα συμμετάσχουν στο φετινό Ancient Future Chorus (αντί για Ancient Future Solo που ήταν πέρσι), θα δημιουργήσουν μια δική τους χορογραφική δημιουργία. Οι συμμετέχοντες *ουσες θα συνεργαστούν, ταυτόχρονα, με τη θεατρολόγο Παρασκευή Τεκτονίδου. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις δύο αυτές δράσεις θα ανακοινωθούν με ξεχωριστά δελτία τύπου εντός του Ιανουαρίου.

Η συμμετοχή σε όλες τις Οpen Plan δράσεις του Φεστιβάλ είναι δωρεάν.

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έχει προνοήσει ώστε να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την COVID-19 κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου. Σε περίπτωση έκτακτων μέτρων, το πρόγραμμα των συναντήσεων είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά.

Το πρόγραμμα Open Plan επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Morphés

Εργαστήριο Μόδας εμπνευσμένο από τη μορφή της ευριπίδειας Ελένης υπό την καθοδήγηση του διεθνούς σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλλου.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του εργαστηρίου Μόδας που ξεκίνησε το 2021 σε δημιουργικό διάλογο με το Αρχαίο Δράμα, το Φεστιβάλ προσφέρει ξανά τις Morphés υπό την καθοδήγηση, φέτος, του καταξιωμένου σχεδιαστή Μόδας Χρήστου Κωσταρέλλου. Πηγή έμπνευσης για τις Morphés του 2022 αποτελεί η Ελένη του Ευριπίδη. Σύμφωνα με το έργο, ειρωνικό δράμα με άφθονα κωμικά στοιχεία, η Ωραία Ελένη δεν έφθασε ποτέ στην Τροία· στην Τροία βρέθηκε μόνο ένα ομοίωμά της. Αποκαθιστώντας τη φήμη της μυθικής ηρωίδας, αλλά και αποκαλύπτοντας την ασύλληπτη ματαιότητα του Τρωικού Πολέμου, ο Ευριπίδης πραγματεύεται τις έννοιες της ομορφιάς, της γυναικείας ταυτότητας και αξιοπρέπειας, αλλά και το θεμελιώδες δίπολο «φαίνεσθαι» και «είναι», όπως αποτυπώνεται στη σχέση ειδώλου και πραγματικότητας.

Έχοντας σπουδάσει Σχέδιο Μόδας αλλά και Σχεδιασμό Θεατρικού Κουστουμιού στο London College of Fashion, στη Μεγάλη Βρετανία, ο διεθνής Έλληνας σχεδιαστής Χρήστος Κωσταρέλλος δημιουργεί, από το 1998, γυναικείες συλλογές που κινούνται στα όρια μεταξύ Μόδας και Θεάτρου. Οι δημιουργίες του αναδεικνύουν με ευφυή και δυναμικό τρόπο τις πολλαπλές εκφάνσεις της θηλυκότητας και διακρίνονται για τις ρευστές, γεμάτες κίνηση και κομψότητα φόρμες τους. Στο εργαστήριο Morphés θα οδηγήσει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, χωρίς προαπαιτούμενη εμπειρία στον χώρο της Μόδας, στη γνωριμία με τη διαδικασία δημιουργίας ενός πρωτότυπου γυναικείου ενδύματος, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την τελική εκτέλεσή της.

Η θεατρολόγος Έλλη Γαβριήλ είναι υπεύθυνη για την θεωρητική υποστήριξη του εργαστηρίου, το οποίο θα πλαισιωθεί επίσης από τον σκηνοθέτη και εικαστικό Βασίλη Νούλα, τη σχεδιάστρια Λυδία Βουσβούνη, τον creative director της Vogue Greece Νικόλα Γεωργίου, την εικαστικό Έλσα Χαραλάμπους, τη μηχανικό κλωστοϋφαντουργίας Μαρία Μανωλάκη, την πατρονίστ Αρετή Κομήνου και τη μοντελίστ Αντιγόνη Δράκου. Βοηθός στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εργαστηρίου θα είναι η θεατρολόγος – εκπαιδευτικός Μαρία Σταυροπούλου.

Διαβάστε το open call εδώ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Χρήστος Κωσταρέλλος



Από μικρή ηλικία ο Χρήστος Κωσταρέλλος ήρθε σε επαφή με τον χώρο της μόδας καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε αυτόν τον κλάδο. Απόφοιτος της Σχολής Δημητρέλη και του London College of Fashion, με αρκετές συνεργασίες για άλλους οίκους, λάνσαρε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 το δικό του ομώνυμο brand. Δημιουργός των high end συλλογών Costarellos, διεκδικεί δικαιωματικά τη θέση του στο παγκόσμιο προσκήνιο της μόδας με κεντρικό ατελιέ και παραγωγική μονάδα στην Αθήνα, showroom στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, πετυχημένη παρουσία στις σημαντικότερες εβδομάδες μόδας, καθώς και ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών με περισσότερα από 60 σημεία πώλησης σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων τα Harrods, Moda Οperandi, Harvey Nichols, Net a Porter, MyTheresa, Luisa via Roma. Αντλώντας έμπνευση από την πλούσια ελληνική κληρονομιά και παραμένοντας πιστός στην ενίσχυση της έννοιας «made in Greece», εστιάζει στην ηθική προσέγγιση της μόδας.

Έλλη Γαβριήλ



Θεατρολόγος, αριστούχος απόφοιτος (Υποτροφία Ι.Κ.Υ.) και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Έλλη Γαβριήλ είναι επίσης απόφοιτος του Εργαστηρίου Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας της Σχολής Βακαλό. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του Saarland στη Γερμανία, έχει ακόμα εργαστεί ως νομικός στην Αθήνα και τις Βρυξέλλες.

Μαρία Σταυροπούλου



Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία (ΑΠΘ) και είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (M. Ed.) Drama in Education του Trinity College of Dublin. Παρακολούθησε πλήθος σεμιναρίων θεάτρου, μεταξύ των οποίων το διετές Σεμινάριο Θεατρικής Αγωγής (Εργαστήρι θεάτρου Πόρτα), το Εργαστήρι Θεατρικής Πράξης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου) και το εργαστήριο «Υποκριτική: Θεωρία και Πράξη» του Εθνικού Θεάτρου.

Υouthquake

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα / παράσταση

υπό την καθοδήγηση της Γιώτας Αργυροπούλου

και της θεατρικής ομάδας blindspot

Ποιες είναι οι ανησυχίες, οι σκέψεις και οι προβληματισμοί, το χιούμορ, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα των εφήβων που μεγαλώνουν στην Αθήνα του 2022; Πώς επηρεάζονται από όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και πώς διαμορφώνουν την ταυτότητά τους; Τι είδους ενήλικες οραματίζονται να γίνουν και πώς θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο; Τι έχουν να μας πουν και πώς θα τους βοηθήσουμε να το εκφράσουν καλλιτεχνικά;

Φιλοξενώντας το «Youthquake», πολύπλευρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα εξελιχθεί σε παράσταση και θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Αθηνών Eπιδαύρου 2022, το Open Plan φιλοδοξεί να προκαλέσει φέτος έναν καλλιτεχνικό «σεισμό» με δημιουργούς τους ίδιους τους εφήβους.

Νεολογισμός που προκύπτει από τη σύνθεση των λέξεων «youth» και «earthquake», το «youthquake» ορίζει κάθε σημαντική πολιτισμική, πολιτική ή κοινωνική αλλαγή που προκύπτει από τις δράσεις των νέων· ένα νεανικό «σεισμό» κατά το Λεξικό της Οξφόρδης, που το 2017, ανακήρυσσε τον όρο «youthquake» ως λέξη της χρονιάς.

Καλούμε λοιπόν τους έφηβους 14 – 17 ετών που αγαπούν το Θέατρο, τον Χορό, τη Μουσική και θέλουν να πειραματιστούν με το βίντεο και τις νέες τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα ενδιαφέρονται για το νεανικό ακτιβισμό και τις κοινωνικές εξελίξεις στην πόλη μας και σε όλο τον κόσμο, να δηλώσουν συμμετοχή ώστε να γνωριστούν και να συνθέσουν με τη θεατρική ομάδα blindspot μια δημιουργική, πολυφωνική ομάδα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο το Θέατρο στην Εκπαίδευση.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Γιώτα Αργυροπούλου



Ηθοποιός και δημιουργός θεάτρου. Γεννήθηκε στην Aθήνα και σπούδασε Υποκριτική και Θέατρο στο Goldsmiths, University of London και Ιστορία της Τέχνης στο University of East London. Είναι συνιδρύτρια της θεατρικής ομάδας blindspot theatre group και έχει συμμετάσχει σε διάφορες παραγωγές της, μεταξύ των οποίων: Βρικόλακες (Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, 2018), Έντα Γκάμπλερ (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, 2015), HOTEL (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, 2015, και Φεστιβάλ Δημητρίων, 2016), Blink (Εθνικό Θέατρο του Όσλο, Φεστιβάλ Ίψεν, 2017) και X-Tokio (Από Μηχανής Θέατρο και Theaterlandschaft Südeuropa, 2015). Δημιούργησε τη σόλο περφόρμανς μακράς διάρκειας Ένα άτομο τη φορά (One Person at a Time) για την έκθεση «As One», η οποία διοργανώθηκε από το Marina Abramovic Institute και το NEON στο Μουσείο Μπενάκη, και προσκλήθηκε να συμμετάσχει στα residencies του Zürcher Theatre Spektakel και του Onassis Air του Ιδρύματος Ωνάση.

Έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις στην Αγγλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα (Άμλετ, Η καταιγίδα, Απόπειρες κατά της ζωής της, An Oak Tree), σε κινηματογραφικές ταινίες (Before Midnight, Μικρά όμορφα άλογα, Luton) και στη φιλμική εγκατάσταση The Airport. Έχει επίσης συγγράψει το έργο Αναζητώντας τον Χόλντεν Κόλφιλντ, θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος Ο φύλακας στη σίκαλη του Σάλιντζερ (Onassis Youth Theatre Festival, 2016) και την περφόρμανς Blink. Αυτή την περίοδο συνεργάζεται με τον δημιουργικό χώρο Tavros και είναι μέλος της καλλιτεχνικής κοινότητας του Onassis Air. Το τελευταίο έργο της, Alex(a), παρουσιάστηκε σε μορφή work in progress στο φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης MIRfestival. Έχει οργανώσει εργαστήρια για το θέατρο, την περφόρμανς και την ποίηση.

blindspot theatre group

Ιδρύθηκε το 2009 από την ηθοποιό Γιώτα Αργυροπούλου και τον κινηματογραφιστή Μιχάλη Κωνσταντάτο, με στόχο τη δημιουργία παραστατικών έργων που παντρεύουν διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία (θέατρο, εικαστικά, κινηματογράφος, μουσική, νέες τεχνολογίες), αναδεικνύοντας, μ’ αυτόν τον τρόπο, μια νέα αισθητική γλώσσα. Παράλληλα, η blindspot δουλεύει συστηματικά με ομάδες εφήβων, αξιοποιώντας την εμπειρία της στη δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία.

Το θεατρικό έργο της ομάδας, HOTEL, συγκαταλέχθηκε στους 17 φιναλίστ του ευρωπαϊκού διαγωνισμού Berliner Festspiele 2017 στο Stückemarkt του Theatertreffen. Η παράστασή τους Βρικόλακες, που αντλεί έμπνευση από το κλασικό έργο του Ίψεν, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2018, καθώς και στο Εθνικό Θέατρο του Όσλο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ίψεν 2020. Άλλες θεατρικές παραστάσεις της ομάδας: Έντα Γκάμπλερ, Blink, Ένα άτομο τη φορά, Αναζητώντας τον Χόλντεν Κόλφιλντ, Πτώση (2009-2010), βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Αλμπέρ Καμύ, Parklife (2011) στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Επικίνδυνες σχέσεις (2020) κ.ά. Ένα video-έργο της blindspot παρουσιάστηκε στην ομαδική έκθεση «The Right to silence?» το φθινόπωρο του 2021 στο Undercurrent της Νέας Υόρκης. Η ομάδα επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την περίοδο 2021-2023.

Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση



Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Κάτοχος πτυχίου Θεατρικών Σπουδών (London Metropolitan University, 2006), αριστούχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για το Θέατρο / Δράμα στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου του Warwick (2007) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (2012) στον τομέα του Θεάτρου στην Εκπαίδευση με θέμα την εφαρμογή του Συλλογικού Θεάτρου στην πολιτειακή εκπαίδευση των εφήβων και των νέων (Πανεπιστήμιο του Warwick). Έχει σπουδάσει υποκριτική στο Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας (2002) και στη Σχολή Θεάτρου Philippe Gaulier στο Παρίσι (2003).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μεταφορά πρακτικών και ειδών θεάτρου από την τέχνη στην εκπαίδευση, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, το πώς το θέατρο στο σχολείο λειτουργεί ως μέσο αναπαράστασης και καταγραφής της νεανικής κουλτούρας. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και εργαστήρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Την περίοδο 2014-2019 συμμετείχε ως ερευνήτρια στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα «Νέοι, θέατρο, ριζοσπαστική ελπίδα και ηθικό φαντασιακό». Συμμετείχε επίσης σε επιμορφωτικά προγράμματα με τη UNICEF και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων, με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πειραιά, με το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του ΕΚΠΑ, το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής.