«Το Σφαγείο του έρωτα» στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

«Το Σφαγείο του έρωτα», ένα έργο βασισμένο στο «Αίμα της Αγάπης» του Παντελή Μπουκάλα, παρουσιάζει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας σε συνεργασία με το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη και με ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ ηθοποιών της νεότερης γενιάς, θα κάνει πρεμιέρα 6 Μαΐου.

«Άφθονο και ακατάσχετο ρέει το αίμα στην επικράτεια του έρωτα, όπως το γεωγραφεί η δημοτική ποίηση, απ' τις παραλογές έως το καθαυτό ερωτικό τραγούδι», σημειώνει στη μελέτη του για τη δημοτική ποίηση ο Παντελής Μπουκάλας.



Μέσα σε αυτή την πινακοθήκη των φονικών, που θα τα βρίσκαμε μέχρι πρόσφατα να περιγράφονται σε τίτλους ειδήσεων ως «εγκλήματα πάθους», τα περισσότερα έχουν για θύματα γυναίκες. Κάποιες αμφισβήτησαν την κυριαρχία του άντρα - αφέντη, άλλες διεκδίκησαν δικαιώματα και αυτονομία, κι άλλες ούτε που διανοήθηκαν όλα αυτά, παρά βρέθηκαν στο δρόμο μιας «κακιάς στιγμής».

Δείτε το τρέιλερ:

Ξεκινώντας από τις αφηγήσεις αυτές της παράδοσης, ξεφυλλίζουμε δοκίμια του προηγούμενου αιώνα πάνω στις σχέσεις των φύλων και φτιάχνουμε ένα soundtrack από ερωτικά τραγούδια σύγχρονα, γραμμένα από σημερινούς άντρες. Και εκεί όπου ο Μενούσης συναντά τον Τζον Λένον και σιγοτραγουδούν μαζί «I didn't mean to hurt you, I'm just a jealous guy», επιχειρούμε να πιάσουμε το νήμα μιας εννιαίας αφήγησης, ενός τρόπου σκέψης που είναι ζωντανός στο εδώ και το τώρα. Φιλοδοξία μας είναι να παρουσιάσουμε το φροντιστήριο των αιώνων, εκεί όπου όλες και όλοι σαν επιμελείς μαθητές και μαθήτριες φοιτήσαμε, και προετοιμαστήκαμε να αναλάβουμε τους ρόλους μας στην σκηνή της έμφυλης σύγκρουσης ως θύτες και ως θύματα.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων



Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 19:00 και στις 21:00

Κυριακή στις 20.00)

Προπώληση εισιτηρίων Εδώ