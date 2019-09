Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ «Hairspray» με τον Μάρκο Σεφερλή στο θέατρο Ακροπόλ

Το θέατρο Ακροπόλ παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη χειμερινή σεζόν 2019-2020, το πολυβραβευμένο μιούζικαλ «Hairspray», που έχει διακριθεί παγκοσμίως, με 8 Tony Awards (ένα από τα οποία στην κατηγορία του “Best Musical”), 4 Laurence Olivier Awards (μεταξύ των οποίων το βραβείο «Best New Musical»), 9 Drama Desk Awards και 2 World Theatre Awards.



Εκτός από την Αγγλία και την Αυστραλία, το Hairspray έχει παρουσιαστεί σε πολλές χώρες, από τη Μανίλα ως τη Βόρεια Αφρική και από την Ελβετία ως το Περού.



To 2007 κυκλοφόρησε με μεγάλη επιτυχία η ομότιτλη Αμερικάνικη ταινία με πρωταγωνιστές τους John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron, Queen Latifah και James Marsden.



Το 2016, στο δίκτυο NBC, προβλήθηκε το Hairspray Live! με μια all star διανομή που περιελάμβανε τους Ariana Grande, Jennifer Hudson και Martin Short.



Μια παράσταση-έμπνευση ενάντια στις διακρίσεις κάθε είδους που προβάλλει, μέσω της δύναμης της μουσικής, την ελευθερία της έκφρασης και το ομαδικό πνεύμα που νικάει κάθε προκατάληψη!

Ένα αληθινό πάρτι με υπέροχα τραγούδια και χορογραφίες που θα γεμίσει τη σκηνή του θεάτρου Ακροπόλ, σε μια υπερπαραγωγή με 30 ηθοποιούς, τραγουδιστές, χορευτές και ζωντανή ορχήστρα, σε απόδοση κειμένου, στίχων και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου, συναρπάζοντας τους λάτρεις και μη του μιούζικαλ.

Λίγα λόγια για το έργο:

Το 1962, στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, η ταλαντούχα και ευτραφής έφηβη Tracy Turnblad έχει μόνο ένα όνειρο: να χορέψει στο διάσημο τηλεοπτικό σόου «The Corny Collins Show». Όταν μια μέρα η Tracy μπαίνει τιμωρία στο σχολείο της, γνωρίζει κάποιους χαρισματικούς Αφροαμερικανούς συμμαθητές της που της δείχνουν τις χορευτικές τους δεξιότητες, με τις οποίες κερδίζει μια θέση στο αγαπημένο της σόου.

Μέσα σε μια νύχτα, η Tracy γίνεται διάσημη και χρησιμοποιεί την αναγνωρισιμότητα της για να επιβάλει την ενσωμάτωση των Αφροαμερικανών φίλων της στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή. Στην προσπάθεια της αυτή, δέχεται επιθέσεις και εκφοβισμούς, αλλά εκείνη καταφέρνει με την ορμή και το ταλέντο της να πετύχει το ακατόρθωτο!

Σημαντικό ρόλο στη ζωή της Tracy παίζει η μητέρα της Edna Turnblad, μια γλυκιά γυναίκα, απομονωμένη στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού της λόγω της συστολής που αισθάνεται για τα παραπανίσια κιλά της που αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού από τον έξω κόσμο, από τον οποίο θέλει να προστατεύσει και την κόρη της, η οποία όμως συχνά την παρασύρει με την αισιόδοξη και τολμηρή ιδιοσυγκρασία της.

Η αλλαγή έρχεται και για την ίδια μέσα από τη δράση για το κοινό καλό και το καλό της οικογένειας της.



Τον χαρακτήρα αυτόν παραδοσιακά ερμηνεύει άντρας ηθοποιός και αποτελεί πρόκληση για τους κωμικούς ηθοποιούς παγκοσμίως να ενσαρκώσουν τη μοναδική Edna!

Η συνέχεια στη σκηνή του θεάτρου Ακροπόλ…

Ταυτότητα Παράστασης:



Μουσική–Στίχοι: MarcShaiman–ScottWhittman

Κείμενο: Marc O’ Donnell –Thomas Meehan

Σκηνοθεσία -απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική διεύθυνση -διδασκαλία ορχήστρας: Ηλίας Καλούδης

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Videodesign-προβολές: Κάρολος Πορφύρης

Πρωταγωνιστούν:



Μάρκος Σεφερλής

Κώστας Κόκλας

Ντορέττα Παπαδημητρίου

Παναγιώτης Πετράκης

Ησαϊας Ματιάμπα

Μαριάννα Γερασιμίδου

Κατερίνα Σούσουλα

Άννα Φιλιππάκη

Βαρβάρα Νεμπή

Και ο Βαγγέλης Κακουριώτης

Παίζουν: Βασίλης Αξιώτης, Μαρία Βασιλάτου, Ντόρα Γκέγκα, Μαρία Κοσμάτου, Ασπασία Λαιμού, Γιάννης Λάφης, Μάριος Μαριόλος, Γιώργος Μαρτίνος, Βαγγέλης Πιτσιλός, Γιάννης Πλιάκης, Εύα Σταμάτη, Φαίδων Φαρίντ, Νικόλ Παπαριστοδήμου, Άννα Πασπάτη, Άντονι Καρμπονέλ, Χριστίνα-Τσέλσι Ουτσένα Ουκέτζε, ΆγγελοςΤσιντουμπέμ Ουκέτζε, και η μικρή Ναταλία Οσαουάρου.



Βοηθοί Σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάτου, Βαρβάρα Νεμπή, Στέργιος Περτσινίδης

Βοηθός Χορογράφου: Ελένη Κυριακίδη

Μουσική διεύθυνση -Διδασκαλία Ορχήστρας: Ηλίας Καλούδης

Διεύθυνση ορχήστρας -Πιάνο/Πλήκτρα: Ηλίας Καλούδης

Πιάνο/Πλήκτρα: Γιώργος Κονής

Πιάνο/Πλήκτρα: Νικόλας Γουάστωρ

Φλάουτο, Κλαρινέτο, Άλτο & Τενόρο Σαξόφωνο: Μαρίνος Γαλατσινός -Χρήστος Καλκάνης

Κλαρινέτο, Άλτο, Τενόρο & Βαρύτονο Σαξόφωνο: Θοδωρής Πιστόλας

Τρομπέτα: Διονύσης Κοκόλης

Τρομπόνι: Χρήστος Σπηλιόπουλος

Τύμπανα: Βαγγέλης Κοτζάμπασης -Θάνος Καλοδούκας

Κρουστά: Γιάννα Παναγοπούλου -Ισίδωρος Θύμης

Ηλεκτρικό Μπάσο, Κόντραμπασο: Κώστας Αρσένης -Χρήστος Κορομηλάς

Κιθάρες: Χρήστος Γκάτσος

Βιολί: Γεννάδιος Μπίκωφ

Προγραμματισμός πλήκτρων: Ηλίας Καλούδης -Νικόλας Γουάστωρ -Γιώργος Κονής



Δημόσιες σχέσεις –Επικοινωνία: Μαρκέλλα Καζαμία

Οργάνωση Παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη

Χώρος:Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛΙπποκράτους 9-11(Σταθμός Μετρό Πανεπιστήμιο)



Πρεμιέρα: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 19:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 17:30 και 21:00,Κυριακή 17:30 και 21:00



Διάρκεια: 140’



Εισιτήρια: Τιμές ανά ζώνη: 15 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ VIP εισιτήριο: 100 ευρώ (περιλαμβάνεται γρήγορη είσοδος από τη δεύτερη είσοδο, κέρασμα από το κυλικείο του θεάτρου, είσοδος στα καμαρίνια και τα παρασκήνια αμέσως μετά το τέλος της παράστασης)Κρατήσεις: 2103648303 (ώρες ταμείου: 10.00-21.00 καθημερινά, εκτός Δευτέρας.