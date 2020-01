«Το τελευταίο όνειρο της Έμιλυ Ντίκινσον» στο Θέατρο 104

Tέσσερις τελευταίες παραστάσεις για το έργο «Το τελευταίο όνειρο της Έμιλυ Ντίκινσον» του Σταμάτη Πολενάκη που σκηνοθετεί ο Δημοσθένης Φίλιππας θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο 104 στις 22/1, 23/1, 29/1 και 30/1.



Με όχημα το ποιητικό σύμπαν του συγγραφέα Σταμάτη Πολενάκη και αφορμή το θεατρικό του έργο: «Το τελευταίο όνειρο της Έμιλυ Ντίκινσον», γνωρίζουμε, ψιλαφούμε και εν τέλει ταξιδεύουμε μέσα σ’ένα άλλο σύμπαν, αυτό της μεγάλης Αμερικανίδας ποιήτριας που επηρέασε όσο λίγοι την παγκόσμια λογοτεχνία.

Από το Άμχερσττης Μασαχουσέτης του 19ου αιώνα, από την κάμαρα του σπιτιού της –στην οποία σταδιακά αποσύρθηκε – στη σκηνή του θεάτρου 104 μέσα από ένα όνειρο, το τελευταίο όνειρο της Ε. Ντίκινσον.

Η Έμιλυ Ντίκινσον επιστρέφει και ζωντανεύει για μία μέρα, σήμερα, για μας.



Για να μας αφυπνίσει;

Για να μας εξηγήσει;

Για να μας παρακινήσει;

Για να απολαύσει τη φήμη που τόσο λαχταρούσε και ποτέ δεν γνώρισε;



Fame is a bee.

It has a song-

It has a sting-

Ah too, it has a wing.



Από το τότε στο τώρα, στο πάντα.

Έτσι «μίλησε» με την ποίησή της.



-Αφανής σχεδόν μέχρι τον θάνατό της –καθώς είχαν εκδοθεί μόλις 10 ποιήματά της κατά τη διάρκεια της ζωής της.



Ασάλευτη, μειδιούσα, παιγνιώδης, υπαινικτική, παθιασμένη μας προτείνει μια άλλη ματιά, μια άλλη ζωή,σαν αυτή που ποθούσε να δώσει στις λέξεις της, σαν αυτή που προσπαθούσε να βρει κι η ίδια μέσα στο σκοτάδι, στο οποίο σιγά-σιγά βυθιζόταν, όταν η όραση της αρχίζει να φθίνει.



Εποχούμενοι, λοιπόν, σας προσκαλούμε στο ταξίδι μας.



A word is dead, when it is said

Some say-

I say it just begins to live

Thatday



Παίζουν (αλφαβητικά): Kωνσταντίνος Δανίκας, Ιωάννα Μυλωνά, Μαρία Ροβάκη.



Συντελεστές:



Διασκευή-Σκηνοθεσία: Δημοσθένης Φίλιππας

Δραματουργική επεξεργασία, βοηθός σκηνοθέτη: Eυαγγελία Καπόγιαννη

Ζωντανή πρωτότυπη μουσική: Κατερίνα Ελοσίτου

Σκηνικά –κοστούμια : Mυρτώ Κοσμοπούλου

Φωτισμοί: Mελίνα Μάσχα

Videomapping:Αλέξανδρος Σεϊταρίδης

Εικαστική επιμέλεια εντύπων : Δικαίος Χατζηπλής

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Γουβέλης

Παραγωγή: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αντιγόνη», ομάδα ΔΟΚΙΜΗ

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη



Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

Εισιτήρια: 12 ευρώ\ Μειωμένο:8 ευρώ\Ατέλειες: 5 ευρώ

Ηλεκτρονική προπώληση : Viva.gr

https://www.viva.gr/tickets/theater/theatro-black-box/to-teleytaio-oneiro-tis-emili-ntikinson/

Διάρκεια:70 λεπτά



Θέατρο 104 (BlackBox)

Ευμολπιδών 41, Γκάζι (Μετρό Κεραμεικός)



11854 Αθήνα



Τηλ: 2103455020