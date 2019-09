«Το Βιβλίο των Ωδών»: Μια μοναδική παράσταση ωδή στην κινέζικη ιστορία και κουλτούρα

Στο πλαίσιο των εορτασμών του παραδοσιακού Κινεζικού Μεσοφθινοπωρινού Φεστιβάλ, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα και του Δήμου Πειραιά, η μουσικοχορευτική παράσταση «Επιστροφή Μετά τον Πόλεμο» από «Το Βιβλίο των Ωδών», μια Κινεζική Οδύσσεια, θα πραγματοποιηθεί με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της μακράς και αμοιβαίας φιλίας μεταξύ Κίνας και Ελλάδας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και της COSCOShippingGroup, η παράσταση θα ανέβει για πρώτη φορά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ δύο πολιτισμών που αγαπούν την ειρήνη.

Το «Βιβλίο των Ωδών» και το «Έπος του Ομήρου» αποτελούν αντίστοιχα τις πηγές του ανατολικού και του δυτικού πολιτισμού. Βασισμένο σε λαϊκές ιστορίες, το «Βιβλίο των Ωδών» είναι μια συλλογή από έργα λαϊκών βάρδων και ένα αριστούργημα της δημιουργικότητας του λαού, όπου αναφέρονται έντονα οι κοινωνικές μορφές, οι ιδέες, οι θρησκευτικές δραστηριότητες, η ποιμαντική καλλιέργεια και τα έθιμα εκείνης της εποχής, γεμάτο με μια μυθολογική αύρα. Το «Βιβλίο των Ωδών» τραγουδά για τις όμορφες πλευρές της ζωής, όπως η αγάπη και η εργασία. Αντανακλά όμως και τη νοσταλγία, τη δυσαρέσκεια και την οργή του λαού εναντίον της καταπίεσης και του εκφοβισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:

Το μιούζικαλ «Επιστροφή Μετά τον Πόλεμο» είναι μια παράσταση παραγωγής 2019, υποστηριζόμενη από το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών. Είναι το πρώτο μιούζικαλ που βασίζεται σε ένα ποίημα από το «Βιβλίο των Ωδών» (《诗经》στα κινέζικα). Το «Βιβλίο τωνΩδών» περιλαμβάνει 305 έργα διαφόρων ποιητών που χρονολογούνται από τον 11ο έως τον 7ο αιώνα π.Χ. Ως η παλαιότερη συλλογή της κινεζικής ποίησης, εκτιμάται ως η επίσημη αρχή της κινεζικής ιστορίας. Μελετημένο και απομνημονευμένο από ακαδημαϊκούς σε όλο τον κόσμο για δύο χιλιετίες, το βιβλίο θεωρείται και ως το ανατολικό «Έπος του Ομήρου» αφού μοιράζονται την ίδια περίοδο δημιουργίας, το ίδιο κειμενικό είδος και την ίδια σημαντική ιστορική αξία. Το "Επιστροφή Μετά τον Πόλεμο" είναι γνωστό ως το πρώτο κινεζικό ποίημα για τον πόλεμο και είναι η πρώτη παράσταση που συνδυάζει το κινεζικό «Βιβλίο των Ωδών» με την τέχνη δυτικού μιούζικαλ.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ:

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Το 827 π.Χ., ενθρονίστηκε ο αυτοκράτορας Σιουέν της δυναστείας Τζόου. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, ξέσπασαν συχνές επιδημίες πανούκλας και λειψυδρία. Οι καλλιέργειες και τα δάση ξεράθηκαν και οι αγρότες υπέφεραν καταστροφές.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Λόγω της πανούκλας, ο πληθυσμός μειώθηκε δραματικά. Ένας γιατρός ονόματιΤζιΤσιέν τελικά ανακάλυψε μια θεραπεία/ένα αντίδοτο για την πανούκλα και έσωσε πολλές ζωές. Με τη σύσταση ενός στρατηγού, του Ναν Τζονγκ, ο αυτοκράτορας Σιουέν προσκάλεσε τον ΤζιΤσιένστην πρωτεύουσα.

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Τον Ιούνιο του 823 π.Χ., οι Ούννοι επιτέθηκαν στη δυναστεία Τζου απειλώντας την ασφάλεια της πρωτεύουσας. Ο αυτοκράτοραςΣιουένέβαλε τον Ναν Τζονγκ να πολεμήσει τους Ούννους με στρατιώτες που είχαν πανούκλα με σκοπό να εξαπλωθεί η νόσος στον εχθρό και να εξοντώσει όλους τους Ούννους. Ο ΤζιΤσιέν σοκαρίστηκε με το σχέδιο και λογομάχησε κατά του αυτοκράτορα στο δικαστήριο, ενώ έκαψε και το φαρμακείο του. Ο αυτοκράτορας Σιουέν εξοργίστηκε τόσο που φυλάκισε τον ΤζιΤσιέν.

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Το 817 π.Χ., ο Ναν Τζονγκπήρε την οριστική νίκη από τους Ούννους στον ποταμό Λουό. Τραυματίστηκε όμως σοβαρά από δεινούς σκοπευτές όταν ετοιμαζόταν να επιστρέψει με αιχμαλώτους. Ο αυτοκράτορας Σιουέν του έστειλε ένα μήνυμα επαίνου για τα επιτεύγματα στον πόλεμο αλλά τον διέταξε να μην επιστρέψει μέχρι να εξαλειφθούν πλήρως οι Ούννοι.

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

Το 789 π.Χ., ο αυτοκράτορας Σιουέν οδήγησε ο ίδιος το στρατό εναντίον μιας άλλης ομάδας Ούννων και νίκησε. Στο δρόμο της επιστροφής όμως, έπεσε θύμα ενέδρας από μια συμμαχία των Ούννων. Ο ΤζιΤσιέν, με τον στρατό του που είχε εκδιωχθεί στα σύνορα, ήρθε για να βοηθήσει τον αυτοκράτορα και έσωσε τη ζωή του. Ο αυτοκράτορας Σιούεν έδωσε αμνηστία στον ΤζιΤσιέν και το στρατό του και τελικά τους επέτρεψε να επιστρέψουν στην πρωτεύουσα. Μετά από 20 χρόνια εξορίας, ο ΤζιΤσιέν γύρισε στον τόπο του και επρόκειτο να επανασυνδεθεί με την αγαπημένη του, την ΛουόΛαν ...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Καλλιτεχνικός Διευθυντής / YeXiaogang

είναι Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Λογοτεχνίας και Τέχνης της Κίνας και Πρόεδρος της Ένωσης Κινέζων Μουσικών.

Είναι ένας σημαντικός εκπρόσωπος της σύγχρονης κινεζικής μουσικής, με αντιπροσωπευτικά έργα: «Ορίζοντας», «Ο τελευταίος παράδεισος», «Επτά μελωδίες για Λιν’αν», «Ειρήνη», «Τραγούδι του Τσου», «Μουσική Σουίτα του Γκουανγκντόνγκ», «Δάσος με πηγή», «Γαμτζόκ», «Φως των Ιμαλαΐων», «Αρώματα του πράσινου Μάνγκο», «Λιβάδι», «ΛουΣουν», μουσική μπαλέτου για την «Νύφη από Μακάο», καθώς και όπερες και άλλεςσυνθέσεις για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Έχει πραγματοποιήσει πολλές συναυλίες των έργων του στην Κίνα και το εξωτερικό και ήταν κριτής σε αρκετούς μεγάλους διεθνείς και εγχώριους διαγωνισμούς.

Έχει κερδίσει πληθώρα βραβείων, όπως: Βραβείο Χρυσής Καμπάνας, Βραβείο Χρυσού Πετεινού, Βραβείο Χουάμπιαο, Βραβείο Καλύτερης Κινηματογραφικής Μουσικής, Βραβείο Ειδικού Επιτεύγματος για την Σύγχρονη Κινεζική Κινηματογραφική Μουσική, Βραβείο LouisLan των Ηνωμένων Πολιτείων, Βραβείο HowardHanson, Βραβείο Ακαδημαϊκών Αξιών από το Αμερικανικό Ίδρυμα Li, Βραβείο "ASCAP"από την Αμερικανική Ένωση Συνθετών και Συγγραφέων, Βραβείο Μεγάλων Συνθετών από το Αμερικανικό Ίδρυμα Guggenheim 2012. Είναι εξαιρετικά επιτυχημένος σε όλο τον κόσμο στον τομέα της σύγχρονης κινεζικής μουσικής.

Γενικός Σκηνοθέτης / WangXiaoying

ΕίναιΑντιπρόεδρος του 8ου Συνδέσμου Δράματος της Κίνας και Αντιπρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου της Κίνας.

Είναι Δόκτοραςσκηνοθεσίας και κρατικός σκηνοθέτης πρώτουεπιπέδου. Ο Μόνιμος Διευθυντής της Ένωσης Κινέζικων Δραματικών Τεχνών,και επισκέπτης καθηγητής της Κεντρικής Ακαδημίας Δράματος. Ένας εθνικός εμπειρογνώμονας που έρχεται απευθείας σε επαφή με την κεντρική κυβέρνηση και γνωστός ως ταλαντούχος «τεσσάρων προγραμμάτων» από το εθνικό σύστημα πολιτιστικής προπαγάνδας.

Έργα: Δράμα «Αναχώρηση», «Φουσένγκ», «Ριχάρδος ΙΙΙ», «Βαθύ εγκαυμα» «Τζέιν Έιρ», «Κοπεγχάγη», «Η μάγισσα του Σάλεμ», «Σοπέν», «1977», «Ερημιά και άνθρωπος», «Ύμνος για Σιανγκγιού», όπερα «Αλιευτική Πολιτεία», χορευτικό δράμα «Κόκκινο μακιγιάζ», μουσικό δράμα «Παλιά κατοικία» και μιούζικαλ «Χαλασμένη γέφυρα».

Βραβεία: Βραβείο «ΠέντεΈναΜηχανικής»、BραβείοΓουενχουά για Άριστους Σκηνοθέτες、 Χρυσός Λέοντας για Άριστους Σκηνοθέτες、Βραβείο Δράματος Τσάο Γιου για Άριστους Σκηνοθέτες και Καλές Αναθεωρήσεις、Βραβείο για Άριστους Σκηνοθέτες στο Φεστιβάλ Δράματος της Κίνας、Πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Όπερας της Κίνας και στο Φεστιβάλ Όπερας Γιουέ της Κίνας και Βραβείο Κινέζικης Λογοτεχνικής Αναθεώρησης.

Παραγωγός /DaiXiaolan

Σπούδασε και εργάστηκε στο μουσικό στούντιο του Ινστιτούτου Λογοτεχνίας και Τέχνης του Κεντρικού Πανεπιστημίου Εθνικοτήτων. Δική της η ανεξάρτητη παραγωγή της τηλεοπτικήςσειράς "Γείτονες", που έπαιξε στο κινεζικό επαρχιακό κανάλι Χουνάν και στο εξωτερικό. Η ταινία "Κινέζικηπαιωνία" κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Τέχνης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βανκούβερ, το μιούζικαλ «Επιστροφή Μετά τον Πόλεμο» από το «Βιβλίο των Ωδών» κέρδισε την υποστήριξη από το Εθνικό Ίδρυμα Τέχνης. Επίσης η ίδια βρέθηκε στην πρώτη θέση για την πολιτιστική κληρονομιά και την ανάπτυξη IP στον διαγωνισμό πολιτιστικής δημιουργίας του Πεκίνου με ειδικό βραβείο.

Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Το μιούζικαλ «Επιστροφή Μετά τον Πόλεμο» από το «Βιβλίο των Ωδών» αποτελείται από περισσότερα από 20 πρωτότυπα μουσικά κομμάτια, τα οποία όχι μόνο δείχνουν το παραδοσιακό κινεζικό στυλ μουσικής αλλά ενσωματώνουν και σύγχρονα μουσικά στοιχεία, παρουσιάζοντας στο κοινό μια ολοκαίνουργια μορφή μουσικής.

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ

Το σκηνικό σχέδιο διαθέτει τα στοιχεία του μπαμπού, των βοτάνων, των αρμάτων κ.τ.λ. και ενσωματώνει τη σύγχρονη τεχνολογία πολυμέσων ώστε να δημιουργηθεί μια όμορφη ατμόσφαιρα με πρωτότυπα σκηνικά.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ

Ενσωματωμένα με το στυλ της μουσικής και την ορθολογική χρήση κινεζικών στοιχείων κλασσικού χορού,ενισχύονται οι νεωτερισμοί και η δραματική χροιά του μιούζικαλ, με πάνω από 10 ομάδες σκηνών, τραγουδιών και χορών.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Οιχαρακτήρες συνδυάζουν τα ρεαλιστικά στοιχεία της δυναστείας ΔυτικούΤζόου με τα αρχαία φανταστικά στοιχεία για να δημιουργηθεί ένα έργο IP με πάνω από 150 πρωτότυπα κοσμήματα και ενδύματα και να μεταδοθεί το κινεζικό παραδοσιακό στυλ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Γενικός παραγωγός: DaiXiaolanGuoYanli

Γενικός διευθυντής: XuWenliGuoYanliLiuJianlin

Γενικός επόπτης : WangHongHuangXiaoyun

Καλλιτεχνικός διευθυντής: YeXiaogang

Γενικός σκηνοθέτης: WangXiaoying

Παραγωγός:DaiXiaolan

Διευθυντής μουσικής, συνθέτης: ZouHang

Σενάριο: DaiYoushanZhangPengju

Στίχοι: LiangMang (Ειδική πρόσκληση) DaiYoushanZuoZhilanZhangPengjuHuangWei

Σκηνοθέτης: LiuLu

Εκτελεστικός σκηνοθέτης: SuWu

Φωνητική καθοδήγηση: JiangShuai

Σχεδίαση σκηνικού και κατασκευές: GuoXin

Σχεδίαση φωτισμού: GaoShangjinLiRui

Σχεδίαση ήχου: JiXiang

Εκτελεστική σχεδίαση ήχου: ZhangAn

Ενδυμασίες: A Kuan

Σχεδίαση μορφής: JiaLei

Οπτική σχεδίαση: SanShi

Ζωγραφική: XiaoZheng

Bίντεο: Shuimu

Χορογραφία:ZhanFu

Επίβλεψη σκηνής: GaoZhaojing

Παραγωγή ήχου:QuLeChenXueliZhangZhe

Υπότιτλος: Yihan

Βοηθός σύνθεσης: QiHaodiMouQiangWangFan

Διαμόρφωση σύνθεσης: ZouHangQiHaodiLiuLiMouQiangHuoKefeng

Μουσικός Παραγωγός: HeMingwei

Μουσική: Διεθνής Φιλαρμονική Ορχήστρα

Διευθυντής μουσικής: LiPeng

Σόλο φλάουτου: WangHua

Σόλοreedpipe: LingBo

Σόλοzither: Su Chang

Σόλο lute: Meng Xiao

Σόλο Zhongruan: Qi Wenduo

Δράμα ραπ: JiaoJinge (ειδική πρόσκληση)

Εγγραφή μουσικής: LiYuesongLiWei

Μουσικό μείγμα: LiYuesong

Στούντιο εγγραφής: Κινεζικό θέατρο εγγραφής

Μικτό στούντιο: Ήχος για χορευτές- Gengfang Στούντιο κινηματογράφου και τηλεόρασης της Σαγκάης

Διευθυντής δημοσιότητας: ZhangXuejun

Συντονιστής: CuiYao

Εκτέλεση : WangXudongWangLifang

Υπεύθυνος εισιτηρίων : XieWenping

Υπηρεσία σκηνής:LuoShuping

Συντονισμός επικοινωνίας: YangDiLiuMing

Κάμερα: He Xiangjun

Έκδοση: H Sino-Saint Cultural Industry Investment Co., Ltd.

CTV Yuntou Cultural Tourism Industry Investment Co., Ltd

SINO-SAINT:

H Sino-Saint Cultural Industry Investment Co., Ltd. (Sino-Saint) είναι μιαεπιχείρηση πολιτιστικών επενδύσεων που ασχολείται μεεπενδύσεις στον πολιτισμό, τις τέχνες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης,την καλλιτεχνική εκπαίδευση, την λειτουργία πολιτιστικών και δημιουργικών έργων και την διαχείριση και λειτουργία καλλιτεχνικών δικαιωμάτων. Με έτος ίδρυσης το 2014 και με έδρα στο Πεκίνο, μέχρι τώρα έχει ανοίξει γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Χονγκ Κονγκ. Διαθέτει μια σειρά θυγατρικών, συμπεριλαμβανομένων της Sino-SaintCultureCommunication (Chongqing) Co., Ltd., της BeijingZhongjingkeCulturalExchangeCenter καθώς καιτηςSino-SaintInternationalCopyrightTrading (Beijing) Co., Ltd. Έχει εδραιώσει εκτεταμένες σχέσεις συνεργασίας με εγχώρια πρώτης τάξης πολιτιστικά και καλλιτεχνικά ιδρύματα όπως το Ωδείο Μουσικής της Κίνας, την Κεντρική Ακαδημία Δράματος της Κίνας και την Σχολή Μουσικής του Νοτιοδυτικού Πανεπιστήμιου. Υπό την ευθύνη της διάδοσης τουπολιτισμού της Κίνας, παρήγαγε το πρώτο κινεζικό μιούζικαλ που βασίζεται στο «Βιβλίο των Ωδών», το «Επιστροφή Μετά τον Πόλεμο» και κέρδισε την υποστήριξη του Εθνικού Ταμείου Τέχνης, αποτελώντας μια από τις πιο αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στον τομέα της πολιτιστικής επένδυσης της Κίνας.

CAEG:

H China Arts and Entertainment Group Ltd. (CAEG) ιδρύθηκετονΑπρίλιοτου 2004 απότηνChina Performing Arts Agency (CPAA) καιτην China International Exhibition Agency (CIEA) πουιδρύθηκαναντίστοιχατο 1957 καιτο 1950. Ως η πρώτη ομάδα πολιτιστικών κεντρικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας, η CAEG, με το Κρατικό Συμβούλιο ως χρηματοδότης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ως διοικητικό τμήμα και το Υπουργείο Οικονομικών ως τμήμα εποπτείας λειτουργικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, αποτελεί την «εθνική ομάδα» και την κύρια δύναμη των ξένων πολιτιστικών ανταλλαγών και εμπορίου της Κίνας κατά σχεδόν 70 έτους ανάπτυξης της.

Ως μια μοναδική κεντρική κρατική πολιτιστική επιχείρηση της Κίνας που ασχολείται με την προώθηση των κινεζικών πολιτιστικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, η CAEG, διοργανώνει και πραγματοποιεί κατά μέσο όρο περίπου 4.000 διαφορετικά είδη παραστάσεων, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε περισσότερες από 200 πόλεις σε δεκάδες χώρες και περιοχές, προσελκύοντας πάνω από 10 εκατομμύρια συμμετέχοντες στον κόσμο κάθε χρόνο. Διοργανώνει πολλά μεγάλα εορταστικά γεγονότα όπως: «Εικόνα της Κίνας», «Χορός στην Κίνα», «Ευτυχισμένη Κινεζική Πρωτοχρονιά», η Έκθεση της Κίνας στην Μπιενάλε Βενετίας-Κίνας και ακόμα και πολλές σημαντικές εμπορικές παραγωγές στο εξωτερικό. Η CAEG έχει ιδρύσει γραφείαστην Κίνα και σε ορισμένες ευρωπαϊκές και αμερικανικές χώρες, βελτιώνοντας την διεθνή φήμη και επιρροή της. Επίσης επιμένει στην καινοτομία, μαζί με τους εγχώριους και τους ξένους καλλιτέχνες και τα ιδρύματα τέχνης, μέσω διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, παράγοντας ποικίλες παραστάσεις σκηνικώνπολυμέσων όπως «Ταξίδι μέσα στο χρόνο», «Πολεμιστές του ναού Σαολίν» και «Για αγάπη», για τις εγχώριες και ξένες αγορές, την πρωτότυπη όπερα «MarcoPolo» καθώς και την κινεζική έκδοση των παγκόσμιων κλασσικών μιούζικαλ «MammaMia!» και «Cats».